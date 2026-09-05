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SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao

Piše Marijana Matković,
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SLAJABOOM! Nakon Snjeguljice više ništa nije bilo isto... 'Kult lizanja' dobio je novi smisao
Foto: Josip Bistrović/PIXSELL
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DOGODILO SE NA DANAŠNJI DAN Ledo je 1959. počeo sladoled distribuirati i izvan Zagreba, za što se koristilo posebno rashladno vozilo, Torpedo, kojim su prve pošiljke otišle u Varaždin, Bjelovar i Banju Luku

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Prva Ledova ulična škrinja za sladoled u Zagrebu pojavila se već 1959., samo godinu nakon što je Zagrebačka mljekara počela industrijski proizvoditi sladoled i nakon što je "rođen" legendarni sladoled na štapiću - Snjeguljica. Poslije su osmišljene i nove marke sladoleda na štapiću: Lado, Tongo, Eskimo i Moka. Na sladoled u kornetu iz Ledove proizvodnje trebalo je pričekati do 1967. godine (prije toga kornete za Ledove potrebe proizvodila je tvrtka Kornet iz Okučana), a prije njega - 1963. godine - pojavio se i sladoled u čašicama. Dotad se sladoled uglavnom proizvodio u slastičarnicama i kavanama te prodavao iz kolica u parkovima i na ulicama, a "izum" sladoleda na štapiću omogućio je da kupcima bude dostupan i u škrinjama u gradu.

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