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NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Prije 42 godine Talijani su kupovali parmezan iz Bjelovara

Piše Marijana Matković,
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Prije 42 godine Talijani su kupovali parmezan iz Bjelovara
Foto: Arhiva Večernjeg lista
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Zagreb je 1968. godine postao središte pop glazbe s prvim festivalom, na kojem je nastupila poznata Grupa 220.

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Na današnji dan 1967. Švedska je doživjela "Dan H" - promijenili su stranu vožnje, s lijeve na desnu, u cijeloj zemlji. U 4.50 sati sva su vozila morala stati, a deset minuta poslije mogli su nastaviti vožnju, ali - desnom stranom. Na ulicama su bile tisuće policajaca kako bi nadzirali povijesnu promjenu.

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