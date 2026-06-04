Od 'kevyja' do 'mazačine': Evo kako danas govore vaša djeca

Sleng mladih neprestano se mijenja, a nove generacije sve češće posuđuju izraze iz engleskog jezika i govora susjednih zemalja. Dok je zagrebački sleng nekad bio pod snažnim utjecajem njemačkog, danas su među mladima uobičajeni izrazi poput 'kevy' za majku, 'leća' za roditelje ili 'mazačina' za nešto posebno dobro i poželjno.

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O tome kako sleng oblikuje identitet mladih govori nova knjiga "Gdje je nestao sleng?" lingvistice i sociolingvistice Anite Skelin. Autorica je usporedila istraživanja provedena među srednjoškolcima 2008. i 2023. godine te pokazala kako se jezik mladih mijenja pod utjecajem društvenih mreža, popularne kulture i globalnih trendova.

Mali rječnik generacije Z

Ako ste se ikada zapitali o čemu govore tinejdžeri kada spomenu 'besticu', 'crush', 'goata' ili 'mazačinu', niste jedini. Jezik mladih danas se mijenja brže nego ikad, a društvene mreže, videoigre, glazba i internet svakodnevno donose nove izraze koji postaju dio njihove svakodnevne komunikacije. No, jedno je sigurno - ako želite razumjeti današnje tinejdžere, morat ćete naučiti da 'bestica' nije najbolja učenica u razredu, 'goat' nije životinja, a 'mazačina' nema veze s maženjem.

Stručnjaci ističu da sleng nije samo skup neobičnih riječi, već važan način izražavanja pripadnosti određenoj skupini, generaciji ili životnom stilu. Zanimljivo je da se sleng ne koristi samo kako bi komunikacija bila zabavnija. On mladima služi i kao način prepoznavanja među vršnjacima, stvaranja osjećaja pripadnosti i razlikovanja od starijih generacija.

Iako ga mnogi smatraju prolaznim i neformalnim, sleng je važan dio svakodnevne komunikacije i stalno obogaćuje jezik novim izrazima. Upravo zato se neprestano mijenja, prilagođava novim trendovima i brzo prihvaća riječi koje dolaze iz popularne kulture.

Foto: Profimedia/MAJA SMIEJKOWSKA

Tako je osoba koja im se sviđa 'crush', 'goat', 'simpa' ili 'smash', dok je najbolji prijatelj 'besti', 'frend', 'prika' ili 'legenda'.

Roditelji su među mladima često 'keva', 'FBI specijalka' i 'ćale', ali i 'leća', 'kraljevi', 'fosili' ili 'stara puvala'. Braća postaju 'bro', 'brader' ili 'buraz', a sestre 'sis', 'sisterica' ili 'sisterka'.

Kad govore o sebi ili drugima, mladi često koriste izraze poput 'gaser', 'kid' ili 'young' za mlađe osobe, dok su stariji 'fosili', 'oldtimeri' ili 'starudija'. Netko tko je privlačan može biti 'top', 'vrh' ili 'goat', dok će za osobu koja im nije simpatična reći da je 'frik', 'luzer', 'klošar' ili 'majmun'.

Engleski jezik posebno je prisutan kada opisuju osjećaje i raspoloženja. Kada su sretni, kažu da su 'happy', da imaju 'dobar vajb' ili da su 'u moodu', a kada su loše volje, onda su 'u bedu', 'zbedirani' ili 'deprešn”. Dobar izlazak ili zabava jednostavno su 'brutalni', 'top' ili 'topčina'.

Ni škola nije ostala pošteđena sleng izraza. Nastavnici su 'profe', ali ponekad i 'mučitelji', dok su policajci 'murjaci', 'panduri', ili jednostavno 'murija'.

Još izraza:

Žena ili djevojka - butra, chiks, čiks, likuša, frajerica, tipica, girlie, igračerka

Muškarac ili mladić - lik, frajer, tip, boy, car, kralj, legenda

Osoba koja ti se sviđa - simpa, simpatikus, simpica, simpi, top, vrh, crush, goat, smash

Osoba koja ti se ne sviđa - antipatikus, frik, klošar, kuja, luzer, majmun

Debela osoba - čabi (chubby), fat, fatass, masan, chonky, flufi

Mršava osoba - bakalar, skinny, skeleton

Foto: 123RF

Stara osoba - fosil, old ass, oldtimer, senilac, starudija, mator, sugar daddy

Mlada osoba - gaser, kid, kidara, piletina, young, younger

Kad je nešto dobro - cool, good, jebeno, super, zakon, baza, kralj, legenda

Kad je nešto loše - bad, baddie, klošar, šelo, bezze, kritiš, žasu

Kad si sretan - happy, hepi, hajp, top, u moodu, jebeno, dobar vajb

Kad si nesretan - bed, u bedu, deprešn, no happy, plaky, unlucky, zbediran

Dobar izlazak ili provod - brutalno, vrh, top, topčina

Seks - mazačina, mazaljka, ševa, tucanje, guranje, hopa-cupa, karanje