Nova nagradna: Zaigraj s nama i osvoji Toyotu Plug-In hibrid

U petak, 19. rujna 2025., krećemo s novom nagradnom igrom, pod nazivom "Igraj i osvoji novu Toyotu C-HR", u kojoj je glavna nagrada Toyota C-HR Plug-in 2.0 PHEV 5D E-CVT COOL. Plug-in hibridna tehnologija je ultimativni elektrificirani pogon. Pri svakodnevnim vožnjama Toyota C-HR PHEV ponaša se kao pravo električno vozilo i osigurava glatku vožnju samo na struju s dosegom do 66 kilometara.

Nagradna igra traje do 30. rujna 2025. i u njoj mogu sudjelovati čitatelji novina i pretplatnici digitalne pretplate Oranž, dakle svi koji pošalju ispunjene kupone iz novina ili oni koji imaju aktivnu godišnju Oranž pretplatu i prikupe kodove iz PLUS+ članaka te ih sa svojim podacima pošalju na našu adresu.

Evo kako sudjeluju čitatelji dnevnih novina. Svakog dana, počevši od 19. rujna, u novinama 24sata bit će objavljen kupon za nagradnu igru. Joker kuponi bit će objavljeni 29. i 30. rujna 2025. Za sudjelovanje u nagradnoj igri potrebno je sakupiti 10 nagradnih kupona iz novina (8+2 joker kupona ili 9+1 joker kupon). Prikupljenih svih 10 kupona pošaljite na adresu: P.P. 760, 10 020 Zagreb s naznakom 24sata nagradna igra – "Igraj i osvoji novu Toyotu C-HR".

Evo kako sudjeluju godišnji pretplatnici 24 Oranža. Na portalu 24sata.hr do 30. rujna svaki dan na kraju posebno označenog PLUS+ članka nalazit će se po jedan kupon (kod). Joker kuponi bit će objavljen 29. i 30. rujna. Prikupljene kodove trebate zapisati na papir. Nakon deset dana i deset prikupljenih kodova (8+2 joker kupona ili 9+1 joker kupon) trebate sve te kodove unijeti u obrazac unutar korisničkog sučelja 24 Oranža. Svakom pretplatniku će biti dodijeljen kupon "Nagradna igra", unutar kojega će se nalaziti Wufoo forma, gdje će trebati unijeti tih istih deset kodova i ostaviti svoje podatke. Papir s pet zapisanih kodova i vašom email adresom kojom je kupljena digitalna pretplata stavite u kuvertu i pošaljite na našu adresu.

S jednom aktivnom godišnjom pretplatom na digitalno izdanje 24 Oranž ostvarujete pravo na jednu prijavu u nagradnoj igri. Ako se nakon prebrojavanja pristiglih prijava ustanovi da je na jednu aktivnu pretplatu 24 Oranž bilo više prijava, one će biti poništene i pošiljatelj će biti diskvalificiran. Izvlačenje imena dobitnika nagradne igre je 17. listopada nakon 10 sati u prostorijama 24sata uz nazočnost tročlane komisije i prisustvo javnog bilježnika.

Pravila o korištenju osobnih podataka:

Sudjelovanjem u nagradnoj igri “Igraj i osvoji uz 24sata novu Toyotu C-HR”, koja se održava od 19.9.2025. do 30.9.2025. i davanjem izričite privole kao sudionik i davatelj osobnih podataka izričito pristajem i slobodnom voljom ustupam svoje osobne podatke (Ime, prezime, e-mail adresa, kućnu adresu i telefonski broj/broj mobilnog telefona, datum rođenja) trgovačkom društvu 24sata d.o.o., Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb, kao voditelju obrade osobnih podataka. Navedene će podatke trgovačko društvo 24sata d.o.o. obrađivati u svrhu proglašenja dobitnika nagradne igre te objave na internet stranicama društva 24sata d.o.o.. Pohrana i obrada osobnih podataka vršit će se tijekom perioda od 19.9.2025. do 17.10.2025., a od dana zaprimanja Vaših podataka. U slučaju promjene bilo kojeg Vašeg osobnog podatka molimo Vas da o promjenama obavijestite 24sata d.o.o. slanjem e-mail obavijesti na marketing@24sata.hr kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše osobne podatke. Ovim putem Vas obavještavamo kako imate pravo povući danu privolu u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti 24sata d.o.o. u pisanom obliku na adresu Oreškovićeva 3D, 10010 Zagreb s napomenom “odjel marketinga GDPR”, elektroničkom obliku na marketing@24sata.hr. Nadalje, po primitku izjave o povlačenju privole, pisanim putem ćemo potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Napominjemo kako sve obrade i/ili prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje će ostati pravno valjani. Osim prava na povlačenje privole, u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka, imate pravo na pristup i potvrdu od 24sata d.o.o. u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Martićeva ulica 14, Zagreb, ili putem elektroničke pošte na adresu: azop@azop.hr. Više informacija potražite u Politici zaštite privatnosti dostupnoj na https://www.24sata.hr/flatpages/pravila-privatnosti?refresh