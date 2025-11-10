Ova čokoladna torta bez pečenja idealan je desert za sve ljubitelje intenzivnog okusa kakaa. Priprema je jednostavna i traje samo 25 minuta, a rezultat je savršeno kremasta poslastica koja se topi u ustima
SAVRŠENI DESERT
Recept za čokoladnu poslasticu bez miješanja i pečenja
Zahvaljujući kombinaciji kvalitetne tamne čokolade i punomasnog vrhnja ili kokosova mlijeka, torta ima savršenu ravnotežu između gorčine i slatkoće.
Potrebni sastojci
- Malo maslaca za premazivanje ili papir za pečenje za oblaganje kalupa
- 225 grama čokolade sa 70 posto kakaa
- 225 grama punomasnog vrhnja, ili (punomasnog) kokosova mlijeka
- 1/2 žličice pimenta (po želji), 2 žličice fino mljevenog espressa (po želji)
- 1/4 žličice fine soli krupnog zrna, kakao prah, za ukras ili po želji malo sjeckanih badema ili lješnjaka, latice ruže, kakao zrna ili šarene šećerne mrvice.
Priprema
- Namastite kalup za torte promjera 15 centimetara ili ga obložite papirom za pečenje.
- Čokoladu otopite na pari, u zdjelici nad loncem vode koju ste zakuhali, pa smanjili vatru, uz često miješanje.
- U posebnoj tavici srednje veličine zagrijte vrhnje na laganoj vatri. Umiješajte piment i espresso, ako ih želite koristiti. Kad je vrhnje jako vruće na dodir, maknite s vatre i umiješajte sol.
- Potom u vrhnje umiješajte čokoladu te vrlo polako i strpljivo miješajte dok se sve ne sjedini u glatku smjesu. Vrhnje i čokolada ne smiju se nigdje odvajati.
- Ulijte smjesu u pripremljeni kalup, pokrijte plastičnom folijom i stavite u hladnjak dok se ne ohladi, nekoliko sati ili preko noći.
- Tortu poslužite nakon što se malo stegne na sobnoj temperaturi, pospite s malo kakaa u prahu ili drugim ukrasima i dodacima po želji i narežite.
