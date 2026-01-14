Novo hrvatsko kulturno dobro: Imamo recept za najbolju tradicionalnu Imotsku tortu!

Priprema Imotske torte službeno je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro, a Turistička zajednica Imotskog tim je povodom čestitala svima koji su pridonijeli ovom uspjehu.

Ovaj svečani kolač od prhkog tijesta s bogatim nadjevom i prepoznatljivim ukrasom u obliku krune simbol je identiteta Imotskog i vrhunac svake proslave - od vjenčanja do tradicionalnih običaja. U njegovoj recepturi posebno mjesto zauzimaju bademi, naranča, limun te domaći proizvodi poput maraskina i prošeka, uz cimet, oraščiće, klinčiće, vaniliju i rum - okusi koji pričaju priču o povijesnim trgovinskim i kulturnim vezama ovog kraja.

- Imotska torta danas ima važnu ulogu u očuvanju identiteta i prijenosu tradicije s generacije na generaciju - ističu iz TZ Imotskog.

Recept

Sastojci:

Tijesto:

3 žumanjka

2 žlice šećera

1 dl toplog mlijeka

4 žlice rastopljene masti

malo soli, korica od limuna, vanilija i brašna otprilike koliko je dovoljno za uvaljati srednje tvrdo tijesto (ne pretvrdo) da se može lijepo valjati

Tijesto podijeliti na dva dijela. Jedan dio tijesta neka bude malo veći. Pustiti da malo odstoji.

Fil:

3 bjelanjka

7 cijelih jaja

60 dag šećera

65 dag mljevenih bajama (pola prethodno malo popeći)

10 dag mljevenih oraha

kora od naranče, kora od ½ limuna, malo oraščića, malo maraskina,

2-3 vanil šečera, malo arome gorkog bajama.

Imotska torta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Priprema:

Bjelanjke, cijela jaja i šečer samo lagano mikserom promiješati da se smjesa ujednaći. Dodati ostale sastojke. Veći dio tijesta razvaljati i njime obložiti kalup. Bolje bi bilo kada bi kalup imao malo kose stijenke jer je tako lakše napraviti "krunu".

Na tijesto rasporediti pripremljeni fil.

Razvaljati manji dio tijesta i od njega rodelom (nazubljeni kotačić za rezanje tijesta) izrezati trakice širine 1,5 cm. Trakice staviti preko tijesta tako da čine romboide. Na kraju izraditi "krunu" i na svako mjesto gdje se križaju romboidi ubosti po jedan oguljeni bajam.

Tortu staviti u zagrijanu pečnicu na oko 160 stupnjeva i tako je peći oko pola sata. Nakon tog vremena temperaturu smanjiti na 145-150 stupnjeva, tortu pokriti papirom (ne folijom) da previše ne potamni na peći još 1 sat.