No dobra je vijest da su stručnjaci otkrili kako gubiti na težini, a i dalje uživati u Božiću bez potrebe da se odričete omiljenih zalogaja, piše The Sun.

POGLEDAJTE VIDEO: Trener Tomislav Lubenjak vježba s bakom

Božić je vrijeme kad si većina ljudi voli ugoditi dodatnom porcijom krumpira ili beskonačnim nizom predjela. Nakon teške 2020. godine svi želimo uživati u Božiću bez osjećaja krivnje. Stručnjaci su otkrili na koje načine možete i dalje uživati u omiljenim jelima, a da se ne onesvijestite kad u siječnju stanete na vagu.

1. Jedite prokulicu

Iako nekima okus prokulice nije najmiliji, može pomoći ako je dodate na tanjur uz pečenku. Studije su dokazale da jedenjem hrane poput prokulice lakše gubimo kilograme nego, primjerice, jedući mrkvu.

Razlog je u tome što je prokulica bogata vlaknima i ima nizak glikemijski indeks, odnosno utjecaj ugljikohidrata na razinu šećera u krvi. Usto, ovo povrće povoljno utječe na zdravlje arterija.

2. Jedite puretinu

Većina ljudi voli pretjerivati s pečenom puricom, a neki će je rado sačuvati i za dan poslije kako bi od ostataka napravili juhu ili curry. Stručnjaci ističu da puretina pomaže koncentraciji mišića. Također ima niži udio masnoća od piletine te sadrži manje soli nego tradicionalna božićna pečenja od svinjetine. Stoga ne morate brinuti ako ste dodali koju šnitu više.

3. Pripazite na piće

Vruća čokolada, kremasti likeri i slična pića samo su višak kalorija koje ćete unijeti. Za neka znate da su kalorična, a neka možda ne djeluju tako pa valja pripaziti. Svakako pokušajte piti pića koja sadrže manje alkohola ili su posve bezalkoholna, a kako biste ostali hidrirani pijte vodu.

Elie Webb, osnivačica brenda bezalkoholnog pića Caleño kaže da smanjenje unosa alkohola ne mora narušiti uživanje u okusu pića.





- Caleñova pića Light & Zesty te Dark & Spicy u prosjeku sadrže svega 20 kalorija po serviranju. To je samo djelić od 170 prosječnih kalorija u serviranju gin tonika. Ako tražite alternative s manje kalorija, onda su za vas pića bez alkohola - kazala je.

Ako se ne možete u potpunosti odreći pića, konzumirajte ona s nižim postotkom alkohola.

James Grundy, suosnivač Small Beer pivovare kaže da je odličan način kako izbjeći višak kalorija pivo s manjim postotkom alkohola.

- Kao i aperitivi, pivo s manjim udjelom alkohola nudi sjajan okus uz umjerenost. Piva s manje alkohola također su zdravija opcija jer prirodno imaju manje kalorija, ugljikohidrata i šećera. Primjerice, Small Beer piva imaju upola manje kalorija nego ostala piva - istaknuo je.

4. Uživajte u siru

Sir je sirovina u mnogo božićnih delicija, od slasnih torti do sirnih plata za predjelo. No postoje određene vrste sireva koji su bolji odabir ako želite smršavjeti, kao što je to, primjerice, stilton.

Konzumirajte ga u vrlo malim količinama jer u 30 grama ima oko 120 kalorija, a slično je i sa ostalim sirevima kao što su brie, cheddar i slični koji će pomoći u zdravijem probavnom sustavu.

Helen Bond, glasnogovornica Britanske dijetetske udruge kazala je da se sir može dodati i u pire kako bi pomogao održati razinu šećera u krvi.

- U pire krumpir možete dodati aromatični sir kao što je cheddar jer će to smanjiti glikemijski teret koji stvara škrobasto povrće. To znači da ćete smanjiti skokove u razini šećera koji inače uzrokuju napadaje gladi nakon jela - kazala je Bond.

5. Ostanite aktivni

Za neke Božić označava ljenčarenje na trosjedu, no mnogi su navikli na velika druženja. Restrikcije koje je ove godine nametnula pandemija smanjit će socijalne kontakte pa će većina ljudi vjerojatno blagdane provesti kod kuće. Znanstvenici Sveučilišta Drexel kažu da biste trebali vježbati barem sat vremena na dan. To može biti bilo što, od šetnje sa psom u prirodi do hodanja susjedstvom. Ljudi koji su vježbali najmanje sat vremena na dan imali su upola manji rizik od prejedanja.

6. Manje porcije

Jednostavno smanjite. Stavite manje francuske salate, manje odojka, manje sarme i pripazite na unos kremastih kolača.

7. Jedite datulje

Obožavatelji slatkog na Božić dolaze na svoje jer imaju na raspolaganju niz slastica, no iskušajte i druge opcije. Datulje pomažu crijevnom mikrobiomu, a to pomaže regulaciji tjelesne težine. Usto su bogate vlaknima te vas duže održavaju sitima.

8. Sami izradite umak

Neki će se za Božić pretvoriti u vrhunske kuhare, a jedan od načina da se pohvalite vještinom i istovremeno smanjite nepotrebne kalorije jest taj da sami radite svoje umake.

Bočice s umacima često sadrže dodani šećer kako bi produljio rok trajanja proizvoda. Ako sami pripremite svoj umak bez dodataka, to će vam pomoći u održavanju linije.

9. Grickajte orašide

Kako biste održali razine proteina i očuvali energiju bez posezanja za slasticama, grickajte orašaste proizvode. Primjerice, brazilski oraščić snižava šećer u krvi i daje osjećaj sitosti. Orasi su odlična opcija ako morate ukrotiti apetit, a orašidi općenito će pomoći promijeniti vašu percepciju hrane i smanjiti osjećaj gladi.

10. Jedite voće

Komad voća u čarapi tradicionalni je božićni dar, no citrusi pomažu i u gubitku kilograma te su ukusni. Klementine su u ovo doba izvrsne jer im je sezona i mogu se jeftino kupiti. Bogate su vitaminom C i vlaknima, a siromašne kalorijama. Stoga su odličan međuobrok.

POGLEDAJTE VIDEO - BOŽIĆNI KONCERT ZAGREBAČKIH SOLISTA: