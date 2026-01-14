Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
SVEČANI KOLAČ

Novo hrvatsko kulturno dobro: Imamo recept za najbolju tradicionalnu Imotsku tortu!

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 1 min
Novo hrvatsko kulturno dobro: Imamo recept za najbolju tradicionalnu Imotsku tortu!
Imotska torta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ovaj svečani kolač od prhkog tijesta s bogatim nadjevom i prepoznatljivim ukrasom u obliku krune simbol je identiteta Imotskog i vrhunac svake proslave - od vjenčanja do tradicionalnih običaja

Admiral

Priprema Imotske torte službeno je upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kao nematerijalno kulturno dobro, a Turistička zajednica Imotskog tim je povodom čestitala svima koji su pridonijeli ovom uspjehu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Torta de mandole: Izvorni recept za vodnjansko remek-djelo od tri sastojka 00:58
Torta de mandole: Izvorni recept za vodnjansko remek-djelo od tri sastojka | Video: 24sata/pixsell

Ovaj svečani kolač od prhkog tijesta s bogatim nadjevom i prepoznatljivim ukrasom u obliku krune simbol je identiteta Imotskog i vrhunac svake proslave - od vjenčanja do tradicionalnih običaja. U njegovoj recepturi posebno mjesto zauzimaju bademi, naranča, limun te domaći proizvodi poput maraskina i prošeka, uz cimet, oraščiće, klinčiće, vaniliju i rum - okusi koji pričaju priču o povijesnim trgovinskim i kulturnim vezama ovog kraja.

- Imotska torta danas ima važnu ulogu u očuvanju identiteta i prijenosu tradicije s generacije na generaciju - ističu iz TZ Imotskog.

SAVRŠENI DESERT Recept za čokoladnu poslasticu bez miješanja i pečenja
Recept za čokoladnu poslasticu bez miješanja i pečenja

Recept

Sastojci:

Tijesto:

  • 3 žumanjka
  • 2 žlice šećera
  • 1 dl toplog mlijeka
  • 4 žlice rastopljene masti
  • malo soli, korica od limuna, vanilija i brašna otprilike koliko je dovoljno za uvaljati srednje tvrdo tijesto (ne pretvrdo) da se može lijepo valjati

Tijesto podijeliti na dva dijela. Jedan dio tijesta neka bude malo veći. Pustiti da malo odstoji.

Fil:

  • 3 bjelanjka
  • 7 cijelih jaja
  • 60 dag šećera
  • 65 dag mljevenih bajama (pola prethodno malo popeći)
  • 10 dag mljevenih oraha
  • kora od naranče, kora od ½ limuna, malo oraščića, malo maraskina,
  • 2-3 vanil šečera, malo arome gorkog bajama.
Imotska torta
Imotska torta | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Priprema:

Bjelanjke, cijela jaja i šečer samo lagano mikserom promiješati da se smjesa ujednaći. Dodati ostale sastojke. Veći dio tijesta razvaljati i njime obložiti kalup. Bolje bi bilo kada bi kalup imao malo kose stijenke jer je tako lakše napraviti "krunu".

Na tijesto rasporediti pripremljeni fil.

Razvaljati manji dio tijesta i od njega rodelom (nazubljeni kotačić za rezanje tijesta) izrezati trakice širine 1,5 cm. Trakice staviti preko tijesta tako da čine romboide. Na kraju izraditi "krunu" i na svako mjesto gdje se križaju romboidi ubosti po jedan oguljeni bajam.

Tortu staviti u zagrijanu pečnicu na oko 160 stupnjeva i tako je peći oko pola sata. Nakon tog vremena temperaturu smanjiti na 145-150 stupnjeva, tortu pokriti papirom (ne folijom) da previše ne potamni na peći još 1 sat.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Uvijek loše volje: Ovi znakovi Zodijaka su najmrzovoljniji
VJEČNI MRGUDI

Uvijek loše volje: Ovi znakovi Zodijaka su najmrzovoljniji

Neki horoskopski znakovi poznati su po tome da češće zapadnu u stanje 'ne diraj me, sve me živcira', dok drugi brzo zaborave na loše raspoloženje i krenu dalje
Ovo su najteži jezici svijeta: Pogledajte gdje je Hrvatska
LINGVISTIČKA SKALA

Ovo su najteži jezici svijeta: Pogledajte gdje je Hrvatska

FSI klasificira jezike prema tome koliko je sati prosječno potrebno govornicima engleskog jezika da dosegnu profesionalnu radnu razinu. Jezici su podijeljeni u pet kategorija, od najlakših do izuzetno teških, uzimajući u obzir gramatičku složenost, fonetiku, kulturne razlike i udaljenost od engleskog jezika
Tko uvijek popušta, a tko tjera po svom? Ovo su najtvrdoglaviji horoskopski znakovi
GDJE VI STOJITE?

Tko uvijek popušta, a tko tjera po svom? Ovo su najtvrdoglaviji horoskopski znakovi

Svi mi ponekad zapnemo za svoje stavove, ali neki horoskopski znakovi to podignu na sasvim novu razinu. Dok jedni lako popuštaju radi mira u kući, drugi se neće pomaknuti ni milimetar - čak i kad znaju da nisu u pravu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026