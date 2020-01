Nokti su vam slabi? Ojačajte ih uz ovih 11 prirodnih načina...

No postoje prirodni načini kako možete doskočiti tom problemu, piše Mindbodygreen.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ovih 11 prirodnih recepata pomoći će vam da imate snažnije i kvalitetnije nokte.

Foto: Dreamstime

1. Ojačajte ih prirodno

Lakovi za jačanje noktiju obično nemaju veze s prirodnim sastojcima jer se tradicionalno rade od formaldehida zbog kojeg se lak brzo suši. No postoje i oni koji se baziraju na biljnim osnovama i koriste sastojke poput vitamina E, maslinova ulja, češnjaka te čajeva kako bi nahranili nokte radije nego da ih očvrsnu na umjetni način.

2. Koristite dodatke s kolagenom ili biotinom

Studije su dokazale da dodaci prehrani koji sadrže kolagen mogu pomoći u zdravijem rastu noktiju. Ispitanici koji su uzimali kolagen tijekom 24 tjedna svakog dana, imali su zdravije nokte koji su rasli brže, smanjio se broj lomova noktiju i bolje su izgledali.

Isto vrijedi i za biotin, oblik vitamina B kojeg često koriste u dodacima za rast kose. Biotin pomaže čvrstoći i snažnijoj strukturi noktiju. Ako imate problema s rastom noktiju, potražite formule koje sadrže oba sastojka.

3. Izbjegavajte dezinfekcijska sredstva s alkoholom

Dezinfekcijski gelovi za ruke odlični su u borbi protiv bakterija, no sadrže velike količine alkohola. U pojedinim gelovima zastupljen je i do 90 posto. Dermatološki gledano, on isušuje kožu, a specijalisti upozoravaju da ga treba izbjegavati i ako imate osjetljivu kožu.

- Alkohol je aktivni sastojak u većini gelova za dezinfekciju, no on će isušiti kožu i ukloniti zaštitni masni sloj, upozorila je dermatologinja Jeanine Downie. Ako su vam nokti lomljivi, promislite o tome da smanjite korištenje takvih gelova i potražite proizvode koji ne sadrže alkohol.

Foto: Dreamstime

4. Izbjegavajte vodu

Zbog vode nokti se šire, a zatim naglo stežu. Ako dugoročno radite s vodom, ona će oslabiti nokte. To je ujedno i razlog zbog kojeg vam stručnjaci savjetuju da 24 sata nakon manikure ili pedikure izbjegavate vodu i tuširanje. Zbog naglog stezanja nokatne ploče, lak može prerano popucati. Koristite rukavice kad perete suđe i pokušajte nokte držati suhima.

5. Koristite rukavice dok čistite

Kao i kod pranja posuđa, bilo bi dobro koristiti rukavice i tijekom drugih kućanskih poslova. Neke kemikalije za čišćenje također mogu prouzročiti isušivanje.

6. Zaštitite nokte od sunca

Kao i druge dijelove tijela, sunce može oštetiti i vaše nokte. Zbog pretjeranog izlaganja sunčanim zrakama oni mogu postati žućkasti i lomljivi te nastaju vertikalna oštećenja koja mogu potrajati i do šest mjeseci.

Zbog pretjeranog sunčanja možete razviti i rak kože pod noktom. Većina lakova za nokte djeluje kao fizička barijera za UV zrake i na taj način štite nokat, no ako je riječ o prozirnom laku, provjerite na deklaraciji sadrži li i zaštitu za UV zračenje.

7. Redovita manikura

Stručnjaci savjetuju da profesionalnu manikuru u salonima ljepote ne bi trebalo raditi više od dvaput na mjesec. No to ne znači da u preostalom periodu ne trebate skrbiti o svojim noktima. Redovito ih režite i čistite, pa ćete na taj način spriječiti oštećenja i lomove.

8. Pazite što jedete

Lomljivim noktima doprinose i nedostaci nutrijenata u prehrani. Najčešće je riječ o nedostatku željeza, vitamina B7, B12, magnezija i proteina. Ako promijenite prehranu, rezultati neće biti vidljivi odmah, ali će se pokazati tijekom vremena.

9. Oprezno s hladnoćom

Kad su niske temperature i u zraku je manje vlage, to može isušiti nokte jednako kao i kožu. Naravno da ne možete utjecati na vremenske prilike, ali im se možete prilagoditi. Kad izlazite, na otvorenom nosite tople rukavice.

10. Nježno s kožicom

Kožica nokta je vrlo važan faktor u zdravlju, pa ako je suha ili često po njoj kopate, možete prouzročiti infekciju i narušiti zdravlje čitave strukture nokta. Pobrinite se da koristite ulja za njegu kožice redovito, a pritom birajte ona koja sadrže maslinovo ulje, kokos ili badem.

Foto: Dreamstime

11. Za piling samo prirodno

I noktima ponekad treba piling, no pritom valja imati na umu da treba biti nježan. Ne koristite abrazivna sredstva, nego nježne kemijske preparate za piling. Pojedina istraživanja sugeriraju da će glikolna kiselina pomoći noktima da povrate snagu i sjaj. Riječ je o sastojku kojeg često nalazimo o proizvodima za njegu kože poput krema za piling i seruma. Takva sredstva nježno utrljajte u nokte jedanput na tjedan.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: