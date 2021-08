Oni koji su zahtjev za osobnu iskaznicu predali do četvrtka, do 15 sati, dobit će staru i za nju su trebali platiti 79,50 kuna. Od danas je osobna iskaznica skuplja 20,50 kuna, no ima i dodatne funkcije. Na njoj će biti i matični broj osiguranika pa će služiti i kao zdravstvena iskaznica. No još ćemo se strpjeti dok ne bude vrijedila i kao vozačka.