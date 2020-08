Steroidi bez recepta, poput Eumovatea ili 1 posto hidrokortizona, poma\u017eu protiv simptoma oteklina, svrbe\u017ea i iritacije. No, ako uz to primijetite i druge simptome korone, onda je najbolje potra\u017eiti savjet lije\u010dnika i slijediti smjernice javnih ustanova, prenosi The Sun.

Ovo stanje obi\u010dno poga\u0111a djecu mla\u0111u od pet godina, a karakteriziraju ga osip, visoka groznica, pove\u0107ani limfni \u010dvorovi, crvene o\u010di, usne i usta, te nate\u010dene, crvene ruke i noge. U ve\u0107ini slu\u010dajeva simptomi traju izme\u0111u \u010detiri i osam tjedana.

Djelom osip nalikuje na bolest opica, a ko\u017ea se mo\u017ee olju\u0161titi u kasnijim fazama bolesti. Uzrok Kawasakija nije poznat, no zna se da bolest nije zarazna i uzrokuje upalu krvnih \u017eila, \u0161to mo\u017ee uklju\u010divati \u200b\u200bsrce te dovesti do sr\u010danog udara ako se ne lije\u010di. Osip se naj\u010de\u0161\u0107e javlja na le\u0111ima, koljenima, \u00a0na unutra\u0161njosti laktova i na rukama, licu i vlasi\u0161tu, ali mo\u017ee se pojaviti i na cijelom tijelu.

Atopijski dermatitis je kroni\u010dna, dugotrajna bolest koja poga\u0111a ko\u017eu. \u010cesto je udru\u017eena s drugim atopijskim bolestima kao \u0161to su alergijska astma, alergijski rinitis, alergijski konjunktivitis i alergijski kolitis. Bolest je karakterizirana razdobljima pogor\u0161anja te razdobljima mirne klini\u010dke slike, takozvane remisije. Atopijski dermatitis naj\u010de\u0161\u0107a je kroni\u010dna bolest u ranom djetinjstvu pri \u010demu se procjenjuje da zahva\u0107a od 15 do 20 posto djece, iako se mo\u017ee javiti i u odrasloj \u017eivotnoj dobi.

To je kroni\u010dno recidiviraju\u0107a bolest koja se javlja na seborei\u010dnim predjelima ko\u017ee. Seborei\u010dki predjeli su vlasi\u0161te, lice, podru\u010dje iza uha, predjeli iznad prsne kosti i izme\u0111u lopatica. U nastanku seborei\u010dnog dermatitisa uz seboreju (poja\u010dano lu\u010denje loja) va\u017enu ulogu imaju i neki mikroorganizmi te stres. Mnogi smatraju da je glavni krivac za pojavu seborei\u010dnog dermatitisa kvasnica Pityrosporum ovale. U nastanku ove bolesti va\u017enu ulogu ima i naslje\u0111e, tako u istoj obitelji vi\u0161e \u010dlanova ima isti problem.

Seborei\u010dni dermatitis na vlasi\u0161tu se o\u010dituje pojavom \u017earko crvenih \u017eari\u0161ta prekrivenih \u017eu\u0107kasto bijelim naslagama. Ponekad ta \u017eari\u0161ta mogu biti pojedina\u010dna, a ponekad mogu zahva\u0107ati gotovo \u010ditavo vlasi\u0161te, \u0161iriti se prema \u010delu, a ponekad je \u010desto te\u0161ko razlikovati seborei\u010dni dermatitis od psorijaze vlasi\u0161ta. Na licu se o\u010dituje pojavom crvenila i lju\u0161tenja ko\u017ee, na obrvama i uz rub nosa, te na bradi. \u010cesto su promjene pra\u0107ene svrbe\u017eom.

To je stanje koje se naj\u010de\u0161\u0107e javlja kod odraslih mla\u0111ih od 35 godina i uzrokuje crvene i ljuskave mrlje, naj\u010de\u0161\u0107e na koljenima, laktovima, vlasi\u0161tu i licu. Psorijaza (u narodu poznata jo\u0161 i kao ljuskavica) je u\u010destala, kroni\u010dna nezarazna ko\u017ena bolest za koju nije poznat to\u010dan uzrok. Danas se psorijaza smatra sustavnom bole\u0161\u0107u koja obuhva\u0107a promjene na ko\u017ei. Dijagnoza psorijaze se naj\u010de\u0161\u0107e postavlja klini\u010dki, a mo\u017ee se potvrditi biopsijom ko\u017ene lezije.

