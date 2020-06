Njemačka tajna: Jesu li njihovi vozači pametniji od onih naših?

Postoji jednostavniji i brži način prestrojavanja, a da savršeno funkcionira, dokazali su Nijemci a na ostatku svijeta - pa tako i kod nas, je tek da naučimo njihovu tajnu koja im daje sigurnost u prometu

<p>Čini li vam se nekad da Nijemci sve čine bolje? Pa, ima nešto u tome. To konstantno dokazuju svojim automobilima, ali i pravilima na cesti.</p><p>Naime, u Njemačkoj postoji Reissverschlusssystem, točnije sistem zatvarača - zakon koji kaže da se pri spajanju dvije trake vozači trebaju prestrojiti na posljednjoj mogućoj točki, nakon čega bi se spojili kao zupci na patentnom zatvaraču.</p><h2>Sistem zatvarača</h2><p>Sistem zatvarača, točnije, kasno prestrojavanje, mnogima može zvučati kontraproduktivno. Ono kao da krši sva nepisana pravila na cesti pri kojima bi vozači trebali čekati svoj red i dijeliti cestu, jer djeluje prilično bahato da netko doleti sa strane i prije svih uleti u traku.</p><p>No ono savršeno funkcionira. Jednostavno je učinkovito, koliko god izluđivalo strance, pa čak i starije Nijemce koji imaju osjećaj da ih netko želi preveslati.</p><p>Oni koji pak ne puste vozača iz sporedne trake da se prestroji nakon što ih je zaobišao sa strane, riskiraju dobivanje kazne.</p><p>Budući da diljem svijeta vozačka kultura nalaže da se prestrojite čim se približite glavnoj cesti, traka iz koje dolazite ostaje neiskorištena i prazna.</p><p>"To je čini neiskorištenom", smatra profesor vozačke psihologije Leon James sa Sveučilišta na Havajima.</p><p>James također smatra da rano prestrojavanje ima veću psihološku težinu jer ono tjera vozače da se nadaju da će im netko dopustiti da se prestroje, što drugi mogu, ali i ne moraju učiniti. S druge strane, sistem zatvarača diktira da se automobil mora propustiti.</p><p>Istraživanja su pokazala da je njemački način i učinkovitiji. Sveučilište iz Nebraske provelo je istraživanje kojim je dokazano da se sistemom zatvarača može povećati kapacitet prestrojavanja za 15 posto dok neka druga istraživanja govore da može doći i do 20 posto bržeg funkcioniranja, piše Ozy.</p><p>Iako je potrebno puno edukacije vozača kako bi se ovo pravilo počelo uspješno provoditi (jer nije učinkovito ako ga se svi ne pridržavaju), vrijedi probati. Pa makar nam ono na kraju uštedjelo tek minutu ili dvije, i to je početak.</p>