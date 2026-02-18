Obavijesti

CONCEPT STORE I KAVA PLUS+

Novo mjesto u Zagrebu za novo vrijeme i navike: 'Naša je kava po mjeri sezone, kao vino'

Piše Anamarija Dukši,
Čitanje članka: 4 min
24sata Zagreb: Coffee shop Chi coffee | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Ono što Chi coffee izdvaja jest pristup kavi kao sezonskom proizvodu, slično vinu ili voću. Ponuda se mijenja ovisno o sezonama berbe u različitim dijelovima svijeta, od Afrike i Kolumbije do Azije i Indonezije

U Preradovićevoj ulici u Zagrebu otvoren je prostor koji objedinjuje dvije strasti - onu prema vrhunskoj kavi i onu prema probranim dizajnerskim i umjetničkim predmetima. Riječ je o Chi coffee roasters shopu i Nar concept storeu, projektu iza kojeg stoji bračni par Josip Mijatović i Zoja. Njihova vizija nije bila otvoriti samo još jedan kafić, već stvoriti mjesto gdje se kava doživljava kao ritual, a svaki detalj, od zrna do šalice, ima svoju priču.

