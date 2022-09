Njega kože tijela ususret jeseni: Više losiona, manje pilinga...

Dva su ključna koraka koja možemo poduzeti kako bi nam koža tijela i tijekom hladnih dana ostala meka i podatna. A time i zdrava - jer kad krene perutanje i pucanje, otvara se mogućnost dubljih oštećenja i ranica.

Vlaga u zraku tijekom ljeta pomaže koži da ostane zdrava, no to s jeseni prestaje, stoga je bitno uvesti novi korak. I dok smo na vrućinama osjetili da nam ne treba krema nakon tuširanja, sada se to mijenja.

- Svrab kože u slučaju dubinske isušenosti najlakše je zaustaviti svakodnevnim mazanjem kože tijela. Naime, formule ovlaživači stvaraju zaštitnu barijeru preko kože, omogućujući joj da zadrži vlagu te je uvuče u dublje slojeve - komentirao je Joshua Zeichner, direktor kozmetičkih i kliničkih istraživanja u dermatologiji u bolnici Mount Sinai u New Yorku za Allure.

Idealne su formule kao što su maslac te kreme s ceramidima.

Uz dodavanje vlage, koži je dobro smanjiti piling jer on dodatno može dubinski isušiti kožu.

Smanjite korištenje formula sa sastojcima kao što su retinoidi i glikolna kiselima. Pretjerani piling tijela može uništiti njezin lipidni sloj, pa čak i onaj mehanički, sa česticama koje grebu.

- Prekomjerni piling može stvoriti sitne pukotine u kožnoj barijeri koje dovode do većeg gubitka hidratacije i upale - objasnio je Zeichner.

To znači da može poništiti efekt aplikacije kreme, što je, naravno, dobro izbjeći.

