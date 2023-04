Objavili ste knjigu? Ovo je pet stvari koje morate učiniti nakon kako bi se ona i prodavala

Nije tajna da poduzetnici pišu i objavljuju knjige kako bi reklamirali sebe i svoje robne marke ili poslovanje. To povećava autoritet i kredibilitet poduzetnika, pomaže im da dođu do novih klijenata, steknu govorne angažmane i još mnogo toga. Knjige su postale svojevrsne posjetnice modernih poduzetnika.

Od pandemije količina dostupnih e-knjiga na Amazon Kindle Direct Publishing (KDP) više se nego utrostručila. To znači da su pisanje i objavljivanje postali lakši dio procesa, ali i da je marketing knjiga postao pravi izazov.

Unatoč tome, previše poduzetnika koji su postali autori svoju objavljenu knjigu vide kao kraj nečega te ne prepoznaju potencijal novog početka koji taj proces donosi uz nove razine marketinga, piše Entrepreneur.

Što trebam učiniti nakon što objavim knjigu?

Nakon što ste objavili knjigu, ne biste trebali sjediti i opustiti se. Uobičajena je pogreška pretpostaviti da će knjiga prodavati sama od sebe, bez uloženog truda. Zapravo, to ne može biti dalje od istine.

Da, pisanje i objavljivanje knjige otvorit će mnoga vrata, ali ipak vi morate proći kroz njih. Inače, koja je bila svrha svog tog truda, vremena i novca koji ste uložili u objavljivanje knjige?

1. Snimite hrpu slika uz svoju knjigu

Autorica Sarah Tyler objašnjava kako primjećuje veliki porast prodaje knjiga kad na društvenim mrežama podijeli svoju fotografiju sa nekim novim naslovom.

- Slika mene, koja držim meki uvez nove knjige uz lice i smiješim se. To nikako nije profesionalna slika, to je samo selfie snimljen mojim pametnim telefonom. Ne koristim filtere niti se šminkam, a svakako se ne oblačim kao tradicionalna poslovna žena. Ali pogodite što? Taj selfie sliči svakoj drugoj slici koju dijele vaši prijatelji, obitelj i kolege. Ne izgleda kao oglas za kupnju vaše knjige. I to je ono što se računa. To je ono na što ljudi reagiraju na društvenim mrežama. Moj savjet je da se često slikate sa svojom knjigom. To stvara mnogo zanimljiviju scenu. Autorima govorim da isprobaju različite poze i lokacije. Možete pronaći mnoge slike mojih knjiga na putovanju, kako stojim na pijesku na plaži ili na vrhu balkona s pogledom na Karipsko more. Kamo ja idem, idu i moje knjige - preporučila je Tyler.

2. Govorite ljudima o svojoj knjizi, opet i opet

Ovaj savjet ne podrazumijeva neprestano pričanje o novoobjavljenoj knjizi na način da je razgovor o bilo kojoj drugoj temi nemoguć. Poanta je da ljude morate povremeno podsjećati, po mogućnosti na razne kreativne načine. Možete dijeliti fotografije sa svojom knjigom, snimati videozapise na kojima čitate moćne kratke retke ili vrijedne odlomke, citate iz knjiga, sjajne recenzije čitatelja, status bestselera ili druga ažuriranja prodaje, godišnjice i više.

Morate suptilno podsjećati ljude na svoju knjigu jer se ljudima lako odvuče pažnja i morate ih uhvatiti u pravom trenutku ako želite da nešto kupe. Također, kupnja knjige je obveza. Postoji smiješna stvar u vezi toga. Čitatelji žele kupiti knjigu samo ako stvarno imaju vremena sjesti i pročitati je. Oni ozbiljno shvaćaju obvezu kupnje knjiga.

- Prošle su gotovo dvije godine otkako je objavljena moja prva knjiga, i svaki put kad podijelim ažuriranje, dobijem poruku u inbox od nekoga tko nije imao pojma ili je konačno dobio priliku kupiti je - otkriva Tyler.

3. Dogovorite susret sa čitateljima te potpisivanje knjige

Ništa nije tako učinkovito u prodaji knjige kao druženja na kojima se možete povezati sa idealnim čitateljem. Nažalost, ništa drugo nije tako zastrašujuće. Novi autori uvijek sumnjaju u svoju sposobnost organiziranja potpisivanja knjiga, privlačenja publike i izravne prodaje primjeraka knjiga.

- Prestanite sumnjati u sebe! Iznenadit ćete se koliko su mjesta otvorena za vas kao autora. Obratite se lokalnim knjižnicama, knjižarama, relevantnim organizacijama, školama, sveučilištima i drugima - preporučuje Tyler.

4. Gostujte na nečijem blogu

Među najvećim prednostima pisanja knjige je to što pred sobom uvijek imate uzorak svog rada. Ako netko vodi blog, osobito o području o kojem ste pisali, dogovorite gostovanje. To je sjajan način za povećanje publike i povećanje prodaje vaših knjiga, jer čitatelju pružate uvid u dio materijala.

- Ovo također može biti vrlo unosno. Otkrila sam da ne samo da su specijalizirane web stranice spremne platiti za moje znanje, već također povezuju izravno na moje knjige unutar posta na blogu - otkriva Tyler.

5. Govorite o knjizi

Pisanje govora vrlo je slično ideji gostujućeg bloganja. Želite napisati govor ili govore koji proširuju vašu knjigu. Prilike za govor možete pronaći online putem virtualnih druženja i osobno s relevantnim profesionalnim organizacijama, događajima, sveučilištima i sličnim ustanovama. Kao bonus, obično možete postaviti stol za knjige gdje možete potpisivati i prodavati primjerke svoje knjige i povezati se sa svojom čitalačkom publikom.

