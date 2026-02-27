Obavijesti

Nova večernja navika smanjuje anksioznost u samo 10 minuta

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Phovoir

Sve više ljudi uvodi jednostavan ritual prije spavanja koji smiruje živčani sustav, smanjuje napetost i pomaže mozgu da se 'isključi' nakon stresnog dana - bez aplikacija, dodataka prehrani ili promjena rutine

Nakon dana prepunog poruka, obaveza i stalnog osjećaja žurbe, mnogi primijete isti problem: tijelo je umorno, ali mozak i dalje radi punom brzinom. Ležimo u krevetu, a misli tek tada počinju juriti - analiziraju razgovore, planiraju sutra ili se vraćaju na stvari koje nismo stigli napraviti. Stručnjaci upozoravaju da to nije klasična nesanica, nego stanje u kojem živčani sustav jednostavno nije dobio signal da je dan završio.

Upravo zato posljednjih mjeseci sve više pažnje privlači jednostavna večernja navika koja traje svega deset minuta, a cilj joj je napraviti ono što modernom životu najviše nedostaje - prijelaz između aktivnog i mirnog dijela dana.

Zašto smo navečer napetiji nego prije

Naš mozak evolucijski očekuje postupno smirivanje: manje svjetla, sporije aktivnosti i ponavljajuće rituale. Danas se događa suprotno. Ekrani, društvene mreže i stalne notifikacije drže razinu stimulacije visokom gotovo do trenutka kada pokušavamo zaspati.
Problem nije samo plavo svjetlo nego i mentalna aktivacija. Svaki novi sadržaj koji gledamo mozgu šalje signal da mora ostati budan i reagirati. Rezultat je povišena razina kortizola - hormona stresa - upravo onda kada bi tijelo trebalo usporavati.

sad man covered his face
Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

Što je 10-minutna večernja navika o kojoj svi govore

Riječ je o kombinaciji tri vrlo jednostavne radnje koje zajedno djeluju kao 'prekidač' za živčani sustav:

1. Dvije minute sporog disanja

Udah kroz nos četiri sekunde, spor izdah šest sekundi. Time se aktivira parasimpatički živčani sustav, odgovoran za opuštanje.

NEOČEKIVANI OBRAT Kako opsesija savršenim snom može biti štetna za zdravlje
Kako opsesija savršenim snom može biti štetna za zdravlje

2. Kratko zapisivanje misli

Na papir (ne u mobitel) zapisuje se sve što se vrti po glavi - obaveze, brige ili planovi za sutra. Mozak tada prestaje pokušavati 'pamtiti' otvorene zadatke.

3. Prigušivanje svjetla i tiha aktivnost

Čitanje nekoliko stranica knjige, lagano istezanje ili jednostavno sjedenje bez ekrana nekoliko minuta. Cijeli proces traje oko deset minuta, ali stvara jasan psihološki signal: aktivni dio dana je gotov.

Elderly woman wearing pajamas sitting on bed feeling loneliness
Foto: Max Kuzin

Što se tada događa u tijelu

Kada usporimo disanje i smanjimo stimulaciju, srčani ritam se postupno smanjuje, mišići se opuštaju, a mozak prelazi iz stanja pripravnosti u stanje odmora. Stručnjaci to nazivaju prelaskom iz 'fight or flight' režima u 'rest and digest' način rada.
Drugim riječima, tijelo prestaje očekivati stres.

Zbog toga mnogi primjećuju da ne zaspu nužno brže, ali im se san produbljuje i rjeđe se bude tijekom noći.

Zašto scrollanje prije spavanja ima suprotan učinak

Iako mnogima djeluje opuštajuće, večernje pregledavanje društvenih mreža zapravo produžuje mentalnu aktivnost. Mozak stalno procjenjuje nove informacije - uspoređuje, reagira i emocionalno se uključuje. Zato osjećaj umora često dolazi tek nakon što odložimo mobitel, a ne dok ga koristimo.

Close-up photo of a young man sleeping in bed. Mobile phone with
Foto: maciej krynica

Kako početi već večeras

Stručnjaci savjetuju da rutina bude jednostavna i realna:

  • odabrati isto vrijeme svake večeri
  • maknuti mobitel barem deset minuta prije spavanja
  • ponavljati ritual bez očekivanja savršenog rezultata

Ključ nije u savršenoj disciplini nego u ponavljanju. Mozak voli predvidljivost, a upravo ona stvara osjećaj sigurnosti koji olakšava opuštanje.

Na kraju dana, tijelu često ne treba još jedan savjet ili aplikacija - nego jasan znak da je vrijeme za odmor. A ponekad je za to dovoljno samo deset mirnih minuta.

OSTALO

