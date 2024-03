Običaji za Veliki četvrtak: Ne obavljaju se teški poslovi u polju, zvona prestaju zvoniti...

Higijena je pola zdravlja Ako se ne perete svaki dan na koži se događaju određene promjene - evo koje su to Ako se koža ne pere, na njoj se nakupljaju masnoće i prljavštine, što uzrokuje začepljenje pora, prišteve te iritacije. To se odnosi i na one koji pate od raznih ekcema, koji se tako mogu pogoršati