SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao

Prva Ledova ulična škrinja za sladoled u Zagrebu pojavila se već 1959., samo godinu nakon što je Zagrebačka mljekara počela industrijski proizvoditi sladoled i nakon što je "rođen" legendarni sladoled na štapiću - Snjeguljica. Poslije su osmišljene i nove marke sladoleda na štapiću: Lado, Tongo, Eskimo i Moka. Na sladoled u kornetu iz Ledove proizvodnje trebalo je pričekati do 1967. godine (prije toga kornete za Ledove potrebe proizvodila je tvrtka Kornet iz Okučana), a prije njega - 1963. godine - pojavio se i sladoled u čašicama. Dotad se sladoled uglavnom proizvodio u slastičarnicama i kavanama te prodavao iz kolica u parkovima i na ulicama, a "izum" sladoleda na štapiću omogućio je da kupcima bude dostupan i u škrinjama u gradu.