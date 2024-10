Kako opsesija savršenim snom može biti štetna za zdravlje

Kada je Sydney Stern prije četiri godine kupila Apple Watch, bila je uzbuđena zbog svih novih značajki, posebno praćenja sna.

Kao zdravstvena znanstvenica, ova 27-godišnjakinja iz Marylanda dobro je znala koliko je san važan za prevenciju bolesti. No, ono što je mislila da će poboljšati njezino zdravlje zapravo joj je naškodilo, dovelo do tjeskobe i, na kraju, smanjilo količinu sna.

- Usredotočila sam se na to da svake noći moram spavati sedam sati jer sam znala da su mnoge bolesti povezane s manjkom sna. Stalno sam provjeravala tracker, čak i u četiri ujutro, da vidim kako napredujem - rekla je Stern.

Nakon otprilike mjesec dana, Stern je odlučila prestati koristiti uređaj.

- Svjesno skinem sat svake noći i stavim ga u drugu sobu. Otkad sam ga prestala koristiti, jedini način na koji pratim san je kada položim glavu na jastuk i kako se osjećam kad se probudim - rekla je.

Sternino iskustvo ističe rastući problem posljednjih godina, dok su uređaji za praćenje sna postali sve popularniji. Stručnjaci za san sve češće primjećuju pojavu "ortosomnije" kod svojih pacijenata — neslužbene dijagnoze koja opisuje pretjeranu fiksaciju na savršen san.

Ljudi postaju previše opsjednuti postizanjem ne samo ukupnog broja sati sna, već i određenih faza sna. Ova preokupacija može povećati tjeskobu i poremetiti san — paradoksalno, otežavajući postizanje kvalitetnog odmora. Velik dio te fiksacije dolazi zbog dostupnosti podataka koje ovi uređaji pružaju.

- Imam pacijente koji slijepo vjeruju svojim trackerima, a ako ne postignu preporučene brojke, brinu se da ugrožavaju svoje zdravlje - rekao je Robert Oexman, glavni znanstveni savjetnik proizvođača madraca iSense.

- Postoje mnogi čimbenici koji mogu uzrokovati lošu noć, a ako ste skloni perfekcionizmu i tjeskobi, uređaj za praćenje sna samo će pogoršati stanje - dodao je.

S druge strane, postoji kriza samoregulacije sna — pouzdanja u vlastite osjećaje (umjesto tehnologije) da procijenite koliko ste dobro spavali i zadovoljili potrebe svog tijela. Ako postajete previše opsjednuti praćenjem sna, možda je vrijeme da, poput Sterna, ponovno naučite ovu vještinu.

Kada praćenje postaje problem

Moderni uređaji za praćenje sna prikupljaju različite podatke, poput brzine disanja, otkucaja srca i pokreta tijela. Na temelju tih podataka izvještavaju koliko ste vremena proveli spavajući, budni i u različitim fazama sna, poput dubokog sna i REM faze (brzi pokreti očiju). No, važno je razumjeti da su ovi uređaji temeljeni na prosjecima i da mogu dati netočne informacije.

- Uređaji rade solidan posao, ali često daju netočna mjerenja. Moramo staviti praćenje u kontekst - rekla je Nicole Short, klinička psihologinja sa Sveučilišta Nevada u Las Vegasu.

Taj kontekst uključuje činjenicu da su kratka buđenja tijekom noći normalna - obično se događaju kada prelazimo iz jedne faze sna u drugu - i ne moraju nužno utjecati na kvalitetu ili količinu sna. Uređaji koriste prosječne vrijednosti, dok su potrebe za snom vrlo individualne.

- Tracker će odabrati idealnu količinu sna, recimo osam sati, a ako ih ne postignete, 'kažnjava' vas. Možda vam je dovoljno samo sedam sati sna. Zato ove ocjene treba uzeti s rezervom - rekao je Chris Winter, neurolog i stručnjak za san iz Charlottesvillea, Virginia.

Sve ovo postaje problematično kada vas informacije previše opterećuju i čine da se fokusirate isključivo na podatke koje tracker pruža. Određene osobnosti, posebno one sklone tjeskobi ili perfekcionizmu, podložnije su ovoj pojavi.

- Natjecateljski sam nastrojena, pa sam željela postići sve brojke. Već ionako pretjerano organiziram svoj život, pa kad nisam mogla ostvariti ciljeve vezane uz san, to je izazvalo tjeskobu - rekla je Stern.

Povratak samoregulaciji

Ako vam ovo zvuči poznato, možda je vrijeme da ponovno naučite kako samostalno regulirati san - vještinu korisnu za svakoga, a ne samo za one opsjednute praćenjem sna. Prvi korak je odmaknuti se od uređaja, barem na neko vrijeme, rekao je Oexman.

Preporučuje pauzu od četiri do šest tjedana.

- Ne mora to biti zauvijek, ali morate se osloniti na to kako se osjećate nakon noći sna, a ne na to kako vam uređaj govori da biste se trebali osjećati - rekao je.

Umjesto da se previše opterećujete detaljima iz podataka, fokusirajte se na konzistentnost sna tijekom vremena. Vođenje običnog, ručno pisanog dnevnika spavanja može biti dobar, niskotehnološki način za samostalno praćenje i refleksiju o kvaliteti sna.

- Kada koristim kognitivno-bihevioralnu terapiju s pacijentima koji pate od nesanice, tražim ih da sami bilježe spavanje ujutro. San je prilično subjektivan, nije objektivan kao što sugeriraju uređaji - rekla je Short.

Također obratite pažnju na to kako se osjećate tijekom dana, rekao je Oexman.

- Vjerujte sebi u tome. Ako imate dovoljno energije i osjećate se dobro, dobivate dovoljno kvalitetnog odmora - dodao je.

Kvaliteta je ono što najviše vrijedi, rekao je, a ne kvantiteta. Ako namjerno provodite više vremena u krevetu u potrazi za dodatnim snom, možda si zapravo ne činite uslugu. Umjesto toga, Oexman preporučuje smanjivanje vremena provedenog u krevetu kako biste vidjeli poboljšava li se kvaliteta sna. Hoćete li ići kasnije u krevet ili ranije ustati, na vama je. Eksperimentirajte dok vam se kvalitetan san ne vrati.

Također, imajte na umu da je popodnevni pad energije normalan, bez obzira na to koliko ste dobro spavali. Dok bi vas popodnevni drijemež mogao privući, on može dovesti do pospanosti i poremetiti noćni san ako je predug ili prekasno u danu. Umjesto toga, brza šetnja na otvorenom može poboljšati energiju kroz pokret, povećanu razinu kisika i izloženost prirodnom svjetlu - sve to pomaže u borbi protiv umora bez rizika od pospanosti nakon drijemeža.

Povratak osnovnim pravilima higijene spavanja također pomaže. Održavanje sobe hladnom i tamnom, korištenje kreveta samo za spavanje (ne za rad ili gledanje TV-a) te odlazak na spavanje i buđenje u konzistentno vrijeme, prilagođeno vašim individualnim potrebama, može pridonijeti kvaliteti sna.

Nakon što ste se vratili zdravoj rutini spavanja i riješili anksioznost izazvanu praćenjem, možete polako vratiti uređaj u svoj život, ako to želite, rekao je Winter. Inače, možete slijediti Sternin primjer i zauvijek se oprostiti od trackera.

- Radite stvari koje potiču dobar san, a ako uređaj tome pridonosi, u redu. Ali ako vas podaci počnu uznemiravati i pretvore se iz korisnog alata u prepreku za san, vrijeme je da ga se riješite - zaključuje, piše Webmd.