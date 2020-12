Od danas kazne za maske: Pripazite nosite li ih pravilno

Najvažnije pravilo prilikom nošenja maske je da ona pokriva nos i usta, a na rubu mora što tjesnije pristajati kako bi se smanjio protok zraka izvan maske

<p> Nakon višemjesečne borbe s pandemijom Covida-19 stručnjaci su utvrdili kako su maske jedino što, uz izbjegavanje kontakta, može smanjiti mogućnost prijenosa virusa, stoga je njihova uloga danas važna i neizbježna. </p><p>Budući da se od danas uvode kazne za nenošenje maski kao i za krivo nošenje dobro je podsjetiti se koliko dugo i kako treba nositi različite vrste maski. Za fizičku osobu kazna je 500 kuna za nenošenje i krivo nošenje, a za pravnu 10.000 do 40.000 kuna. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Upute HZJZ-a za nošenje maski</strong></p><p>Dobrobiti njihova nošenja potvrđene su brojnim istraživanjima, osobito u okolnostima gdje je nemoguće održavati distancu od najmanje 1,5 metara - primjerice kod čekanja javnog prometa, u vanjskim okupljanjima većeg broja ljudi i slično.</p><p>Kako bi to naglasili, ali i dali prave upute koje će donijeti veću zaštitu ljudima, HZJZ je izdao savjete i preporuka oko nošenja maski. Kao najvažnije pravilo nošenja, koje se nažalost često krši, ističu kako bi maska trebala pokrivati i nos i usta, a od njihova nošenja treba izuzeti samo pojedince s određenim zdravstvenim stanjima teškog disanja te mlađu djecu.</p><h2>Upute za stavljanje, skidanje i nošenje maski za lice</h2><p>Neophodno je i dalje se pridržavati svih propisanih mjera te i tijekom nošenja maske za lice potrebno je održavati razmak između osoba 1,5 metara.</p><p>Pri stavljanju maske treba voditi računa o tome da se uz lice stavlja uvijek unutarnja strana maske.</p><p>Jednu masku nosi samo jedna osoba, nošene maske ne smiju se dijeliti s drugima.</p><p>Prije prve uporabe maske za lice, poželjno ju je oprati ili barem izglačati glačalom podešenim na temperaturu za glačanje pamučnih/lanenih materijala ( u slučaju perivih maski).</p><p>Prije i nakon stavljanja maske ruke je potrebno temeljito oprati sapunom.</p><p>Maska treba pokriti usta, nos i dio lica, a na rubu mora što tjesnije pristajati kako bi se smanjio protok zraka izvan maske.</p><p>Na vanjskoj strani maske potencijalno se može naći virus. Kako bi se spriječila kontaminacija ruku, treba izbjegavati dodirivanje vanjske strane maske.</p><p>Kod prve uporabe trebalo bi provjeriti propušta li maska dovoljno zraka kako ne bi sprečavala normalno disanje.</p><p>Navlaženu masku za lice potrebno je skinuti i zamijeniti novom, suhom. Maske za lice bi se nakon jednog nošenja trebale u idealnim uvjetima oprati na 95 stupnjeva, a najmanje na 60 stupnjeva i temeljito posušiti. Medicinske maske jednokratan su proizvod te se nose dok se ne navlaže, a maksimalno do 3 sata.</p><p>Nakon skidanja masku za lice treba odložiti u vrećicu ili slično i dobro je zatvoriti ili je odmah oprati te nije preporučljivo masku za lice dugo čuvati zatvorenu nakon nošenja.</p><p>Medicinske maske se nakon nošenja odlažu u komunalni otpad.</p><p><strong>Tko mora nositi masku?</strong></p><h4><strong>Tko je izuzet od obaveze nošenja maske?</strong></h4>