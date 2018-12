Oaza za umirovljenike u Ivanić gradu: Zvijezde plesnog podija

Mi smo stvorili ovdje jednu obitelj. Mladi često nemaju vremena za svoje roditelje radi životnog stila pa smo mi postali obitelj jedni drugima, rekao je predsjednik udruge umirovljenika Ivanić grad Željko Brezovečki kojega članovi od milja zovu brzi.

Na tu funkciju je došao prije četiri godine, kada je broj članova bio samo 352. Danas se ta brojka popela na 1720 jako zahvalnih umirovljenika. Svaki dan vrata su im otvorena od osam do 15 sati. Tada članovi mogu kartati, igrati šah, stolni tenis ili pikado, gledati televiziju. Poslije podne svakog dana imaju razne radionice.

Ponedjeljkom i srijedom vježbaju, utorkom uče slikati, srijedom vježbaju zbor i dramska grupa, a petak im je rezerviran za kreativne radionice gdje izrađuju ogrlice, narodne nošnje i slične proizvode. Njih udruga prodaje i time plaća režije, izlete i ostale pogodnosti. No, najdraža aktivnost im je ipak subotnji plesnjak.

- Do sada smo imali četiri samostalne izložbe. Zbor nam stalno negdje nastupa i natječe se. Nastojimo ih naučiti kako funkcionirati u svijetu koji su izgradili mladi. To su ljudi u određenim godinama ali nitko nema toliku volju kao oni - objašnjava nam Brzi i dodaje kako je dovoljno da se netko potrudi ih zainteresirati. Osim toga, prodaju svoje proizvode kao što su domaći mlinci, pekmez i druge poslastice.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Tako malo zarade uz penziju, a opet rade nešto što vole - dodaje Brzi. Za pedeset kuna godišnje, koliko je članarina, članovi uz sve aktivnosti imaju pravo na više od 200 popusta u raznim dućanima i obrtima. Tako ostvaruju popuste na šišanje, ali i osiguranje na automobil kao i smještaj u određenim hotelima.

- Svakog umirovljenika u udrugu privlači nešto drugo. Imali smo gospodina koji je samo došao pokupiti iskaznicu da može ostvariti popuste i ostatak godine ga nismo vidjeli. Imamo i gospođu Maricu Tušek koja pješači četiri kilometara tu i natrag doma kako bi svake subote bila na plesnjacima - nastavlja Brzi.

- Ponosim se jako svojim godinama, a ova udruga nas održava mladima u duši i uljepšava život. Inače se angažiram gdje god mi zdravlje dozvoljava i osjećam se psihički i fizički vrlo jako - govori Marica (75) koja je već deset godina članica udruge, a 2015. je osvojila titulu miss udruge. Njezin plesni partner, Nikola Furjan (75), s kojim se nalazi svaku subotu kako bi zajedno plesali, u udruzi je više od 15 godina. Kako nam je rekao, Nikola ima i kćeri i unuke ali one imaju svoj život, a on svoj. Zahvaljujući tečaju koji je platila udruga mnogi od njih naučili su koristiti Internet.

- Imaju Facebook i Skype preko kojega ostaju u kontaktu sa svojom obitelji. Prije nisu znali upaliti kompjuter, a sada stalno stišću like na slikama - našalio se Brzi. Ljudmila Mršić (74) u udruzi je oko pet godina. Tamo se susreće s prijateljicama iz školskih dana i obožava s mužem dolaziti plesati.

Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Kada mirujem onda me sve boli. Kada imam mogućnost se kretati to me spašava. Zahvaljujući predsjedniku koji se doista trudi da nama bude što bolje, dobili smo prostor gdje se osjećamo sigurno.

Kako bi gospođa mojih godina mogla navečer sama izaći u neki lokal - govori nam Ljudmila.

- Kad prestanu raditi, neki se ljudi malo izgube jer je to veliki preokret u životu. Naša udruga im želi pružiti mogućnost da se nastave razvijati kao osobe - zaključuje dobri duh ivanićkih umirovljenika Željko Brezovečki.