U lokalnoj terapiji naj\u010de\u0161\u0107e se koriste keratolitici za uklanjanje ljusaka, obi\u010dno na bazi salicilne kiseline, te lokalni protuupalni lijekovi poput lokalnih kortikosteroida. U terapiji se tako\u0111er primjenjuju i analozi vitamina D, cignolin i lokalni retinoidi. Va\u017eno je naglasiti i redovitu primjenu neutralnih pripravaka (emolijensa), osobito onih koji sadr\u017ee ureju, u odr\u017eavanju dobrog stanja ko\u017ee. Kod opse\u017enije bolesti u obzir dolazi primjena fototerapije, odnosno kontroliranog izlaganja ultraljubi\u010dastim zrakama.

Smatra se kako je neoprana odje\u0107a mogu\u0107i uzro\u010dnik pitirijaze (lat. Pityriasis rosea), bolesti koja zapo\u010dinje pojavom jednog primarnog crvenog medaljona na tijelu nakon kojeg se na ko\u017ei \u0161ire manja \u017eari\u0161ta. P. rosea na ko\u017ei traje od nekoliko tjedana do tri mjeseca, mo\u017ee sama spontano pro\u0107i, a ako ne pro\u0111e nakon tri mjeseca potrebno je u\u010diniti biopsiju ko\u017ee i PHD analizu kako bi se isklju\u010dila parapsorijaza ili psorijaza.

Lokalno se bolest lije\u010di primjenom neutralnih losiona, a ako je jako izra\u017eena daju se i lokalni kortikosteroidi u obliku krema ili losiona. U slu\u010daju svrbe\u017ea ko\u017ee mogu se uzimati i antihistaminici.

Ovaj tip ekcema nastaje kao posljedica u\u010destalog kontakta sa svakodnevnim tvarima, kao \u0161to su deterd\u017eent i kemijska sredstva koja iritiraju ko\u017eu. U slu\u010daju dodira otrovnog br\u0161ljana ili jaglaca ekcem se razvija u roku od 48 sati. Ko\u017ea postaje crvena i svrbi, a nakon nekog vremena nastaju mjehuri\u0107i od kojih nastanu kraste.

Mo\u017ee se razviti i na licu. Najbolje je izbjegavati kontakt s iritantima i neprestano vla\u017eenje ko\u017ee. Ponekad mogu pomo\u0107i i antihistaminici (posebna vrsta antialergijskih lijekova).



\u00a0

Nisu svaki osip i svrbež isti - evo kad je najbolje posjetiti doktora

Od ljuskavog osipa koji svrbi do nastanka crvenih medaljona ili pak osipa koji pogađa samo određene dijelove tijela - kožne reakcije dolaze u brojnim oblicima, a ako ne prolazi i ne znate uzrok, posjetite liječnika

