<p>Reality zvijezda i bogata nasljednica <strong>Millie Mackintosh</strong> (31) otkrila je da su joj grudi nakon trudnoće preko noći narasle za deset brojeva. Sa svojim pratiteljima otvoreno razgovarala o svim trudničkim boljkama i pokazuje im svoju svakodnevicu pa je tako otkrila i kako je izgledao njen trbuh nakon porođaja.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Millie govori o opadanju kose nakon poroda </strong></p><p>Nije se sramila pokazati kako izgleda nakon što je rodila kćer Siennu. Kako je ispričala Mackintosh, to što su joj narasle grudi smatrala je odličnom 'preobrazbom'.</p><p>- Ajmo slaviti dojenje. Da, ponekad je teško, no prirodno je i predivno, sretna sam što ga mogu iskusiti - napisala je u opisu ispod fotografije na kojoj doji djevojčicu.</p><p>Istaknula je kako je i sama iskusila uspone i padove po pitanju dojenja. Baš zato je hrabrila sve žene da ne odustaju i neka se maksimalno potrude da uspiju. Govorila im je to iz osobnog iskustva - ona nije odustajala i sad je na tome zahvalna sama sebi.</p><p>- To je veliki dio mog majčinstva dosad, ne bih to mijenjala - poručila je.</p><p>Nakon toga ispričala je koliko su joj grudi narasle. </p><p>- Moram priznati da je deset puta veći grudnjak preko noći zaista pozitivna stvar u svemu. Nastale su neke posebne uspomene koje ću zauvijek pamtiti - napisala je.</p>