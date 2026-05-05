Nova era nosive tehnologije: Sve što trebate znati o pametnim naočalama

Njihov cilj je jasan: stvoriti uređaj koji ćemo nositi svaki dan i koji će postati neizostavan pratitelj, baš poput pametnog telefona ili sata. Tržište je eksplodiralo, nudeći širok spektar modela koji se drastično razlikuju po mogućnostima, dizajnu i cijeni, što kupovinu može učiniti zbunjujućom.

Kako bi se lakše snašli u ponudi, ključno je razumjeti da se pametne naočale danas dijele u tri temeljne kategorije, a pravi izbor ovisi isključivo o tome što od njih očekujete: audio asistenciju, vizualne obavijesti ili potpuno prostorno računarstvo.

Prvu i trenutno najpopularniju kategoriju čine takozvane AI naočale. Ovi uređaji izgledaju gotovo identično kao klasične dioptrijske ili sunčane naočale jer nemaju zaslon. Njihova interakcija sa svijetom odvija se putem glasa i zvuka. Opremljene su kamerama, mikrofonima i zvučnicima otvorenog tipa, a služe za fotografiranje i snimanje, slušanje glazbe i, najvažnije, za komunikaciju s umjetnom inteligencijom. Model Ray-Ban Meta Gen 2, koji je prodan u milijunima primjeraka, najbolji je primjer uspjeha ove kategorije. Korisnici jednostavno postavljaju pitanja, a Meta AI asistent odgovara kroz zvučnike ugrađene u okvire.

Druga kategorija su AR naočale sa zaslonom, koje dodaju ključni element: prozirni zaslon u leći. On omogućuje prikazivanje digitalnih informacija direktno u vašem vidnom polju, poput navigacijskih strelica, obavijesti s telefona, prijevoda u stvarnom vremenu ili odgovora AI asistenta. Ovi modeli i dalje zadržavaju relativno diskretan izgled, a cilj im je smanjiti potrebu za stalnim gledanjem u zaslon telefona. Meta Ray-Ban Display, s cijenom od oko 799 dolara, prvi je proizvod koji je uspio integrirati zaslon u boji u prepoznatljivi dizajnerski okvir, čime je postavio novi standard.

Najnapredniju, ali i najzahtjevniju klasu predstavljaju XR naočale. One kombiniraju zaslone s potpunim prostornim računarstvom, što uključuje senzore za praćenje prostora i ruku. Ovi uređaji mogu pokretati aplikacije, igre i alate za produktivnost koji su "usidreni" u vašem okruženju, pretvarajući stvarni svijet u interaktivno sučelje. Modeli poput Snap Spectacles pete generacije namijenjeni su razvojnim programerima, dok je Metin prototip Orion pokazatelj smjera u kojem se tehnologija kreće. Ipak, ove su naočale još uvijek glomaznije i ograničene znatno kraćim trajanjem baterije, što ih čini manje praktičnima za cjelodnevno nošenje.

Umjetna inteligencija kao pokretač revolucije

Glavni razlog za ponovni procvat interesa za pametne naočale leži u strelovitom napretku umjetne inteligencije. AI je ljepilo koje povezuje hardver i softver te daje smisao nošenju računala na licu. Moderni AI asistenti, poput Googleovog Geminija ili Metinog Llama 4 modela, postaju kontekstualni. Više ne čekaju samo na naredbu, već pomoću kamere mogu vidjeti ono što korisnik vidi, prepoznavati objekte, čitati tekst ili opisivati okolinu.

Vizija koju tehnološke tvrtke slijede često se uspoređuje s Jarvisom iz filmova o Iron Manu. To nije samo sučelje za razgovor, već agent koji može raditi s vama i pomoći vam riješiti zadatak u prostoru u kojem se nalazite. Bilo da se radi o prevođenju jelovnika u restoranu ili dobivanju uputa za popravak uređaja, cilj je pružiti proaktivnu pomoć bez vađenja telefona iz džepa. Cjelokupan pregled tehnologije pametnih naočala u 2026. godini pokazuje da je upravo duboka AI integracija ono što razlikuje današnje uređaje od prethodnih generacija.

Izazovi na putu do savršenstva

Unatoč velikom napretku, industrija se i dalje suočava sa značajnim izazovima. Trajanje baterije ostaje najveća prepreka, osobito kod modela sa zaslonom. Dok AI naočale mogu izdržati i do osam sati korištenja, napredni XR modeli poput Snap Spectaclesa nude svega oko 45 minuta aktivnog rada. Dizajn je još jedan kompromis; dodatna tehnologija zahtijeva glomaznije okvire, a cilj je postići težinu i udobnost standardnih naočala, što je između 25 i 50 grama.

Pitanje upravljanja također je ključno. Glasovne naredbe nisu uvijek praktične u bučnim ili privatnim okruženjima, pa proizvođači eksperimentiraju s dodirnim kontrolama na okvirima, ali i s novim sučeljima poput pametnih prstenova ili narukvica koje čitaju suptilne geste prstiju. Na kraju, tu je i nezaobilazno pitanje privatnosti. Nošenje kamere na licu otvara etičke dileme i stvara socijalnu nelagodu, dok stalna povezanost s AI servisima izaziva zabrinutost oko prikupljanja i korištenja osobnih podataka.

*kreirano uz pomoć AI-ja