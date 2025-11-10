Obavijesti

Nova terapija stiže u Hrvatsku! 'Moji tumori su nestali, sad napokon imam novi život!'

Piše Bojana Mrvoš,
Zagreb: Konferencija za medije Zaklade Zora povodom početka proizvodnje CAR-T terapije u Hrvatskoj | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Zdenka Tomljenović je prije četiri i pol godine dobila dijagnozu dva tumora na mozgu, a sad je izliječena zahvaljujući staničnoj imunoterapiji, CAR-T terapiji čija će proizvodnja uskoro krenuti i kod nas

- Doktorica mi je prišapnula na uho: Gospođo Zdenka, ničeg više nema, nestali su. Sva sam se bila ukipila, nisam mogla vjerovati. Danas se osjećam fantastično, dobila sam drugi život, suznih očiju govori Zdenka Tomljenović, koja je prije četiri i pol godine dobila dijagnozu dva tumora na mozgu, a sad je izliječena zahvaljujući staničnoj imunoterapiji, CAR-T terapiji čija će proizvodnja uskoro krenuti i u Hrvatskoj. Najjednostavnije rečeno, u izvađenu krv oboljele osobe u laboratoriju se "ugrade"  "ubojice" tumora, a krv zatim vrati u pacijenta.

Kako napominju u Zakladi Zora, izlječenje pacijenata oboljelih od metastatskih oblika raka je bilo vrlo rijetko, što je dramatično poboljšano uvođenjem stanične imunoterapije tumora. U njoj se koriste odabrane, ili izmijenjene vlastite stanice pacijenta te se njihovom primjenom čak i u pacijenata u kojima rak više ne odgovara na druge oblike liječenje, može postići dugotrajno stanje bez znakova postojanja raka.

Krv gospođe Zdenke je na postupak išla u inozemstvo, što je slučaj i s drugim pacijentima iz Hrvatske, no postupak sad dolazi u Hrvatsku, u KBC Sestre milosrdnice. Stanična terapija namijenjena je djeci i odraslima oboljelima od leukemije, limfoma, multiplog mijeloma te autoimunih bolesti. Zaklada Zora  je početak proizvodnje  jučer predstavila u Klinici za dječje bolesti Zagreb. 

- Toliko sam sretna, i tako me veseli što će i drugi oboljeli moći dobiti šansu puno brže, poručila je gospođa Tomljenović, čiji su nalazi danas jako dobri. 

- Kad mi je doktorica rekla da su tumori nestali, i suprug i ja smo je pitali je li sigurna u to, jer zvučalo je nevjerojatno. Svim oboljelima poručujem da se ne predaju, da se bore, da žive život punim plućima, druže se s prijateljima, i da vjeruju svojim liječnicima, poručuje gospođa Zdenka. Već se nakon mjesec dana od ubrizgavanja krvi osjećala, kaže, bolje, i nikakvih nuspojava nije imala. 

- U iduća dva mjeseca krećemo s opremanjem, treninzima i svime  što je potrebno za proizvodnju CAR-T terapije u Hrvatskoj, a šest mjeseci nakon toga kreće primjena prvih pripravaka za naše oboljele. Ključna je oprema koju smo dobili na posudbu na godinu dana. Potpisali smo ugovor s neprofitnom američkom organizacijom Caring Cross, koja će nam pomoći s vektorima za CAR-T, najavio je prof. dr. sc. Mladen Merćep, dr. med., voditelj Zaklade Zora. Zaklada je krajem 2024. s partnerima pokrenula  kampanju „Umjesto jedne kave doniraj za život“, koja i dalje traje, a cilj joj je prikupljanje sredstava za proizvodnju CAR-T u Hrvatskoj. 

Domaća proizvodnja spasonosne terapije smanjit će čekanje na terapiju, a troškovi će biti i do  80 posto niži od od konvencionalne terapije.

- Izuzetno smo sretni i ponosni što ova proizvodnja kreće u KBC-u Sestre milosrdnice. Dok danas, u prosjeku, na godinu CAR-T primi deset naših pacijenata, i to tek kao treću liniju liječenja, vlastitom bi proizvodnjom terapija bila dostupna puno većem broju ljudi., rekao je prof. dr. sc. Petar Gaćina, Pročelnik Zavoda za hematologiju KBC Sestre milosrdnice.

- Nestvarno je da danas stojim ovdje i da napokon pričamo o terapiji koju je moja Nora trebala dobiti u Americi prije trinaest godina, i da će se napokon proizvoditi u Hrvatskoj. Ovo je trnovit put i doista sitnica za državu o odnosu na što sve daje novac, ali, ne treba i ne smijemo odustati u ovoj borbi, kazala je Đana Atanasovska, predsjednica Zaklade Nora Šitum.  

- Ovo je slamka spasa za sve oboljele koji čekaju priliku za liječenje i šansu za novi život. Jako smo sretni i ustrajni u ovoj borbi. Jer, ovo je borba za sve nas, poručio je i Zlatko Trbuha iz udruge Mijelom CRO.

