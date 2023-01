Obožavate piletinu? Onda ćete uživati u ovih 7 finih recepata

Topla zimska salata

Sastojci:

Foto: Dreamstime/ilustracija

Postupak: Premažite piletinu žlicom maslinovog ulja i dobro začinite. Zagrijte tavu na srednje jakoj vatri i pecite piletinu, s kožom prema dolje, dok kožica ne porumeni, oko 8 do 10 minuta. Okrenite i pecite još toliko. Meso stavite na tanjur da odmori 5 minuta, a zatim ga narežite na ploške.

Stavite češnjak, temeljac i grah u tavu pa lagano pirjajte nekoliko minuta dok se temeljac gotovo potpuno ne reducira. Maknite s vatre i začinite po želji.

Pomiješajte limunov sok s keljom tako da rukama umasirate sok u lišće dok ne omekša, otprilike 2 do 3 minute. Dodajte kopar, radič, parmezan i preostalo maslinovo ulje. Dobro začinite i prebacite na tanjur za posluživanje. Na vrh stavite češnjak i piletinu.

Punjena pileća prsa

Sastojci:

Foto: Dreamstime

Postupak: Zagrijte pećnicu na 200 stupnjeva, a protvan obložite masnim papirom za pečenje. Potom pomiješajte usitnjenu brokulu sa dvije žlice vode i stavite na dvije minute u mikrovalnu pećnicu na visoku temperaturu pa ocijedite (možete cvjetiće brokule kuhati i na pari pa potom nasjeckati).

Pomiješajte kuhanu brokulu, sir, majonezu, gljive i češnjak u prahu.

Pileća prsa pospite s obje strane paprikom u prahu, posolite i popaprite. Zatim nožem prorežite svaki komad mesa tako da napravite duboki džep pa punite ranije pripremljenom smjesom i slažete na protvan.

Pecite oko 35 minuta i poslužite toplo uz zelenu salatu.

Rolice

Sastojci:

Za umak:

Foto: Dreamstime

Postupak: Stavite pileća prsa u lonac i napunite vodom tako da ih prekrije. Stavite na štednjak, pustite da zavrije pa kuhajte na laganoj vatri da meso ne bude sirovo. Potom ga izvadite i ostavite neka se ohladi.

Potom piletinu istrgajte prstima na tanke trakice, dodajte žlicu maslinovog ulja, sol i papar pa dobro promiješajte.

Nakon toga stavite kuhinjsku krpu na ravnu površinu, a pored nje zdjelu s toplom vodom koja je dovoljno velika da u nju stane rižin papir. Namočite ga tako da postane gladak i mekan, gotovo proziran pa položite na krpu. Krenite s punjenjem.

Stavite narezane rotkve, nekoliko listova bosiljka i oko 1/4 šalice istrgane piletine, slažite bliže jednoj strani rižinog papira. Potom donje krajeve preklopite, zatim stranu sa sastojcima, ali nježno kako se ne bi raspalo. Zatim čvrsto smotajte do drugog kraja. Ponovite s preostalim sastojcima i poslužite uz umak - stavite sve sastojke za umak u blender, i to je to.

Piletina po receptu Meghan Markle

Sastojci:

Foto: Dreamstime

Postupak: U velikoj tavi zagrijte ulje, dodajte komade piletine i pržite ih sa svih strana dok ne postanu zlatno smeđe boje. Potom ih izvadite na tanjur pa na ulje dodajte luk i češnjak, dinstajte dok luk ne porumeni.

U tavu zatim ubacite preostale sastojke i vratite piletinu. Pustite da proključa pa smanjite temperaturu, pokrijte i ostavite da se krčka oko 40 minuta ili dok piletina ne omekša i odvaja se pomalo od kosti.

Burger po receptu Gwyneth Paltrow

Sastojci:

Foto: Dreamstime

Postupak: Dobro pomiješajte piletinu sa svim začinima pa oblikujte četiri burgera debljine oko dva centimetra. Svaki burger premažite uljem šafranike sa svake strane.

Pecite ih na roštilju ili na gril tavi, na srednje jakoj temperaturi - osam minuta s jedne strane i pet sa druge (ili dok ne dobiju lijepu boju i budu čvrsti na dodir). Stavljajte ih u peciva i poslužite uz omiljeno povrće i umake.

Tortilje s piletinom i avokadom

Sastojci:

Foto: Thinkstock

Postupak: Meso avokada narežite na kockice, posolite, popaprite, dodajte crvenu papriku i malo ulja pa ostavite neka stoji u hladnjaku oko sat vremena.

Za to vrijeme na ulju prepržite piletinu izrezanu na trakice, a kad dobije lijepu žuto smeđu boju, izvadite je na tanjur, a na toj masnoći ispržite narezani luk i papriku. Kad omekšaju, ubacite i narezanu rajčicu. Potom vratite meso u tavu, propirjajte.

Na kraju zagrijte tortilje pa ih napunite mesom, povrćem i kockicama avokada, zarolajte i poslužite toplo.

Pileća krilca na grill tavi

Sastojci:

Foto: DREAMSTIME

Postupak: Pomiješajte sve sastojke osim krilaca. Potom tom smjesom premažite krilca i pecite ih na grill tavi oko 15 minuta. Često ih okrećite tijekom pečenja i premazujte ostacima smjese. Na kraju ih pospite sezamom.

Najčitaniji članci