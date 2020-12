Na YouTubeu je ljudima poru\u010dila da omek\u0161aju krute crte lica i upozorila da \u0107e dru\u0161tvo hladno i snobovsko pona\u0161anje tako\u0111er nagraditi odbijanjem.

Previ\u0161e pri\u010date

- Razgovor je jeftin. Me\u0111u navikama koje odbijaju druge upravo je previ\u0161e razgovora. Ljudi koji previ\u0161e pri\u010daju \u017eele impresionirati druge, previ\u0161e se hvale ili govore puno jer su nesigurni. Ljudi to ne vole. Osje\u0107aju se kao da im je takav \u010dovjek jednostavno previ\u0161e - obja\u0161njava Bey dodaju\u0107i kako brbljavci ula\u017eu previ\u0161e truda u to da se svide drugima, a to odbija ljude.

- Tako\u0111er, to mo\u017ee biti rezultat ne\u010dije nesigurnosti. Ako mislite da ste to vi, promislite brbljate li jer ste nesigurni. Trebate li poraditi na svojem samopouzdanju. To vam mora biti prioritet kao i rad na samouvjerenosti kako se ne morate oslanjati na ovakve navike - savjetuje ona.

Ne uzvra\u0107ate usluge

- Ljudi \u0107e vas odbiti ako im nikad ne uzvra\u0107ate usluge, ustvrdila je Bey nakon poja\u0161njenja da se sve veze svode na davanje i primanje.

- Najbolje umre\u017eeni ljudi su oni koji uvijek razmi\u0161ljaju o tome \u0161to mogu u\u010diniti za druge i kako mogu biti na usluzi. Kad krenete s takvom energijom, ljudi se nikad zbog vas ne\u0107e osje\u0107ati kao da ste ih iskoristili niti \u0107e imati osje\u0107aj da od vas ne dobivaju ni\u0161ta - kazala je trenerica elegancije.

- Lijep je osje\u0107aj kad ste zbrinuti i imate oko sebe ljude koji vam poma\u017eu. No morate razmi\u0161ljati izvan okvira kako biste doku\u010dili kako to vratiti drugima i \u0161to mo\u017eete ponuditi da se i drugi osje\u0107aju dobro - savjetovala je ona.

Lo\u0161 zadah

- Ljudi \u0107e vas odbiti i ako imate lo\u0161 zadah. Znam da vas to mo\u017eda malo \u0161okira, no prijateljski podsjetnik za sve dame je da redovito brinete o higijeni usta i posje\u0107ujete stomatologa. Pritom mislim na svaka tri, \u010detiri ili pet posjeta lije\u010dniku u \u0161est mjeseci. Oko toga nema pregovora.

Naravno, perite zube i uvijek pri ruci dr\u017eite mentol bombone. Isto tako, smognite hrabrosti i bliske prijatelje pitajte da vam otvoreno ka\u017eu imate li lo\u0161 zadah - savjetovala je vloggerica isti\u010du\u0107i kako je rije\u010d o sitnicama na koje \u010desto ne obra\u0107amo pa\u017enju i zapravo ne mo\u017eemo sami namirisati svoj dah.

Pona\u0161ate se kao snob

- Kad se pona\u0161ate hladno, pona\u0161ate se snobovski ili jednostavno gledate s visine na druge ljude jer ste previ\u0161e nesigurni, tada \u0107e vas ljudi sigurno odbiti - inzistira Anna.

- Opet smo se vratili na temu nesigurnosti, ali stvar je u tome \u0161to je previ\u0161e ljudi nesigurno, zbog \u010dega ih na kraju drugi ne vole i odbijaju zbog glupih postupaka. A na cijelom ovom popisu, upravo je ovo najve\u0107i razlog za\u0161to vas drugi odbijaju - ka\u017ee ona.

- Ljudi \u017eele toplinu. Ljudi vole prijateljsko lice. Ljudi bi s vremena na vrijeme \u017eeljeli vidjeti osmijeh. Ako osje\u0107ate kao da imate prirodno namr\u0161teno lice, poku\u0161ajte omek\u0161ati. Sve je u tome da postanete svjesni svojih nedostataka. No treba re\u0107i i da je u redu biti malo nesiguran. Mo\u017eda \u0107ete biti hladni ako zakora\u010dite u sobu u kojoj nikog ne poznajete. I da, ljudi tada mogu misliti da ste snob - nastavila je Anna dodaju\u0107i kako valja osvijestiti taj problem i \u0161to prije po\u010deti na njemu raditi.

Sveznalica ste

Na kraju izlaganja trenerica za eleganciju sugerirala je ljudi izbjegavaju i sveznalice.

- Priznajte, nitko ne voli sveznalice. Ako smatrate da uvijek trebate imati zadnju rije\u010d, samo vi znate istinu ili ste uvijek tu kao ratnik koji zna \u0161to je ispravno dok svi drugi grije\u0161e, o vama je rije\u010d. Mislim da takvo pona\u0161anje proizlazi iz nesigurnosti. Dame, ovo nije ba\u0161 u\u010dinkovit na\u010din komunikacije s drugim ljudima. Vrlo je va\u017eno biti sposoban na trenutak zakora\u010diti izvan sebe i objektivno sagledati stvari - savjetuje Anne.

- Zapravo je sasvim zdravo slu\u0161ati tu\u0111a mi\u0161ljenja i na trenutak pomisliti da je mo\u017eda ono \u0161to govore zapravo istina. Ono \u0161to obi\u010dno ka\u017eem jest da ponekad ne postoji ispravno i pogre\u0161no i to je ne\u0161to o \u010demu \u017eelim da sveznalice dobro razmisle. Budite malo fleksibilniji, otvorite se za druga mi\u0161ljenja, nemojte uvijek poku\u0161avati dokazati vlastitu vrijednost tako da uvijek morate biti u pravu. U redu je s vremena na vrijeme pogrije\u0161iti i zapravo je sasvim zdravo jer \u0107e to puno dodati va\u0161em osobnom rastu. Nema ni\u0161ta lo\u0161e u tome da ponekad pogrije\u0161imo - zaklju\u010dila je ona.