Raste broj putnika koji ne žele nositi masku u avionu

Zrakoplovna kompanija Detla Airlines putnike koji odbiju nositi masku tijekom cijelog leta stavlja na listu onih kojima je zabranjen let avionima te kompanije. Zasad ih je malo, ali broj raste

<p>Zrakoplovna tvrtka Delta Airlines propisala je obvezu nošenja maski u avionima, i mogu ih skinuti jedino kratko, dok nešto jedu ili piju, a oni koji to odbiju, završavaju na listi putnika kojima se zabranjuje ukrcaj na druge letove te kompanije. Do sada su na tu listu upisali 240 putnika. Prije samo tri tjedna bilo ih je oko stotinu, dakle taj broj se više nego udvostručio. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako izgleda novi aerodrom u Kini</p><p>- Putnici koji odbiju nositi masku su rijetki, no one koji to učine stavljajte na listu putnika koji ne mogu dobiti dozvolu za drugi let - piše izvršni direktor Delta Airlinesa Ed Bastian u internom dopisu zaposlenicima. U tom je dopisu objavio otvaranje novog sjedišta kompanije u Salt Lake Cityju,u te dao podatke o poslovanju te projekcije utjecaja Covid-19 na buduće poslovanje.</p><p>Bastian ističe kako diljem svijeta vide nove prilike za širenje poslovanja i pozicioniranje Delta Airlinesa na vodeću poziciju tijekom oporavka od pandemije, pri čemu će i osnovne mjere zaštite putnika biti vrlo važne. </p><p>- Dok svi radimo na putu oporavka, od vitalnog je značaja da i dalje budemo usredotočeni na to da osiguramo najsigurnije zrakoplove, najčišće zračne luke te radne prostore za naše osoblje - kaže.</p><p>Zrakoplovna tvrtka sa sjedištem u Atlanti zahtijeva od putnika da nose maske još od prijave za let, te da ih ne skidaju do iskrcavanja, a onima koji na to nisu spremni poručuju da razmisle o tome da - ostanu kod kuće, prenosi <a href="https://edition.cnn.com/travel/article/delta-airlines-no-fly-list-tops-240/index.html">CNN.</a> </p>