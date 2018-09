Od bankarice do vizažistice: I danas učim od mlađih kolegica

Otvaranjem prvih privatnih edukacijskih centara i škola za odrasle krajem devedesetih, pojavile su se i škole za make up, kojih do tada nije bilo, pa sam nakon malo proučavanja odlučila upisati jednogodišnju školu za make up artista, gdje sam dobila potrebna znanja iz povijesti frizure i šminke, beautyja, kazališnog, filmskog, televizijskog i filmskog make upa.

Želja mi je bila postati prava profesionalka i napokon raditi ono što volim, priča make up artistica Amadea Krajnović (56), vlasnica brenda Red lips za profesionalni make up te osobno i stručno obrazovanje.

Foto: Igor Dugandzic

No do tada je radila zaista razne poslove. Educirana je za nekoliko zanimanja, no kaže, bez obzira na to što je svaki posao radila profesionalno, niti jedan ju nije ispunjavao do kraja. Njen životni i poslovni put seže u rane devedesete, kad je donesen zakon o mogućnosti otvaranja privatne tvrtke. Tad je prepoznala priliku da svoje potencijale iskoristi na najbolji mogući način.

Slušala sam sebe

- Odlučila sam dati otkaz u banci. Naravno, svi su bili iznenađeni tom odlukom s obzirom na to da sam imala više nego pristojna primanja, sigurno radno mjesto i ostale beneficije. No nije bilo teško odlučiti, jednostavno sam slušala sebe - govori ova svestrana poduzetnica, koja je u to vrijeme živjela u Osijeku.

- Suprug i ja uz redovna zaposlenja već smo 1986. otvorili dodatnu djelatnost kao ‘domaću radinost’. Bavili smo se graviranjem promidžbenih materijala, tiskom papirne konfekcije i personaliziranim poslovnim poklonima za tvrtke. Već tad smo bili poduzetnici, ali nismo ni bili toga svjesni - smije se Amadea. Nakon rata preselila se s obitelji u Zagreb, a uz vođenje te zajedničke tvrtke koja je “zaživjela” nakon jedne veće nabave, radila je i kao zastupnica u osiguranju, ali i predavala je na raznim seminarima organizacije za poduzetnike.

Foto: Privatni album

- Po srednjoj stručnoj spremi sam novinska izvjestiteljica, studirala sam razrednu nastavu, u HANFA-i položila stručni ispit za zastupnika u osiguranju, u Algebri se educirala za računovotkinju, voditeljicu financija u neprofitnoj organizaciji te dizajnericu i izrađivača unikatnog nakita. Ali i organizatoricu događanja, promotoricu, prodavačicu, voditeljicu prodaje, edukatoricu, predavačicu tehnike decoupage u programu izrade nakita, energetsku reiki terapeutkinju - nabraja Amadea. To stalno obrazovanje i usavršavanje smatra svojim najvećim dobitkom. Kaže i kako se konačno pronašla u make upu.

Asistirala vizažistima

- Bez obzira na svoje znanje i veliko iskustvo, kad god mogu, odem na edukaciju koja me zanima, a koja može pridonijeti kako mom osobnom razvoju tako i poslu. Nakon školovanja za make up artisticu pohađala sam još puno dodatnih edukacija, sudjelovala i organizirala Masterclasse, tematske radionice, asistirala sam uglednim vizažistima, radila na mnogobrojnim projektima, snimanjima, editorijalima, revijama, stjecala znanje i učila od onih koji znaju više od mene, uvažavajući i puno mlađe kolegice, od kojih i danas mogu puno naučiti. Pratim i određene vizažiste na YouTubeu, trendove na tržištu, te se educiram i dalje, jer cijeli život je učenje - zaključuje Amadea.

Pomoglo joj bankarenje

U samom početku bilo je vrlo zahtjevno, učila sam u hodu. Moram priznati da mi je prethodno bankarsko iskustvo pomoglo u snalaženju u poslovanju. Tada dostupnost informacija i mogućnost edukacija nije bila kao danas, priča Amadea.

Ako razvijate sebe...

Educirajući djevojke, primijetila sam da većina njih nema preveliku želju za napretkom, nisu previše zainteresirane za posao, uglavnom bi htjele uspjeh odmah, iako ima određeni postotak njih koje su stvarno “zagrijane”. Fokusirane su koliko će zaraditi, koju skupu kozmetiku će koristiti, manji je broj onih koji to rade s ljubavlju jer to vole i uživaju u tome, govori Amadea.

Dugotrajan proces - isplati se

Na poduzetničkom putu vrlo su važni edukacija te konstantno ulaganje u svoj osobni i profesionalni razvoj - jer kako se razvijate vi, tako se razvija i vaš biznis. Dakle, treba mijenjati svoja uvjerenja i navike koje nam više ne koriste, biti zahvalan na svemu što imamo i živjeti sad i ovdje. Dugotrajno je, ali isplati se, kaže.

