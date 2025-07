Normalno starenje nije bauk, a ovo su trikovi kako ga olakšati

Proces starenja dio je života, no iako ga ne možemo izbjeći, možemo ga znatno usporiti i učiniti ugodnijim. Od srca do kostiju, koža, vid, zubi pa i seksualno zdravlje, sve se mijenja, ali uz dobre navike možemo dulje sačuvati vitalnost i osjećaj ugode u vlastitom tijelu. Donosimo pregled najčešćih promjena koje dolaze s godinama te savjete kako im pristupiti sa znanjem, umjerenošću i brigom za sebe.



Srce radi intenzivnije

Kako starite, krvne žile i arterije postaju tvrđe, pa vaše srce mora jače pumpati kako bi krv došla do svih dijelova tijela. To može dovesti do povišenog tlaka i drugih srčanih problema.

Isprobajte ovo: Budite aktivni – hodajte, trčite, plivajte. I umjerena tjelovježba svaki dan pomaže u održavanju zdrave težine i reguliranju tlaka. Jedite obilje voća, povrća i cjelovitih žitarica. Upravljajte stresom i spavajte dovoljno – 7 do 8 sati sna pomaže regeneraciji srca i krvnih žila.

Koža postaje drugačija na dodir

Možda ćete primijetiti da vam je koža suša i manje elastična – to je zato što s godinama lučite manje prirodnih ulja. Također se manje znojite i gubite masno tkivo ispod kože, pa koža djeluje tanje.

Pojavit će se i bore, staračke pjege i kožne izrasline (tzv. "skin tags").

Isprobajte ovo: Izbjegavajte vruće tuševe jer dodatno isušuju kožu – birajte toplu vodu. Na Sunce izlazite s kremom sa zaštitnim faktorom i zaštitnom odjećom. Redovito pregledavajte kožu i obratite se liječniku ako primijetite promjene poput madeža.

Ako pušite, još jedan razlog za prestanak je i to što pušenje ubrzava nastanak bora.



Vid i sluh slabe

Možda vam je sve teže fokusirati se na predmete izbliza – vrijeme je za prve naočale za čitanje. Možda vas smeta odsjaj svjetla ili vam treba dulje da se prilagodite promjenama u osvjetljenju.

Što se sluha tiče, teže ćete razumjeti razgovor u bučnoj prostoriji ili čuti visoke tonove.

Isprobajte ovo: Redovito kontrolirajte vid i sluh. Naočale za sunce zaštitit će vam oči, a čepići za uši korisni su protiv jakih zvukova.

Zubi i desni se mijenjaju

Desni vam se mogu povlačiti, a neka vam terapija može izazvati osjećaj suhoće u ustima, što povećava rizik od karijesa i infekcija.

Isprobajte ovo: Perite zube dvaput dnevno i jednom dnevno koristite zubni konac kako biste uklonili plak i ostatke hrane. To je najbolja prevencija protiv bolesti desni i gubitka zubi. Posjećujte stomatologa redovito.

Kosti postaju krhkije

Već u 40-ima i 50-ima vaše kosti mogu početi gubiti gustoću, što povećava rizik od prijeloma. Možda se čak i "smanjite" za centimetar ili dva, to se događa jer diskovi između kralježaka postaju tanji.

Zglobovi postaju krući jer se hrskavica i tekućina u njima smanjuju, a tkiva se troše, što može dovesti do artritisa.



Isprobajte ovo: Unosite dovoljno kalcija i vitamina D. Kalcijem su bogati mliječni proizvodi, bademi, brokula i kelj. Liječnik vam može preporučiti dodatke prehrani.

Vitamin D pomaže tijelu da apsorbira kalcij i održava snagu kostiju. Možete ga dobiti boravkom na Suncu, iz tune, sardina, žumanjaka i obogaćenih namirnica poput mlijeka i žitarica. Pitajte liječnika treba li vam dodatak.

Poteškoće s mokrenjem i pražnjenjem

Možda vam je teže kontrolirati mjehur, to se naziva urinarnom inkontinencijom i pogađa oko 10 % osoba starijih od 65 godina. Kod žena to može biti posljedica menopauze, a kod muškaraca povećane prostate.

Također, možete primijetiti da ste sve rjeđe "redoviti". Dijabetes i neki lijekovi mogu usporiti rad crijeva, a uzrok zatvora mogu biti i terapije za tlak, epilepsiju, Parkinsonovu bolest, depresiju, kao i željezo ili narkotici protiv bolova.

Isprobajte ovo: Ako imate čest nagon za mokrenjem, posjetite liječnika. U većini slučajeva simptomi se mogu ublažiti ili ukloniti.

Izbjegavajte kofein, alkohol, gazirana pića i hranu bogatu kiselinama jer pogoršavaju stanje.

Kegelove vježbe mogu ojačati mišiće zdjelice i pomoći kod kontrole mjehura – stisnite mišiće kao da zadržavate mokraću, držite pet sekundi, opustite pet sekundi. Ponavljajte nekoliko puta dnevno.

Protiv zatvora jedite više vlakana (voće, povrće, cjelovite žitarice), pijte puno vode i redovito se krećite.

Teže se krećete i gubite snagu

S godinama gubimo mišićnu masu, što vodi slabosti i smanjenoj pokretljivosti.

Isprobajte ovo: Svaki dan vježbajte umjerenim tempom, hodajte, dižite lagane utege. Tako ćete održavati snagu i funkciju mišića. Prije svega, konzultirajte se s liječnikom o razini aktivnosti koja je prikladna za vas.



Jedite raznovrsno, voće, povrće i nemasne proteine poput ribe i piletine. Izbjegavajte šećer i zasićene masnoće. Smanjite porcije jer vam je možda potrebno manje kalorija nego prije.

Mijenja se i seksualni život

Tijekom menopauze, žensko spolovilo postaje suše, tanje i manje elastično, što može učiniti seks manje ugodnim. Grudi gube masno tkivo i mogu djelovati manje i opuštenije.

Kod muškaraca se s godinama može pojaviti poteškoća s postizanjem ili održavanjem erekcije, što može biti posljedica zdravstvenih problema ili lijekova.

Isprobajte ovo: Razgovarajte s liječnikom. Postoje lijekovi koji mogu olakšati simptome i povećati seksualnu želju.

Ne možemo zaustaviti vrijeme, ali uz strpljenje, brigu i pametne životne navike možemo najbolje iskoristiti svoje tijelo u svakoj životnoj dobi.