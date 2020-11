Stručnjak tvrdi: Većina nas krivo spava jer smo pogrešno naučili

Vodeći britanski stručnjak za spavanje tvrdi kako je kupovina najskupljih madraca bacanje novca, a na spavanje je bolje ići kasnije nego rano uvečer - s čime se protivi prihvaćenim 'istinama' o spavanju

<p>- Posljednjih 30 godina posvetio sam svoj život spavanju, odnosno izučavanju navika spavanja. Konzultirao sam zvijezde poput Davida Beckhama i Christiana Ronalda do Laure Trott kako da bolje spavaju, odnosno više se odmore, a ono što sam otkrio je da su većina priča o ispravnom spavanju obične gluposti - kaže Nick Littlehales, vodeći britanski stručnjak na tom polju.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Poze koje olakšavaju zdravstvene tegobe</p><p>On smatra kako bi trebali odbaciti strogo pisana pravila iz knjiga i prilagoditi ih sebi, uz neke važne napomene koje je otkrio i potvrdio u praksi:</p><h2>Ne kupujte najskuplje madrace</h2><p>Prva stvar koju morate shvatiti je da u toj industriji postoji puno malo regulacija. Tko god poželi na svoj proizvod može nalijepiti oznaku "ortopedski", a takav madrac ne mora proći niti jedan test, kaže Littlehales.</p><p>Proizvođači mogu napraviti opruge manjima, tako da ih može stati oko 2000 u madrac kako bi bili bolji od madraca s 1500 opruga njihove konkurencije, ali to može značiti da i dalje imaju znatno gori madrac.</p><p>Osim toga, nikako nemojte slijepo vjerovati da je istina sve što pričaju dok vam ga prodaju, tražite prospekt, legnite u njega i raspitajte se za iskustva drugih ljudi. Realno, madrac bi trebalo promijeniti svakih 10 godina, a testiranja struke pokazuju da nema velike razlike između onih koji koštaju 500 eura i 1000 eura.</p><h2>Kakva leđa ili trbuh, samo je jedna poza dobra za san!</h2><p>Jedini položaj spavanja koji preporučujem je na boku, to je naprosto najbolje za vaše tijelo i njegovo poravnavanje. Osim toga, u tom je položaju teže hrkati, kaže Littlehales.</p><p>On savjetuje ljudima da ne spavaju na dominantnoj strani (znači ako ste dešnjak, trebali biste spavati na lijevoj strani). U takvom položaju treba koljena nježno savinuti, a kralježnica, vrat i glava trebaju biti u istoj ravnini. Ako jesu, tada između glave i madraca treba biti jasna rupa od šest centimetara ili više. </p><h2>Kako znati da je madrac pretvrd ili premekan?</h2><p>Ako imate osjećaj da vam glava stalno klizi prema madracu, odnosno prema dolje - to znači da je madrac previše tvrd. Ako pak osjećate, dok naravno bočno ležite, da vam kuk upada u madrac - on je definitivno premekan.</p><h2>Bacite jastuk ili nabavite tanki</h2><p>Jednom kad ste pronašli dobar madrac za sebe, vaš će vam stari jastuk vjerojatno postati "prepun". No, jastuci su navika koje se teško rješavamo. Ako ga baš morate imati, koristite isključivo one plitke i ne zaboravite ih mijenjati svake dvije do maksimalno tri godine. Bolje je da su noviji i od lošijeg materijala nego skupi i navodno ortopedski, a stari.</p><h2>Ne idite u krevet prerano</h2><p>Većina ljudi misli da ne spavaju dobro ako ne spavaju osam sati ili ako ne liježu u krevet u isto vrijeme. No, realno, to je glupost - ističe Littlehales.</p><p>Objašnjava kako, iako to zvuči neobično, odgađanje odlaska u krevet produljenjem rituala prije toga, primjerice čitanja knjige ili tuširanja, rezultira preskakanjem jednog ciklusa sna.</p><p>- San ima ukupno pet ciklusa, i bolje je imati četiri poštena, nego pet nikakvih - zaključuje.</p>