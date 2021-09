Kako biste ostali u braku s partnerom, sretni do kraja života, morate proći zajedno kroz puno uspona i padova. Kako bi brak bio dugotrajan i sretan potrebno je da na njemu radite oboje jer trud jednog partnera nije dovoljan kako bi brak opstao.

Ponekad, neke brakove jednostavno ne možete spasiti. Koliko god se trudili i pokušavali, nekad je jednostavno lakše pustiti i reći - gotovo je.

- Sve se svodi na to kako se odnosite prema svom partneru. Trebate mu iskazivati ljubav, poštovanje i razumijevanje. Puno odnosa se raspada kad ljudi jednostavno prestanu biti ljubazni jedno prema drugome. Ne kažem da se nikada ne biste trebali svađati ili čak raspravljati, ali nemojte zbog toga biti zlobni i raditi neke stvari zbog kojih ćete kasnije žaliti. Bez obzira koliko dugo ste zajedno, postoje dvije stavke na kojima nikada ne biste trebali prestati raditi, a to su vaš odnos i vi sami. Trebali biste komunicirati, dijeliti stvari, smijati se i biti prijatelji jedni s drugima. Sve je to znak jake veze. Kada ste vi u pitanju, svakako odvojite vrijeme za brigu o vlastitoj dobrobiti. Usredotočite se na brigu o sebi (kako god vam to izgledalo) i imajte vremena raditi ono u čemu uživate. Toliko ljudi nestane u vezi i zaborave slijediti vlastite interese - objašnjava Ruby Payne, stručnjakinja za odnose iz UberKinkyja.

Ruby je objasnila da neke veze jednostavno ne uspijevaju na duže staze.

Bez obzira na razlog, ako ustanovite da ne možete riješiti svoje probleme ili ako želja za popravljanjem braka više nije prisutna, ponekad je bolje rastati se u prijateljskim odnosima. To ne znači da nijedan od vas nije uspio, to jednostavno znači da to nije bilo to.

Ovo su očiti znakovi da vam se brak polako raspada:

Netko drugi

Izrazit znak da će vaš brak završiti razvodom je ako osjećate nešto za drugom osobom.

- Pokušajte razmisliti o tome kako bi vam bilo da je vaš supružnik s nekim drugim - bilo da je riječ o emocionalnoj ili fizičkoj vezi. Ako osjetite bol u prsima, onda još uvijek postoji nada. Ali ako ne osjećate ništa ili se čak nadate, to nije dobar znak. Ako vas pomisao na vašeg partnera s nekim drugim uništava, tada su vaši osjećaji još uvijek prisutni, zajedno s vašom željom da popravite stvari - objašnjava Ruby.

Ali ako niste zabrinuti, prekinite stvari jer ćete samo izgubiti vrijeme.

Nema više seksa

Još jedan znak da bi brak mogao završiti razvodom je ako nema seksa - kako je Ruby objasnila, fizička bliskost ključni je dio svake zdrave, dugotrajne veze.

Ako je prošlo nekoliko mjeseci ili čak godina, onda to nije dobar znak.

- Svatko želi biti voljen i osjećati se posebno u svojoj vezi, a seks može biti važan dio toga. Ako se netko osjeća izolirano ili nevoljeno, možda će to potražiti na drugom mjestu ili jednostavno dignuti ruke i reći da zaslužuje bolje - nadodaje.

Trud je nestao

Ako se ni jedno ni drugo više ne trudite, to bi mogao biti znak da se vaš odnos bliži kraju.

Iako svaka veza i brak prolaze kroz teška vremena, spremnost da pokušate popraviti stvari je važna, pa ako vi ili vaš partner više nemate tu želju, to je dovoljno jasan znak da stvari više ne funkcioniraju kao nekada.

