Snježana je dupla dobitnica! Poželjela je i dobila super roštilj

Da je svaki dan novo iznenađenje dokazuje slučaj Snježane Marković (59) iz Graberja Ivanićkog koja je iznenađenje doživjela dva puta. Naime, pobjednica je u našoj lipanjskoj nagradnoj igri "Vozi, roštiljaj, uživaj: Ljetna nagradna igra 24sata!" u kojoj smo dijelili čak tri super vrijedne nagrade. Upravo je Snježana dobila najvredniju nagradu - skuter Zontes. Prilikom preuzimanja svoje nagrade rekla je kako se nadala ipak drugoj nagradi, odnosno roštilju, a sad ju je ekipa iz tvrtke Pro-Trade d.o.o., koja stoji iza lanca trgovina Lonci&Poklopci by Bajde, odlučila iznenaditi još jednom i pokloniti vrijedan roštilj.

Pokretanje videa... 00:35 Zagreb: Primopredaja automobila Suzuki Vitara čitatelju Vladimiru Perliću | Video: 24sata/pixsell

- Motocikl je već bio dovoljan, a ovo je iznenađenje preveliko. Mislila sam, prvu nagradu uvijek netko drugi dobije, a rekla sam da ću valjda ja dobiti roštilj. Roštilj uvijek treba, a motocikl je dobar za provozati se, ali roštilj je više za mene - rekla je vidno uzbuđena Snježana.

Dodaje da kad smo došli s roštiljem, da je mislila da je u pitanju nekakva zezancija.

- Prvo ste me prevarili, rekli ste mi da moram nešto potpisati i onda sam ostala paf, ne mogu sebi doći - kaže Snježana.

Otkrila nam je i kad će prvi put iskoristiti novi roštilj.

- Sad će fešte, rođendani, sigurno ćemo nešto ispeći, kobasice, pile, pizzu, mogu i čobanac napraviti. Isplati se igrati nagradne igre, godinama već igramo i nikad ništa, sad sam dobila odjednom dvije nagrade. Čeka me još samo loto i ovo je odlična godina za mene - govori nam Snježana.

Renato Gašparić iz tvrtke Pro-Trade kaže nam kako vjeruje da će Snježana uz roštilj uživati u brojnim veselim obiteljskim druženjima, dobrim okusima i nezaboravnim trenucima.

- Nakon što smo u novinama vidjeli simpatičnu izjavu gospođe Snježane da se potajno nadala osvojenom Grill King kamado roštilju, uprava lanca trgovina Lonci&Poklopci odlučila je ispuniti njezinu neostvarenu želju. Iako je u nagradnoj igri osvojila motocikl, želimo je dodatno iznenaditi i razveseliti - zato joj poklanjamo Grill King kamado roštilj - rekao je Gašparić.

Snježana je nakon što su joj se slegli dojmovi poručila svima još jednom da igraju igre jer, kako kaže, nikad ne znate što će se dogoditi.