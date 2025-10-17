Novi stanovi u Zadru: Projekt na traženoj lokaciji!

Stanovi blizu centra u Zadru

Smješten u blizini centra, ovaj moderni poslovno-stambeni projekt povezuje rezidencijalnu gradsku četvrt Višnjik s pulsirajućim urbanim ritmom. Lokacija je odlična za život u Zadru: pješačka udaljenost do starogradske jezgre na poluotoku, kratka relacija do plaže kao i do gradske luke i marine, te odlična dostupnost glavnih gradskih prometnica. Zahvaljujući položaju u središnjoj zoni grada, ovaj dio je najtraženija adresa zadarskog tržišta nekretnina.

To su sve prednosti koje na ovoj traženoj lokaciji osiguravaju idealan odnos udobnosti i urbane praktičnosti. U krugu od nekoliko minuta lagane šetnje nalaze se vrtići, škole, zdravstvene ustanove, sportski centri i trgovine, dok obližnje plaže i šetnice uz more (Borik, Diklo, Kolovare) pružaju predah od svakodnevnih obaveza. Blizina centra - poluotok - jamči i snažan investicijski potencijal ovakve nekretnine, jer potražnja za stanovima u ovome dijelu grada kontinuirano raste.

Arhitektura, materijali i energetski standard u novogradnji

Koncept projekta temelji se na suvremenoj arhitekturi s naglaskom na prozračnost, prirodno svjetlo i funkcionalnost. Fasada je projektirana s višeslojnim termičkim segmentima kako bi se postigla vrhunska energetska učinkovitost, dok troslojna stakla i kvalitetna izolacija smanjuju gubitke energije i buku iz okoline.

Visokokvalitetni prvoklasni materijali vodeći su faktori koji utječu na sveobuhvatnu kvalitetu ovog projekta:

Protupotresna armirano betonska konstrukcija sa ispunom od termobloka,

Lift nove generacije koji povezuje sve etaže,

Video-nadzor zajedničkih dijelova i sustav kontrole pristupa,

Podno grijanje u kupaonicama, kuhinji i dnevnom boravku -> keramičke podne obloge,

Multi-split sistem klimatizacije za grijanje i hlađenje u svim prostorijama,

Protuprovalna i protupožarna ulazna vrata,

Visokokvalitetna PVC stolarija s troslojnim IZO staklima,

Rolete sa elektropodizačima i ugrađenim komarnicima,

Toplinska i zvučna izolacija sa optimalnom zaštitom od vanjskih utjecaja te zadovoljenim suvremenim standardima energetske učinkovitosti, termofasada (kamena vuna 10 cm),

Vrhunske sanitarije i armature renomiranih proizvođača

Premium podne obloge (parket višeg razreda, pločice velikog formata)

Jednosobni i dvosobni stanovi u Zadru - raspored i kvadrature

Ponuda obuhvaća različite tipologije kako bi zadovoljila potrebe obitelji, parova, pojedinaca i investitora. Dostupno je više kvadratura i rasporeda stanova; jednosobne jedinice optimalno su organizirane za funkcionalan gradski život, a stanovi sa dvije odvojene spavaće sobe i komfornim dnevnim boravkom su prilagođeni potrebama obiteljskog života

Svaka etaža projektirana je s minimalnim zajedničkim hodnicima, maksimalnom iskoristivošću kvadrature i obiljem dnevnog svjetla. Spremišta i parkirna mjesta u podzemnoj garaži dodatno povećavaju vrijednost stambenih jedinica.

Pogledi, orijentacije i vanjske površine

Zahvaljujući pažljivoj orijentaciji građevinskog volumena i razvedenim terasama, mnoge jedinice dobivaju djelomične ili otvorene poglede prema moru i gradu. Lođe kao produžetak dnevnih boravaka, stvaraju privatne oaze za odmor i druženje. Kvalitetno krajobrazno uređenje okoliša, zelene barijere i rasvjeta stvaraju ugodnu mikroklimu u samoj blizini centra grada.

Cijene, uvjeti plaćanja i pogodnosti

Plaćanje prvog dijela iznosi 15 % od cijene nekretnine, a za ostatak iznosa postoji mogućnost financiranja stambenim kreditom.

Kupcima se omogućuje i određeni izbor podnih obloga u ranim fazama projekta, kako bi se interijer prilagodio osobnim preferencijama. Transparentna struktura cijena, bez skrivenih troškova, olakšava planiranje budžeta te jasno prikazuje vrijednost ekskluzivnih stanova u odnosu na standard i lokaciju.

Investicijski potencijal i najam stanova u Zadru

Zadarsko tržište bilježi kontinuiranu potražnju, osobito za ekskluzivnim stanovima u blizini centra. Raspored prostorija i oprema stanova u ovoj modernoj novogradnji čine ih idealnima za:

Dugoročni najam zaposlenima u gradskom središtu

Kratkoročni najam turistima zbog blizine starogradske jezgre i plaža

“Second home” nekretninu s mogućnošću ostvarivanja prihoda u sezoni

Ovisno o tipologiji, prosječna popunjenost i sezonalnost mogu generirati atraktivne neto prinose, pri čemu lokacijom i kvalitetom izgradnje projekta na traženoj adresi umanjujete rizik i povećavate likvidnost pri eventualnoj preprodaji.

Infrastruktura, povezanost i život u susjedstvu

Okruženje nudi sve za udoban gradski život: škole, vrtići, dječja igrališta, zdravstveni centar, sportski kompleksi i bazen na Višnjiku, supermarketi te restauranti i caffe barovi... Blizina autobusnih linija, brza veza prema izlazima na brzu cestu i autocestu, kao i kratka udaljenost do trajektne luke i zračne luke, čine ovu lokacijom izvrsno povezanom u regionalnom i međunarodnom smislu. Život uz centar grada znači imati kulturu, povijest i događaje “nadomak ruke”, dok rezidencijalni karakter ulice osigurava privatnost.

Zašto odabrati ovakav projekt novogradnje

Kombinacija vrhunske gradnje, promišljenih tlocrta, odlične povezanosti i blizine centra grada Zadra stvara rijetku priliku. Ulaganjem u ekskluzivne stanove dobivate dugoročnu vrijednost, stabilnu potražnju i nekretninu koja se ističe dizajnom i funkcionalnošću. Uz prednosti novog projekta i lokacijom koja je među najtraženijima, riječ je o sigurnom izboru za dom ili investiciju.

Ako tražite stanove u Zadru koji spajaju reprezentativnu adresu, visoki standard i održiva rješenja, ovaj razvoj predstavlja mjerilo kvalitete. Odabirom nekretnine u ovome projektu dobivate više od kvadrata – dobivate način života, korak od centra i sve benefite koje nudi traženoj lokaciji u srcu zadarskog urbanog tkiva.

Za detaljniju prezentaciju cijelog projekta ili rezervaciju nekretnine, na raspolaganju su stručnjaci s preko 15 godina iskustva i prisutnosti na tržištu u sektoru nekretnina, koji su spremni u svakom trenutku biti na raspolaganju klijentima, kako bi im pružili vrhunsku i stručnu uslugu.