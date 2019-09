Oboljet će od Alzheimera u 40-ima: Neću imati obitelj ni djecu

Otišla sam na genetsko testiranje prije dvije godine i saznala da imam iste mutacije u APP genu koje su uzrokovale demenciju kod mojeg oca. On je umro sa 60 godina, a to stanje se kod njega razvilo u 40-im godinama, ispričala je Laura Sides (36), obožavateljica fitnesa iz Norwicha u Velikoj Britaniji.

Kaže da ju je saznanje jako šokiralo jer su joj rekli da će se tzv. 'Alzheimerova bolest ranog početka' (nasljedni oblik bolesti) kod nje pojaviti u narednih desetak godina, a najčešći uzrok demencije je upravo ta bolest.

POGLEDAJTE VIDEO - KAKO POBOLJŠATI PAMĆENJE:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Naslijedila sam taj APP gen. Rekli su mi da ću sto posto patiti od ovog rijetkog oblika Alzheimerove bolesti u srednjim 40-im godinama života. Morala sam se pomiriti s činjenicom da nikada neću dočekati mirovinu niti imati vlastitu obitelj. Dobro znam o čemu se radi jer sam brinula o ocu koji je obolio rano od Alzheimera - kaže ova hrabra mlada žena.

- Sada većinu života živim u sadašnjem trenutku i fokusiram se na karijeru. Voljela bih svake godine otputovati na mjesec dana, želim putovati i maksimalno iskoristiti to desetljeće koje mi je preostalo. Prioriteti su mi se promijenili. Ne moram razmišljati o hipoteci, niti gomilati stvari kod kuće - dodala je.

U dobi od 26 godina Laura je preselila u Australiju, no nakon dijagnoze se vratila u Veliku Britaniju kako bi bila bliže obitelji i prijateljima. Sada pokušava podignuti svijest o ovom rijetkom, nasljednom obliku demencije koji se pojavi u manje od jedan posto svih slučajeva.

- Znam da to ne mogu promijeniti, ali želim promijeniti način na koji ljudi oko mene razmišljaju o ranoj pojavi Alzheimerove bolesti, želim ih osvijestiti da to nije tabu - rekla je pa ispričala kako je izgledao put do njezine dijagnoze.

- Proces je uključivao analizu krvi čije nalaze sam čekala šest tjedana. Datum kada su rezultati stigli mi se urezao u mozak. Moji prijatelji su bili slatki, stalno su me pokušavali uvjeriti da sam dobro i kako neće biti loših vijesti, ali dio mene je znao da nosim taj gen - rekla je.

- Ovog trena ne strahujem od bolesti, više se bojim kako neću uspjeti dovršiti sve što želim u životu. Ljudi toga nisu svjesni, ali zbilja je luksuz moći imati kontrolu nad stvarima - dodala je, a prenosi Daily Mail.

Inače, od ovog ranog oblika Alzheimerove bolesti ljudi obolijevaju u periodu života od 40-ti do ranih 60-ih godina života. To je stanje koje uzrokuje demenciju i često se smatra bolešću starijih ljudi, no pet posto oboljelih je mlađe od 65 godina. Alzheimer je progresivna bolest stanica moždane kore i okolnih struktura, a simptomi se s vremenom pogoršavaju.

Foto: Dreamstime

10 znakova Alzheimerove bolesti

- Prvi i najizrazitiji simptom je gubitak pamćenja, nastavlja se psihičko propadanje i uz dosta dugo zadržavanje dobrog fizičkog izgleda pod pojmom 'očuvane fasade' dolazi i do fizičkog propadanja, te nepokretnosti - objašnjavaju u Hrvatskoj udruzi za Alzheimerovu bolest i navode deset promjena u ponašanju koje mogu biti signal da se radi o Alzheimerovoj bolesti.

1. Poremećaj pamćenja: razvija se postepeno, a najviše se zaboravljaju događaji koji su se nedavno dogodili.

2. Poteškoće u izvršavanju svakodnevnih aktivnosti: održavanje osobne higijene, poteškoće u snalaženju u stanu ili na ulici, trgovini, stalno zametanje sitnih stvari – ključeva, naočala i sl.

3. Poteškoće govora, čitanja i pisanja: zaboravljanjem riječi u svakodnevnom govoru, zamjena istih riječi nekim sličnim riječima, izgovoreno je nerazumljivo, nema svrhu niti smisao ili se osoba često služi podjednakim odgovorima – frazama.

4. Gubitak prostorne i vremenske orijentacije: ne može se sjetiti koji je mjesec, dan ili godina, koje godišnje doba, ne snalazi se na od ranije poznatim mjestima.

5. Pogrešne procjene i odluke: ne razlikuje vrijednost novca, neprimjereno se oblači u odnosu na godišnje doba.

6. Poremećaj apstraktnog mišljenja: nemogućnost ispunjavanja nekog formulara, nerazumijevanje pojmova 'rođendan', 'ljubav', 'pravednost'.

7. Učestalo gubljenje stvari, ostavljanje stvari na neuobičajenim mjestima, često traženje stvari po džepovima.

8. Promjene raspoloženja i ponašanja: izmjena ponašanja u smislu nemira, nervoze, ljutnje sa naglom promjenom na preveliku smirenost i nezainteresiranost za događanje oko sebe, bezrazložna tuga i plakanje sa izmjenom dobrog raspoloženja i smijeha.

9. Promjena osobnosti: pretjerana sumnjičavost, optuživanje okoline za krađu novaca, otuđivanjem stvari, strah od prisutnosti drugih osoba koje ne prepoznaje, strah od svega u okolini, ljubomora, nepovjerenje.

10. Gubitak koncentracije i interesa za socijalne aktivnosti, potpuna nezainteresiranost, osjeća se napuštenom, osamljenom i prestrašenom osobom.

- Rano prepoznavanje Alzheimerove bolesti, liječnička skrb i skrb okoline poboljšava kvalitetu života oboljele osobe, stoga je važno prepoznati ovaj niz simptoma bolesti koji mogu ukazivati na početak bolesti, također je važno rano upućivanje liječniku kao i kontaktirati Savjetovalište za članove obitelji oboljele osobe od Alzheimerove bolesti - savjetuju u Udruzi.

POGLEDAJTE VIDEO: