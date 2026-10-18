Od hrskave salate do savršene pite: Otkrijte koja je sorta jabuke najbolja za koji recept

Nisu sve jabuke jednake kada je riječ o pripremi omiljenih slastica i drugih jela. Dok su neke zbog svoje slatkoće i sočnosti idealne za grickanje, druge bolje podnose pečenje, zadržavaju oblik ili su odličan izbor za pripremu sokova. Zato je važno poznavati karakteristike pojedinih sorti jer pravi odabir može utjecati na okus, teksturu i konačni rezultat u kuhinji.

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Fuji

Jabuke Fuji najbolje je jesti svježe jer su čvrste, hrskave i izrazito slatke zahvaljujući visokom udjelu prirodnih šećera. Iako su odlične za užinu, zbog sočnosti nisu najbolji izbor za sve vrste kolača jer mogu otpustiti previše tekućine i učiniti tijesto gnjecavim.

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Zlatni delišes

Zlatni delišes prepoznatljiv je po žutoj kori, blagoj aromi i bogatom, slatkom okusu. Jedna je od zahvalnijih sorti za kuhanje i pripremu različitih jela, no nije idealna za pite u kojima je važno da komadići jabuke zadrže oblik jer tijekom pečenja lako omekša i raspada se.

Crveni delišes

Crveni delišes ima prepoznatljivu tamnocrvenu koru i slatkast okus zbog kojeg je popularan za konzumaciju u svježem obliku. Ipak, nije najbolji izbor za pite i kolače u kojima je važna čvrsta tekstura.

Deblja kora i zrnasto meso, uz sklonost raspadanju tijekom pečenja, čine ga prikladnijim za jelo bez termičke obrade.

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McIntosh

McIntosh je sorta jarkocrvene kore, često prošarane zelenim mrljama. Okus ovisi i o vremenu berbe: ranije ubrani plodovi obično su kiseliji, dok su oni kasnije u sezoni slađi i sočniji.

Budući da tijekom kuhanja brzo omekšavaju i raspadaju se, posebno su dobar izbor za pripremu domaćih sokova, umaka i pirea od jabuka.

Gala

Gala je popularna zbog svoje suptilne slatkoće, blage arome i hrskave teksture, zbog čega je odlična za užinu tijekom dana. Dobro se uklapa i u voćne salate, a zahvaljujući ugodnom okusu može se koristiti za pripremu svježih sokova. Njezina slatkoća posebno dolazi do izražaja u kombinaciji s drugim, kiselijim voćem.

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Granny Smith

Granny Smith jedna je od najprepoznatljivijih sorti za pripremu pita, tartova i savijača. Njezina intenzivno zelena kora skriva čvrsto, hrskavo i prilično kiselo meso koje dobro podnosi pečenje i daje desertima osvježavajuću notu. Za uravnoteženiji okus može se kombinirati sa slađim i aromatičnijim sortama jabuka.

Braeburn

Braeburn se ističe prugastom korom i zanimljivim spojem slatkoće i kiselosti. Čvrsto meso i manja sočnost čine ga odličnim izborom za savijače, pite i druge pečene deserte jer jabuke tijekom pripreme lakše zadržavaju oblik i ne otpuštaju previše tekućine. Posebno je dobar za recepte u kojima želite da okus jabuke ostane izražen i nakon pečenja.

Jonagold

Jonagold je sorta koja spaja slatkoću i blagu kiselost, a odlikuje se i visokim udjelom soka. Zbog toga je odličan izbor za pripremu pita, savijača i raznih kolača, ali i za cijeđenje svježih sokova. Njegov bogat okus dobro se slaže s cimetom i drugim začinima koji se često koriste u jesenskim slasticama.

Pink Lady

Pink Lady poznata je po čvrstoj i hrskavoj teksturi te uravnoteženom spoju slatkoće i kiselosti. Posebno je prikladna za voćne salate jer njezino meso nakon rezanja relativno sporo tamni, pa jelo dulje zadržava svjež i privlačan izgled.

Može se jesti i samostalno, a zbog izraženog okusa dobro se uklapa u kombinacije s drugim voćem i laganim desertima.