- Nekim ljudima s vremenom se osjećaji jednostavno smanje, a to može biti radi nekih ogorčenosti koje se vuku još iz prošlosti. Ako niste spremni riješiti te nesuglasice i ako jednostavno nemate volje tu se nema što. Vaš brak je pri kraju ako se ne želite truditi popraviti stvari - objašnjava Ruby.

Više nema ni prijateljstva

Još jedan znak je ako je nestalo prijateljstvo koje je postojalo između vas.

Ruby je objasnila kako je dijeljenje interesa i zajedničko smijanje važno, pa ako ste primijetili izrazit nedostatak ovoga, to bi mogao biti značajan znak da stvari jednostavno nisu kakve bi trebale biti.

Smisao za humor i prijateljstvo neophodni su u vezi. Za mnoge je njihov nedostatak kraj.

Ne želite ići kući

- Ako vas ideja da dođete kući svom partneru straši ili ju više ne možete podnijeti onda morate znati da se nalazite u krivoj vezi s krivom osobom. Ako ne želite biti tamo, onda biste svoju udobnost mogli potražiti na drugom mjestu - možda na poslu - ili s drugom osobom - tvrdi Ruby.

Priljepak

Bez obzira je li veza svježa ili je duža, ako je partner ovisan o vama i stalno želi biti s vama, kao vaš priljepak, to bi mogla biti crvena zastavica koja bi vam mogla početi užasno smetati.

Nedostatak neovisnosti svakako nije dobar za vezu. I jedno i drugo morate biti neovisni, i morate znati funkcionirati jedan bez drugog. To je bitno za sretno partnerstvo.

Osim toga, ovisnost može biti znak smetnje ili manjka vjerovanja u drugu osobu.

Novac je bitan

Bračna terapeutkinja Lauren Cook-McKay, dodala je da rasprava o novcu može dovesti do razvoda.

Kako se osjećamo prema novcu i imamo li tendenciju trošiti ga ili štedjeti često je duboko ukorijenjeno u nas iz naših iskustava koje smo stekli u djetinjstvu.

Kada kritizirate nečiji pristup prema novcu, zapravo kritizirate samu srž toga tko su oni.

- Zapamtite ovo kad razgovarate jedni s drugima o novcu. Ipak, takve razgovore jednostavno morate voditi kako ne bi došlo do nepotrebnih svađa - savjetuje Lauren.

Djeca

Djeca također mogu biti znak za razvod. Nisu u pitanju djeca kao djeca, nego se radi o tome, što ako jedan partner želi dijete, a drugi ne. Takvih slučajeva je mnogo i u tim situacijama teško se dođe do nekog kompromisa pa mnogo veza i brakova propadnu.

- Neprestano mi dolaze parovi koji nisu o ovome vodili razgovor prije braka ili čak i jesu, ali su se nadali da će jedan ili oboje promijeniti svoj stav s vremenom. To se rijetko događa - tvrdi Lauren.

Tišina

Osim svađanja i raspravljanja, još jedan tihi ubojica braka i veza je tišina koja nastaje između vas dvoje. Ona može uništiti čak i najjača partnerstva.

- Ako ne možete razgovarati o problemu, izbjegavate ga ili jednostavno više nemate o čemu pričati s partnerom niti vam se ne da, onda riskirate propast braka - govori Lauren.

Kraj

Ako ste se vjenčali nadajući se sretnom životu, bit ćete gorko razočarani, smatra Lauren. Naravno da savjetujem da napravite vjenčanje iz bajke, ali sa punim znanjem da jednom kada se otvore vjenčani darovi, počinje težak i naporan posao kojeg morate raditi zajedno.

- Kompromisa mora biti jer bez njega nema ništa. Budite spremni na neugodne razgovore o novcu, o ravnoteži između posla i privatnog života, o tome gdje i kako živite i slične stvari. Ne možete dobiti apsolutno sve šo mislite - u brak treba uložiti trud, želju i vrijeme. Za to treba biti spreman i ne treba ga se olako shvaćati - objašnjava Lauren za The Sun.