Bivši suprug J. K. Rowling tvrdi: 'Sudjelovao sam u pisanju prve knjige o Harryju Potteru'

Bivši suprug i zlostavljač spisateljice, Jorge Arantes (54) nedavno je optužio J. K. Rowling (57) da 'bunca' nakon što je ona rekla kako je on pokušao spriječiti njen odlazak skrivajući neobjavljeni rukopis prve knjige o Harryju Potteru.

Foto: Jacob King/PRESS ASSOCIATION

Spisateljica koja je zaradila milijune na svom serijalu o čarobnjaku otvoreno je progovorila o detaljima svog braka, a u podcastu 'The Witch Trials of J.K. Rowling' je otkrila da je bivši suprug stranice na kojima je ona ispisala 'Harry Potter i kamen mudraca' držao kao 'taoca', budući da se njihov brak tada raspadao.

Priznala je i kako se tada bojala da će joj muž spaliti stranice te ih je počela potajno fotokopirati kako bi ih zaštitila u slučaju da nestanu. Jorge, koji je priznao da je udario Rowling tijekom njihova turbulentnog braka, negira da je ikad uzeo knjigu, čak je iznio tvrdnju da joj je on navodno pomogao da je napiše.

Foto: Reuters/Telegram

- Ne znam zašto govori to što govori sada, možda bunca zbog trogodišnjeg lockdowna od Covida. Iznenadio sam se kada sam to pročitao. Poričem to, nema nikakvog smisla. Zašto bih učinio tako nešto? Možda da pitate nju - rekao je pa dodao, prenosi Daily Mail:

- Kada je pisala knjigu, ja sam sudjelovao u tome, čitala ju je meni i ja sam je čitao njoj. Prva knjiga je bila fascinantna, predivno napisana i uvijek mi se sviđalo to što dijelimo strast prema književnosti, pogotovo onoj za djecu.

Foto: PBG/Press Association/PIXSELL

- Projekt je bio za sedam nastavaka, a ja sam bio vrlo involviran u prvom i ona to zna. Počela je pisati kada smo bili zajedno - dodao je Jorge.

Foto: TOBY MELVILLE/Press Association

Par se vjenčao 1992., u Portugalu, u gradu Porto, nakon hirovite avanture u koju su se upustili nakon što su se upoznali u baru. JK Rowling preselila se u taj grad kako bi podučavala engleski. Zajedno imaju kćer Jessicu koja sada ima 29 godina, a poznata spisateljica ostavila ga je samo godinu poslije vjenčanja, nakon što ju je napao i izbacio iz kuće.

