Njegove savjete prate milijuni: On diktira što je IN, a što OUT

Jeffree Star (33) je odrastao sa svojim ujakom Philom i ujnom Laurie - koju je dugo godina javno nazivao majkom i svi njegovi pratitelji su mislili da mu je to biološka majka. Njegov otac Jeffrey Steininger Sr. je počinio samoubojstvo kad je Jeffree imao šest godina, a s majkom nije imao dobar odnos pa deset godina nisu razgovarali. Ona je četiri godine bila beskućnica i živjela u autu, ali su se na kraju pomirili.

Jeffreeja je šminka počela zanimati u tinejdžerskim godinama pa kad bi ostao sam kod kuće, igrao bi se s majčinom šminkom.

Često bi inspiraciju tražio u Cosmopolitanu te krao njezina sjenila. Naposljetku joj se otvorio i uvjerio je da mu dopusti da se šminka za školu.

Nakon što je završio srednju školu 2002. godine, sa 17 godina, Jeffree se preselio u Los Angeles. U intervjuu za Stemjar priznao je da je koristio lažnu osobnu iskaznicu kako bi ušao u klubove sa svojim starijim prijateljima. Nosio je mini suknje i naglašenu šminku pa su ga ljudi brzo počeli primjećivati. Zbog čestih noćnih provoda u klubovima, Jeffree je počeo privlačiti pozitivne reakcije slavnih osoba koje su ga tražile da potpiše ugovor i šminka ih kod kuće.

Kad je 2003. godine pokrenut MySpace, on nije gubio vrijeme i pridružio se društvenoj platformi. Tamo je počeo promovirati svoju modnu karijeru i svoje makeup vještine. Zbog svoje iskrenosti i fotografija, brzo je počeo prikupljati pratitelje. No prije nego se u potpunosti prebacio na vloganje i šminku, Jeffree je bio poznat po svojoj glazbenoj karijeri.

Od sredine 2000-ih do početka 2010. godine, Jeffree se bavio emo-elektronskom glazbom. Njegova prva pjesma 'We Want C---' bila je viralni uspjeh 2005. godine. Svoj jedini solo album izdao je 2007. godine pod nazivom 'Beauty Killer', a 2006. godine je napravio YouTube kanal na kojem je počeo dijeliti svoju glazbu. Surađivao je s Keshom i Nicki Minaj, a svoju je glazbu dijelio i na MySpace stranici.

Ugovor s Akonom potpisao je 2010., ali nikad nije objavio drugi album. U intervjuu sa Shaneom Dawsonom je rekao da su ga sukobi s Akonom doveli do odustajanja od glazbe 2013. godine.

Jeffree je postao jedan od najpopularnijih ljudi na MySpaceu, a do 2014.godine je objavio nekoliko videozapisa na YouTubeu.

Svoju životnu ušteđevinu u studenom 2014. godine je riskirao i uložio u liniju tekućih ruževa u novoj tvrtki koju je stvorio - Jeffree Star Cosmetics. U tome mu je pomogla i Kat Von D, poznata tattoo umjetnica uz koju je stekao brojne kontakte.

- Ili će to proći ili ću se morati vratiti u trgovački centar ... i opet raditi u MAC-u. Tad sam se vjerojatno najviše bojao u životu - rekao je Jeffree za Cosmopolitan.

Svoju liniju je promovirao na YouTube kanalu, a svih 30.000 ruževa je rasprodano u samo nekoliko minuta. Nakon toga, Jeffree je počeo stvarati carstvo - svojoj liniji pridružio je highlightere poznate kao Skin Frost, palete sjenila i ostalo. Prvu paletu sjenila nazvao je 'Beauty Killer' - kao i svoj prvi album.

Na svom YouTube kanalu 2015. godine počeo je objavljivati ponekad i 'preiskrene' recenzije drugih proizvoda zbog kojih je nerijetko u svađama s drugim poznatim beauty kraljicama i kraljevima. Nekoliko puta je kritizirao Kylie Cosmetics - makeup liniju reality Kylie Jenner optuživši je da je kopirala pakiranje i nekoliko je puta doveo u pitanje kvalitetu njezinih proizvoda. Nije poštedio ni njezinu stariju sestru Kim Kardashian, osnivača makeup linije Too Faced - Jerroda Blandina, a ni druge beauty blogere poput Laure Lee, Nikkie Tutorials i Hude Kattan.

Upravo zato što ne štedi nikoga, Jeffree danas ima preko 15 milijuna pretplatnika na YouTubeu i 13.2 milijuna pratitelja na Instagramu.

U 2018. godini njegov prijatelj i kolega YouTuber je napravio dokumentarnu seriju nazvanu 'The Secret World of Jeffree Star' - Tajni svijet Jeffreeja Stara - u kojoj se govori o njegovom životu, karijeri i financijskom uspjehu. Prema Forbesu, Jeffree se 2018. godine nalazio na petom mjestu najbolje plaćenih YouTube zvijezda sa zaradom od 18 milijuna dolara. Jeffree Star Cosmetics svake godine proda proizvode u vrijednosti od 100 milijuna dolara.

Svog dečka Nathana Schwandta, Jeffree je upoznao 2015. godine. Žive u multimilijunskoj vili u Calabasasu u Kaliforniji, oboje su ljubitelji marihuane i zajedno su posvojili šest pomeranaca od kojih im je jedan nedavno uginuo dok su bili na odmoru.