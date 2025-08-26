Obavijesti

NAGRADNA IGRA 'Vozi, roštiljaj, uživaj'

Snježana je dupla dobitnica! Poželjela je i dobila super roštilj

Snježana je dupla dobitnica! Poželjela je i dobila super roštilj
Foto: Igor Kralj/Pixsell

Motocikl je već bio dovoljan, a ovo je iznenađenje preveliko. Roštilj uvijek treba, a motocikl je dobar za provozati se, ali roštilj je više za mene, rekla je vidno uzbuđena Snježana

Da je svaki dan novo iznenađenje dokazuje slučaj Snježane Marković (59) iz Graberja Ivanićkog koja je iznenađenje doživjela dva puta. Naime, pobjednica je u našoj lipanjskoj nagradnoj igri "Vozi, roštiljaj, uživaj: Ljetna nagradna igra 24sata!" u kojoj smo dijelili čak tri super vrijedne nagrade. Upravo je Snježana dobila najvredniju nagradu - skuter Zontes. Prilikom preuzimanja svoje nagrade rekla je kako se nadala ipak drugoj nagradi, odnosno roštilju, a sad ju je ekipa iz tvrtke Pro-Trade d.o.o., koja stoji iza lanca trgovina Lonci&Poklopci by Bajde, odlučila iznenaditi još jednom i pokloniti vrijedan roštilj.

- Motocikl je već bio dovoljan, a ovo je iznenađenje preveliko. Mislila sam, prvu nagradu uvijek netko drugi dobije, a rekla sam da ću valjda ja dobiti roštilj. Roštilj uvijek treba, a motocikl je dobar za provozati se, ali roštilj je više za mene - rekla je vidno uzbuđena Snježana.

Dodaje da kad smo došli s roštiljem, da je mislila da je u pitanju nekakva zezancija.

- Prvo ste me prevarili, rekli ste mi da moram nešto potpisati i onda sam ostala paf, ne mogu sebi doći - kaže Snježana.

Otkrila nam je i kad će prvi put iskoristiti novi roštilj.

- Sad će fešte, rođendani, sigurno ćemo nešto ispeći, kobasice, pile, pizzu, mogu i čobanac napraviti. Isplati se igrati nagradne igre, godinama već igramo i nikad ništa, sad sam dobila odjednom dvije nagrade. Čeka me još samo loto i ovo je odlična godina za mene - govori nam Snježana.

Renato Gašparić iz tvrtke Pro-Trade kaže nam kako vjeruje da će Snježana uz roštilj uživati u brojnim veselim obiteljskim druženjima, dobrim okusima i nezaboravnim trenucima.

- Nakon što smo u novinama vidjeli simpatičnu izjavu gospođe Snježane da se potajno nadala osvojenom Grill King kamado roštilju, uprava lanca trgovina Lonci&Poklopci odlučila je ispuniti njezinu neostvarenu želju. Iako je u nagradnoj igri osvojila motocikl, želimo je dodatno iznenaditi i razveseliti - zato joj poklanjamo Grill King kamado roštilj - rekao je Gašparić.

Snježana je nakon što su joj se slegli dojmovi poručila svima još jednom da igraju igre jer, kako kaže, nikad ne znate što će se dogoditi. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

