DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Umjetnička priča zemalja podno Anda zaintrigirala je čitatelje na račun vrlo slikovite najave s 'vrućom' plesačicom u prvom planu
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Vruća Latina 'zatresla' bujnim oblinama usred Jugoslavije
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Pola stranice Večernjaka zauzimala je fotografija koja je te jeseni sigurno izazvala više komentara nego cijela politička rubrika. Djevojka u bikiniju od resa, ruke dignute uvis, tijelo napeto usred pokreta, iza nje niz podignutih dlanova. Ispod slike sasvim službeno stoji potpis redakcije iz 1980.: nacionalni folklorni ansambl Latinske Amerike gostuje u Jugoslaviji, potomci Indijanaca i španjolskih osvajača plesom pričaju drevne legende Inka i stanovnika zemlje pod Andima. Ansambl je, piše, poznat širom svijeta i ima zaista izuzetne artiste.
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