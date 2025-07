Znanstvenici zatečeni! Drevni lijek za koji su znali i naši stari ubija opasnu bakteriju MRSA

Recept je pronađen u Baldovoj knjizi o lijekovima (Bald’s Leechbook), anglosaksonskom rukopisu iz 9. stoljeća, i sadrži jednostavne sastojke: češnjak, luk ili poriluk, vino iz engleske vinogradske regije blizu Glastonburyja te jedan od glavnih sastojaka, goveđu žuč.

Žuč je tekućina neugodnog mirisa koja pomaže probavi. Kod ljudi, to je ona supstanca koju najčešće povratite kada vam je želudac već prazan. Ne zvuči baš kao tipičan sastojak u slasnom jelu. No, kada se ekstrahira iz goveda, može poslužiti kao snažan, ali koristan dodatak raznim azijskim jelima – od juha i temeljaca do larba, vrste mesne salate koja se često poslužuje u Laosu i Tajlandu, piše Yahoo. Svrha žuči u ljudskom tijelu je pomoć u razgradnji masti radi lakše probave. Žuč ima istu ulogu i kod goveda, ali kada se doda hrani (kao i drugi goveđi proizvodi), ovaj neočekivani sastojak daje izražen, često intenzivno gorak okus, uz moguće probavne koristi.

Kako se dobiva goveđa žuč

Žuč je sirovi sastojak koji se stvara u jetri goveda, a zatim izlučuje u žučni mjehur životinje. Tijekom tog puta, mijenjaju ga stanice koje oblažu žučne kanale. Budući da pomaže u razgradnji masne hrane, količina proizvedene žuči ovisi o tome koliko masti govedo unosi. Više masti znači više žuči, piše Yahoo. Kad se krava zakolje, žuč se vadi iz njenog žučnog mjehura. Nakon što se organ ukloni, jednostavnim rezom u žučnom mjehuru žuč se ispusti u spremnik za skupljanje. Prikupljena žuč može se potom zapakirati i zamrznuti ili odmah uliti u tavu. Ponekad kravama prije klanja daju bilje kako bi se utjecalo na okus žuči, koja se potom suši i melje u fini prah prije dodavanja jelima.

Goveđa žuč ima jaki, gorki okus te tekućinu koja ispušta oštar, prodoran miris. Ipak, goveđa žuč se rijetko konzumira sama. Umjesto toga, koristi se za dodavanje okusa složenim jelima. Čak i mala količina žuči dodana jelu donosi izražen gorak okus, čak i kada je u kombinaciji s drugim snažnim okusima i začinskim biljem. Žučne kiseline koje se nalaze u goveđoj žuči mogu pomoći tijelu da bolje apsorbira veće količine hranjivih tvari. Iako je goveđa žuč uglavnom sastavljena od vode, sadrži i nekoliko nutrijenata koji mogu imati značajne koristi za zdravlje. Protein imunoglobulin A, koji jača imunološki sustav, pomaže u borbi protiv bolesti, dok su prisutni i vitamini A, D i K koji mogu doprinijeti jačanju imuniteta i općeg zdravlja.

Kako ga koristiti u prehrani

Najmanja količina mutno žute tekućine često je sasvim dovoljna. Okus žuči je toliko jak da bi korištenje više od jedne žličice moglo učiniti jelo previše gorkim. Umjesto toga, goveđu žuč treba koristiti kako bi upotpunila i čak ublažila neke od drugih okusa u jelu. Na primjer, žuč ne bi trebala biti sama juha za vaš goveđi gulaš, već se treba dodati u vodu ili neku drugu rijetku bazu kako bi se stvorila juha.

Konzumira se stoljećima

Goveđa žuč se stoljećima koristi kao lijek. Zajedno sa žuči mnogih drugih životinja, bila je popularan lijek u drevnoj Kini, a zapisi o korištenju datiraju još iz oko 1046. godine prije Krista. Praktičari tradicionalne kineske medicine propisivali bi (a ponekad i danas propisuju) žuč od raznih životinja (uključujući volove i goveda) svojim pacijentima. Najčešće se koristila kao tretman za probleme s jetrom, kao i za srce.

Znanstvenici iz Nottinghama ponovno su napravili drevni lijek i testirali ga na velikim kulturama MRSA bakterije. Rezultati su ih iznenadili, mješavina je uspjela ubiti do 90% bakterija.

Dr. Freya Harrison ističe kako su očekivali tek blagi antibiotski učinak, no bili su oduševljeni učinkovitošću cijele kombinacije sastojaka, naglašavajući da djelovanje nije rezultat samo jednog sastojka, već njihove sinergije.

Dr. Christina Lee, stručnjakinja za anglosaksonsku kulturu i jezik, smatra da su ovakve srednjovjekovne knjige punjene receptima za liječenje bakterijskih infekcija, što ukazuje na to da su tadašnji liječnici možda provodili detaljna promatranja i eksperimente, slično današnjoj znanstvenoj metodi.

Recept je vrlo jednostavan. Jednake količine češnjaka i luka sitno se usitne i gnječe dvije minute, doda se 25 ml starinskog vina te otopina soli goveđe žuči u destiliranoj vodi. Mješavina se potom hladi devet dana na temperaturi od 4°C.

O učinkovitosti ovog drevnog pripravka pitali smo i Mariju Ivičić, Maricu Travaricu, koja je poznata hrvatska travarka iz Budaševa kod Siska, a prirodnim lijekovima bavi se od djetinjstva. Marica je poznata po uzgoju i obradi ljekovitog bilja te proizvodnji prirodnih pripravaka poput čajeva, tinktura i meda, a svoje proizvode prodaje i na Gradskoj tržnici u Sisku.

- U narodnoj medicini i među travarima, goveđa žuč se oduvijek smatrala snažnim, ali i ‘nezgodnim’ lijekom, koristi se s velikim poštovanjem i oprezom. I naši stari su je znali koristiti, najčešće kod problema s probavom, žuči, masnom jetrom ili čak za mazanje bolnih zglobova. No recept iz Baldove knjige je pravo otkriće jer pokazuje ono što i ja kao travarica stalno govorim: priroda ima rješenja, ali ključ je u pravoj kombinaciji. Ne radi se samo o jednoj ‘čarobnoj’ biljci ili sastojku, nego o njihovoj sinergiji. Vino otvara krvotok, češnjak i luk djeluju antibakterijski, a goveđa žuč razgrađuje masnoće i čisti jetru. Ono što su naši preci znali bez laboratorija, danas potvrđuje znanost i to mi je predivno. To nije bapska priča, to je temelj narodne mudrosti - rekla je.

Marija također upozorava da se ovakvi pripravci uvijek trebaju koristiti s oprezom i po mogućnosti pod stručnim nadzorom, jer je prirodna medicina kompleksna i zahtijeva znanje.