Maša Barišić u ciklusu 'Hey Sugar' zaviruje iza kulisa drag performansa i prikazuje trenutke prije izlaska na pozornicu. Kroz transformaciju i pripremu otvara pitanja o identitetu, a izložba se 11. rujna otvara u zagrebačkoj Laubi
Nisu samo kostimi i šminka: Nova izložba istražuje što se krije iza Drag transformacije
Što se događa u onom kratkom trenutku prije nego što se svjetla pozornice upale? Upravo taj prostor između privatnog i javnog, pripreme i nastupa, zanima Mašu Barišić u novom ciklusu slika „Hey Sugar“, koji se 11. rujna u 21 sat otvara u Laubi – kući za ljude i umjetnost u Zagrebu.
Umjesto spektakla koji publika vidi na pozornici, Barišić zaviruje iza kulisa drag performansa. Na njezinim slikama pojavljuju se ogledala, šminka, odjeća, tkanine i tijela u procesu transformacije, dok su u fokusu trenuci šminkanja, odijevanja, namještanja i iščekivanja.
- Riječ je o trenutku u kojem osoba više nije sasvim ono što je bila, ali još nije postala ono što će publika vidjeti. To je prostor „između svakodnevice i scene, privatnog i izvedbenog, tijela i njegove transformacije, kaže kustosica Karla Pudar.
Identitet se pritom ne prikazuje kao nešto unaprijed zadano i nepromjenjivo, već kao proces koji se neprestano gradi i mijenja. - Transformacija se ne događa odjednom. Ona nastaje sloj po sloj, objašnjava Pudar.
- Ideja slojevitosti važna je i za samu tehniku kojom Barišić radi. Uljem na platnu gradi površine nanosima boje, impastom, tragovima kista, svjetlom i sjenom. - Ulje na platnu gradi vlastitu vrstu kože, kaže Pudar.
Ta „koža“ istodobno skriva i otkriva, baš kao što transformacija u slikama Barišić istodobno mijenja i otkriva osobu. Šminka nije samo maska, a odjeća nije tek kostim – ono što se dodaje tijelu postaje dio identiteta.
Izložba se tako ne zadržava samo na svijetu draga, već otvara šire pitanje o tome kako oblikujemo vlastiti identitet. Barišić pritom kroz prikaz osobe koja se svjesno konstruira propituje i osjećaj neadekvatnosti te granicu između autentičnosti i izvedbe.
- Zato poznata sintagma „biti ugodno u vlastitoj koži“ u ovom ciklusu dobiva dodatnu napetost. Što uopće znači „vlastita“ koža ako je identitet promjenjiv, ako ga svakodnevno oblikujemo i ako je način na koji se predstavljamo svijetu također dio onoga što jesmo?, ističe Pudar.
„Hey Sugar“ pritom ne pokušava ponuditi konačan odgovor na pitanje tko smo. Umjesto toga, fokus se pomiče prema drugom pitanju – što sve možemo postati?
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