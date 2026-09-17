Nisu samo kostimi i šminka: Nova izložba istražuje što se krije iza Drag transformacije

Što se događa u onom kratkom trenutku prije nego što se svjetla pozornice upale? Upravo taj prostor između privatnog i javnog, pripreme i nastupa, zanima Mašu Barišić u novom ciklusu slika „Hey Sugar“, koji se 11. rujna u 21 sat otvara u Laubi – kući za ljude i umjetnost u Zagrebu.

Umjesto spektakla koji publika vidi na pozornici, Barišić zaviruje iza kulisa drag performansa. Na njezinim slikama pojavljuju se ogledala, šminka, odjeća, tkanine i tijela u procesu transformacije, dok su u fokusu trenuci šminkanja, odijevanja, namještanja i iščekivanja.

Foto: PROMO

- Riječ je o trenutku u kojem osoba više nije sasvim ono što je bila, ali još nije postala ono što će publika vidjeti. To je prostor „između svakodnevice i scene, privatnog i izvedbenog, tijela i njegove transformacije, kaže kustosica Karla Pudar.

Identitet se pritom ne prikazuje kao nešto unaprijed zadano i nepromjenjivo, već kao proces koji se neprestano gradi i mijenja. - Transformacija se ne događa odjednom. Ona nastaje sloj po sloj, objašnjava Pudar.

- Ideja slojevitosti važna je i za samu tehniku kojom Barišić radi. Uljem na platnu gradi površine nanosima boje, impastom, tragovima kista, svjetlom i sjenom. - Ulje na platnu gradi vlastitu vrstu kože, kaže Pudar.

Foto: PROMO

Ta „koža“ istodobno skriva i otkriva, baš kao što transformacija u slikama Barišić istodobno mijenja i otkriva osobu. Šminka nije samo maska, a odjeća nije tek kostim – ono što se dodaje tijelu postaje dio identiteta.

Izložba se tako ne zadržava samo na svijetu draga, već otvara šire pitanje o tome kako oblikujemo vlastiti identitet. Barišić pritom kroz prikaz osobe koja se svjesno konstruira propituje i osjećaj neadekvatnosti te granicu između autentičnosti i izvedbe.

- Zato poznata sintagma „biti ugodno u vlastitoj koži“ u ovom ciklusu dobiva dodatnu napetost. Što uopće znači „vlastita“ koža ako je identitet promjenjiv, ako ga svakodnevno oblikujemo i ako je način na koji se predstavljamo svijetu također dio onoga što jesmo?, ističe Pudar.

Foto: PROMO

„Hey Sugar“ pritom ne pokušava ponuditi konačan odgovor na pitanje tko smo. Umjesto toga, fokus se pomiče prema drugom pitanju – što sve možemo postati?