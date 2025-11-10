Obavijesti

SAVRŠENI DESERT

Recept za čokoladnu poslasticu bez miješanja i pečenja

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Ova čokoladna torta bez pečenja idealan je desert za sve ljubitelje intenzivnog okusa kakaa. Priprema je jednostavna i traje samo 25 minuta, a rezultat je savršeno kremasta poslastica koja se topi u ustima

Zahvaljujući kombinaciji kvalitetne tamne čokolade i punomasnog vrhnja ili kokosova mlijeka, torta ima savršenu ravnotežu između gorčine i slatkoće.

Potrebni sastojci

  • Malo maslaca za premazivanje ili papir za pečenje za oblaganje kalupa
  •  225 grama čokolade sa 70 posto kakaa
  • 225 grama punomasnog vrhnja, ili (punomasnog) kokosova mlijeka
  • 1/2 žličice pimenta (po želji), 2 žličice fino mljevenog espressa (po želji)
  • 1/4 žličice fine soli krupnog zrna, kakao prah, za ukras ili po želji malo sjeckanih badema ili lješnjaka, latice ruže, kakao zrna ili šarene šećerne mrvice.

Priprema

  • Namastite kalup za torte promjera 15 centimetara ili ga obložite papirom za pečenje.
  • Čokoladu otopite na pari, u zdjelici nad loncem vode koju ste zakuhali, pa smanjili vatru, uz često miješanje.
  •  U posebnoj tavici srednje veličine zagrijte vrhnje na laganoj vatri. Umiješajte piment i espresso, ako ih želite koristiti. Kad je vrhnje jako vruće na dodir, maknite s vatre i umiješajte sol.
  • Potom u vrhnje umiješajte čokoladu te vrlo polako i strpljivo miješajte dok se sve ne sjedini u glatku smjesu. Vrhnje i čokolada ne smiju se nigdje odvajati.
  • Ulijte smjesu u pripremljeni kalup, pokrijte plastičnom folijom i stavite u hladnjak dok se ne ohladi, nekoliko sati ili preko noći.
  • Tortu poslužite nakon što se malo stegne na sobnoj temperaturi, pospite s malo kakaa u prahu ili drugim ukrasima i dodacima po želji i narežite.

