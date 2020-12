Dr. Drvko domaća je radinost i mali obiteljski obrt iz Samobora koja se bavi izradom drvenih lutaka, ukrasa i ostalih drvenih predmeta, a iza svega stoje otac Miljenko Majstrović i njegova kćer Nikolina (23). Njihova priča započela je 2017. godine kada je Miljenko napravio prvog orašara.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Na samom početku nismo polagali neke prevelike nade u ovaj posao. Tata je to radio iz ljubavi prema obradi drva. S vremenom sam se i ja uključila u proizvodnju, prvo samo savjetima, a danas sam u potpunosti posvećena tom poslu - kaže Nikolina koja je inače studentica Ekonomskog fakulteta na smjeru marketing.

Tata Miljenko umirovljeni je vojni pilot, ali tijekom cijelog života glavni hobi mu je obrada drveta. Na kraju je hobi polako prerastao u posao. Osim izrade ukrasa, Miljenko se bavi i modelarstvom te dva puta tjedno osnovnoškolce uči kako izraditi drvene brodove i avione.

- To me ispunjava, a posebice kada shvatim da ima djece koja već godinama dolaze kod mene na modelarstvo i željna su usvajanja novih zvanja - kaže Miljenko.

Nikolinin posao najviše s vrti oko vođenja društvenih mreža, komunikacije s kupcima, dizajniranja novih proizvod, no s vremenom je i ona naučila obrađivati i bojati drvo.

- Tata je ipak zadužen za teže poslove kada se radi o obradi nečeg kompliciranijeg. Kada ima puno posla, on pomaže meni i ja njemu - kaže Nikolina.

- Nakon izrade prvog orašara došli smo na ideju da bismo mogli proizvoditi i ukrase za bor pošto smo vidjeli da na hrvatskom tržištu ima vrlo malo obrtnika koji se time bave - kaže Nikolina te dodaje da su orašari u Hrvatskoj postali popularni tek prošle godine kada su bili glavna tema Adventa u Zagrebu.

- Sve do prošle godine ljudi bi nas u čudu pitali "A što je to?". Čak su znali i reći da im je ta lutka zastrašujuća, no nakon zagrebačkog Adventa sve se promijenilo. Potražnja za orašarima od tada se udvostručila, a kupci su oduševljeni jer ipak se radi o domaćem hrvatskom proizvodu.

- Naši orašari su ručni rad i dio limitirane serije jer svakih par mjeseci dizajniramo nove modele, a u ponudi ih imamo tijekom cijele godine. Njihove cijene se razlikuju, imamo malene za bor koji su dugi 10 cm, a najduži ima 43 cm. Cijene im se kreću od 45 do 480 kuna - kaže te dodaje da nikada ne rade jednog orašara već u serijama od 20-ak komada te im za seriju treba oko pet radnih dana.

Ove sezone svi orašari rasprodani su čak tri tjedna prije Božića što znači da više ne primaju narudžbe do početka 2021. godine kada će se početi pripremati za nove modele.

Osim orašara, izrađuju i druge ukrase za bor te personalizirane proizvode za uređenje doma i poklone.

- Njih radimo po narudžbi te je njih najteže napraviti jer prije same proizvodnje potrebno je obaviti detaljnu komunikaciju s kupcem i saznati što točno on želi - kaže Nikolina.

Proces proizvodnje prvo kreće od detaljnog plana i skice. Uzima se drvo te tokarenjem nastaju ruke, noge i tijelo. Nakon obrade, slijedi bojanje i lijepljenje dijelova te završna obrada i dorada poput lakiranja. Nikolina će jednoga dana sama nastaviti posao.

- Ja se iskreno ne mogu zamisliti ni u jednom drugom poslu. Ovo je ostvarenje mog sna i to je ono što sam oduvijek željela u životu - stvarati i imati nešto svoje, a posebno mi je drago vidjeti da su naši kupci zadovoljni jer me to još više motivira za dalje - kaže studentica.

Ona i tata imaju jasnu podjelu poslova. Točno se zna tko je zadužen za koji dio i ikada ne dolazi do zabune i odlično se slažu.

- Sve poslovne odluke donosim ja jer u konačnici ja sam ta koja će nastaviti s ovim poslom, a moj otac je vrlo obziran te mi dopušta da napravim i neku pogrešku jer jedino tako mogu i naučiti - kaže Nikolina kojoj je tata veliki učitelj i podrška u svemu.

- U ovoj korona krizi nismo osjetili nikakav znatan pad prodaje. Ljudi i dalje vole kupovati poklone i darivati, a posebno hrvatske proizvode ručne proizvodnje - zaključuju otac i kćer.