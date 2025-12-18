Obavijesti

Njega usana zimi: Balzami i maske za zaštitu od hladnoće

Piše Dubravka Prpić Znaor,
Čitanje članka: 2 min
Njega usana zimi: Balzami i maske za zaštitu od hladnoće
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zimski mjeseci donose posebne izazove za naše usne. Hladan zrak, vjetar, grijanje u zatvorenim prostorima i često nedovoljna hidratacija uzrokuju isušivanje, ispucalost i osjetljivost. Kako bi usne ostale meke, glatke i zaštićene, potrebno je kombinirati preventivnu njegu i intenzivne tretmane.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Balzami – svakodnevna zaštita

Balzami su prva linija obrane protiv zime. Oni trenutačno vlaže i štite osjetljivu kožu te stvaraju barijeru koja sprječava daljnje isušivanje. Pri odabiru balzama, najbolje su formule bogate prirodnim voskovima i biljnim uljima – shea maslac, kakao maslac, kokosovo ili jojobino ulje pružaju dugotrajnu hidrataciju i njegu.

S druge strane, balzami s visokim udjelom mentola, alkohola ili umjetnih mirisa mogu kratkoročno “osvježiti” usne, ali dugoročno ih dodatno isušuju i iritiraju. Za svakodnevnu zaštitu birajte nježne, hranjive formule koje se lako upijaju i ne ostavljaju ljepljivi sloj.

Maske i intenzivni tretmani

Za noćnu njegu idealne su guste maske ili balzami koji se ostavljaju preko noći. Tijekom spavanja, koža usana intenzivno apsorbira hranjive sastojke, obnavlja vlagu i potiče regeneraciju. Neki tretmani sadrže dodatke poput meda, vitamina E ili hijaluronske kiseline, koji djeluju dubinski i produljuju osjećaj mekoće ujutro.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Savjet: maske se mogu nanositi i tijekom dana kod ekstremnih vremenskih uvjeta, posebno prije izlaska na hladnoću, kako bi se usne dodatno zaštitile.

Piling – priprema za maksimalni učinak

Redoviti piling usana uklanja mrtve stanice kože i omogućuje balzamu ili maski da prodru dublje. Lagani piling jednom ili dvaput tjedno, bilo fizičkim metodama (mekani šećerni piling) ili kemijskim (blagi voćni enzimi), rezultira glatkijom, mekšom površinom i dugotrajnijim učinkom proizvoda.

Dodatni savjeti za zimsku njegu usana

  • Izbjegavajte grickanje ili lizanje usana, jer to samo pogoršava isušivanje.
  • Pijte dovoljno tekućine – hidratacija iznutra jednako je važna.
  • Ako su usne izrazito ispucale, koristite regenerativne tretmane s pantenolom ili ceramidima.
  • Nosite balzam ili zaštitni sloj prije izlaska na hladnoću i tijekom aktivnosti na otvorenom.
Fotolia
Foto: Fotolia

Pravilna kombinacija balzama, pilinga i noćnih maski čini zimske mjesece manje zahtjevnim za osjetljive usne, osiguravajući im dugotrajnu hidrataciju, mekoću i prirodan sjaj, čak i u ekstremnim uvjetima.