<p>Upišite u Google riječ 'osip' i dobit ćete više od 200 milijuna rezultata. Bez obzira svrbi li osip ili samo izgleda crveno i ljuskavo, ta pojava na koži je signal upozorenja tijela, no kako znati koliko je to ozbiljno?</p><p>Dermatologinja s klinike Cadogan s više od 30 godina iskustva, dr. Susan Mayou, otkriva što znače različiti osipi i kada trebate potražiti pomoć.</p><h2>Covid palac</h2><p>Jedan od od iznenađujućih simptoma Covid-19 su osipi na koži uzrokovani virusom, Sars-CoV-2. U svibnju su španjolski liječnici identificirali pet vrsta kožnih lezija koje su vidjeli kod pacijenata s koronom. Specifične su promjene na nožnim palčevima, odnosno zglobovima, koji uzrokuju svrbež i bol te se javljaju u 19 posto slučajeva mlađih pacijenata oboljelih od korone.</p><p>Steroidi bez recepta, poput Eumovatea ili 1 posto hidrokortizona, pomažu protiv simptoma oteklina, svrbeža i iritacije. No, ako uz to primijetite i druge simptome korone, onda je najbolje potražiti savjet liječnika i slijediti smjernice javnih ustanova, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12418446/can-you-spot-the-deadly-rash/">The Sun.</a></p><h2>Kawasaki bolest</h2><p>Ovo stanje obično pogađa djecu mlađu od pet godina, a karakteriziraju ga osip, visoka groznica, povećani limfni čvorovi, crvene oči, usne i usta, te natečene, crvene ruke i noge. U većini slučajeva simptomi traju između četiri i osam tjedana.</p><p>Djelom osip nalikuje na bolest opica, a koža se može oljuštiti u kasnijim fazama bolesti. Uzrok Kawasakija nije poznat, no zna se da bolest nije zarazna i uzrokuje upalu krvnih žila, što može uključivati ​​srce te dovesti do srčanog udara ako se ne liječi. Osip se najčešće javlja na leđima, koljenima, na unutrašnjosti laktova i na rukama, licu i vlasištu, ali može se pojaviti i na cijelom tijelu.</p><h2>Atopijski dermatitis </h2><p>Atopijski dermatitis je kronična, dugotrajna bolest koja pogađa kožu. Često je udružena s drugim atopijskim bolestima kao što su alergijska astma, alergijski rinitis, alergijski konjunktivitis i alergijski kolitis. Bolest je karakterizirana razdobljima pogoršanja te razdobljima mirne kliničke slike, takozvane remisije. Atopijski dermatitis najčešća je kronična bolest u ranom djetinjstvu pri čemu se procjenjuje da zahvaća od 15 do 20 posto djece, iako se može javiti i u odrasloj životnoj dobi.</p><h2>Seboreični dermatitis </h2><p>To je kronično recidivirajuća bolest koja se javlja na seboreičnim predjelima kože. Seboreički predjeli su vlasište, lice, područje iza uha, predjeli iznad prsne kosti i između lopatica. U nastanku seboreičnog dermatitisa uz seboreju (pojačano lučenje loja) važnu ulogu imaju i neki mikroorganizmi te stres. Mnogi smatraju da je glavni krivac za pojavu seboreičnog dermatitisa kvasnica Pityrosporum ovale. U nastanku ove bolesti važnu ulogu ima i nasljeđe, tako u istoj obitelji više članova ima isti problem.</p><p>Seboreični dermatitis na vlasištu se očituje pojavom žarko crvenih žarišta prekrivenih žućkasto bijelim naslagama. Ponekad ta žarišta mogu biti pojedinačna, a ponekad mogu zahvaćati gotovo čitavo vlasište, širiti se prema čelu, a ponekad je često teško razlikovati seboreični dermatitis od psorijaze vlasišta. Na licu se očituje pojavom crvenila i ljuštenja kože, na obrvama i uz rub nosa, te na bradi. Često su promjene praćene svrbežom.</p><h2>Psorijaza</h2><p>To je stanje koje se najčešće javlja kod odraslih mlađih od 35 godina i uzrokuje crvene i ljuskave mrlje, najčešće na koljenima, laktovima, vlasištu i licu. Psorijaza (u narodu poznata još i kao ljuskavica) je učestala, kronična nezarazna kožna bolest za koju nije poznat točan uzrok. Danas se psorijaza smatra sustavnom bolešću koja obuhvaća promjene na koži. Dijagnoza psorijaze se najčešće postavlja klinički, a može se potvrditi biopsijom kožne lezije.</p><p>U lokalnoj terapiji najčešće se koriste keratolitici za uklanjanje ljusaka, obično na bazi salicilne kiseline, te lokalni protuupalni lijekovi poput lokalnih kortikosteroida. U terapiji se također primjenjuju i analozi vitamina D, cignolin i lokalni retinoidi. Važno je naglasiti i redovitu primjenu neutralnih pripravaka (emolijensa), osobito onih koji sadrže ureju, u održavanju dobrog stanja kože. Kod opsežnije bolesti u obzir dolazi primjena fototerapije, odnosno kontroliranog izlaganja ultraljubičastim zrakama.</p><h2>Pitirijaza</h2><p>Smatra se kako je neoprana odjeća mogući uzročnik pitirijaze (lat. Pityriasis rosea), bolesti koja započinje pojavom jednog primarnog crvenog medaljona na tijelu nakon kojeg se na koži šire manja žarišta. P. rosea na koži traje od nekoliko tjedana do tri mjeseca, može sama spontano proći, a ako ne prođe nakon tri mjeseca potrebno je učiniti biopsiju kože i PHD analizu kako bi se isključila parapsorijaza ili psorijaza.</p><p>Lokalno se bolest liječi primjenom neutralnih losiona, a ako je jako izražena daju se i lokalni kortikosteroidi u obliku krema ili losiona. U slučaju svrbeža kože mogu se uzimati i antihistaminici.</p><h2>Kontaktni ekcem </h2><p>Ovaj tip ekcema nastaje kao posljedica učestalog kontakta sa svakodnevnim tvarima, kao što su deterdžent i kemijska sredstva koja iritiraju kožu. U slučaju dodira otrovnog bršljana ili jaglaca ekcem se razvija u roku od 48 sati. Koža postaje crvena i svrbi, a nakon nekog vremena nastaju mjehurići od kojih nastanu kraste.</p><p>Može se razviti i na licu. Najbolje je izbjegavati kontakt s iritantima i neprestano vlaženje kože. Ponekad mogu pomoći i antihistaminici (posebna vrsta antialergijskih lijekova).<br/> </p>