Od mirisnog jorgovana možete skuhati čaj, ispeći finu tortu, napraviti sirup i ledene lizalice

Iskoristite sezonu i krenite u berbu jorgovana, ali to nikako ne radite odmah nakon kiše, već pričekajte nekoliko sunčanih dana - okus poslastica koje ćete raditi od njega bit će puno bolji.

Jorgovan cvjeta od sredine proljeća do ranog ljeta, ovisno o vrsti. Od davnina je poznat kao vrlo ljekovita biljka, a u narodnoj medicini se upotrebljava cvijet, list, kora i sjemenke. Primjerice, listovi pomažu da probava bolje radi, a cvjetovi olakšavaju neugodnu nadutost.

Osim za ublažavanje zdravstvenih tegoba, jorgovan je odličan dodatak jelima i pićima. Od njega se može napraviti osvježavajuća limunada, aromatizirana voda, sirup, sladoled, torta, ledene alkoholizirane lizalice...

Aromatizirana voda i limunada

Ako pripremate aromatiziranu vodu, jednostavno cvjetove jorgovana prelijte vodom i ostavite u hladnjaku preko noći. Drugi dan će voda imati okus i miris jorgovana, a ujedno će dobro djelovati na probavni sustav.

Slično se priprema i limunada, samo se u vodu doda malo soka od limuna i šećera.

Sirup od jorgovana

Sastojci:

*šalica od 240 ml

Postupak:

Zagrijte vodu i šećer, ne mora prokuhati, važno je da se šećer otopi. Uklonite s vatre i dodajte sok od limuna pa ostavite da se ohladi. U međuvremenu očistite jorgovan od svega što nisu sami cvjetići. Svakako maknite zelene dijelove jer će soku dati gorak okus, a to ne želite. Također, suzdržite se od pranja cvjetova pod vodom jer će tako izgubiti na okusu.

Cvjetove stavite u staklenku i prelijte ohlađenom šećernom tekućinom. Žlicom cvjetove pogurajte prema dnu staklenke i pazite da su kompletno prekriveni tekućinom.

Ostavite u hladnjaku 24 do 48 sati uz povremeno miješanje. Na kraju ga ocijedite tako da cvjetiće malo stisnete žlicom u cjediljki, kako bi što više arome izašlo. Sirup potom ulijte u staklene boce, zatvorite i pasterizirajte, jer će vam tako duže moći stajati.

Postupak pasterizacije: Na dno širokog lonca stavite kuhinjsku krpu pa na nju poslažite staklenke i dopunite lonac vodom tako da bude do polovice staklenki.

Kuhajte na laganoj vatri oko 45 minuta pa vruće boce izvadite i poslažite u kutiju koju potom dobro omotate dekom (ili s više njih) - poanta je da se staklenke hlade što sporije kako bi se sirup dobro pasterizirao jer tada može dugo stajati.

Čaj od jorgovana

Prelijte žlicu cvjetova od jorgovana s hladnom vodom i ostavite neka stoji dva sata. Nakon toga sve prokuhajte i čaj je gotov. Ovaj napitak dobro djeluje na jetru.

Odličan je i čaj od kore jorgovana koja se s jorgovana skida u rano proljeće ili u jesen nakon sazrijevanja plodova. Usitni se i dobro prosuši na prozračnom mjestu. Ovaj čaj se priprema tako da se u šalicu stavi žličica kore i voda pa to odstoji dva sata. Nakon toga se prokuha i ostavi poklopljen još sat vremena. Osim za obnavljanje jetre, ovaj čaj je odličan i za smirivanje.

Ledene lizalice s džinom

Sastojci:

Postupak:

Pomiješajte sve sastojke pa ih ulijte u kalupe za sladolede na štapiću i stavite u zamrzivač. Nakon nekoliko sati vaše alkoholizirane ledene lizalice za odrasle su gotove.

Sladoled s cvjetovima jorgovana

Sastojci:

Postupak:

Svakako pazite da među cvjetovima ne bude zelenih dijelova stabljike, jer znaju biti gorkog okusa i pokvarit će okus sladoleda. Potom u tavu stavite mlijeko i šećer pa to zagrijavajte na srednje jakoj vatri sve dok smjesa ne počne krčkati, a šećer se posve otopi.

Maknite s vatre i pustite da se malo ohladi. Nakon toga u tu smjesu umiješajte vrhnje za šlag i ekstrakt vanilije. Stavite je u hladnjak na sat do dva. Potom smjesu prebacite u stroj za pripremu sladoleda koji će od nje napraviti gustu, pahuljastu kremu. U to pažljivo umiješajte i cvjetove jorgovana pa sve stavite u zamrzivač.

Ukoliko nemate stroj za pripremu sladoleda, napravite to ovako: vrhnje za šlag izradite mikserom prije miješanja sa šećerom, mlijekom i vanilijom pa lagano umiješajte, dodajte cvjetove i stavite u zamrzivač.

Torta od jorgovana i limuna

Sastojci:

Krema:

Preljev:

Biskvit:

Dekoracija:

Priprema:

Krema od jorgovana: U malu tavu dodajte vrhnje i stavite na štednjak neka prokuha. Uklonite s vatre, umiješajte cvjetove i dobro ohladite. Neka krema stoji neko vrijeme u hladnjaku, sve dok vam ne zatreba.

Biskvit: Odvojite žumanjke i bjelanjke. Istucite dobro bjelanjke sa sokom od limuna tako da dobijete čvrstu pjenu. U drugoj posudi umutite maslac, šećer i koricu limuna tako da smjesa bude svjetla i pahuljasta. Potom u to ubacite jedan po jedan žumanjak.

U to stavite brašno i prašak za pecivo (koje ste ranije dobro zajedno promiješali) pa dodajte i mlijeko. Kad ste to promiješali, lagano umiješajte pjenu od bjelanjaka. Prebacite smjesu u kalup za tortu koji ste prethodno obložili papirom za pečenje i pecite na 180 stupnjeva 35 do 40 minuta. Napravite test čačkalicom - umetnite čačkalicu u tijesto, a ako izađe čista, biskvit je pečen.

Biskvit izvadite iz i premažite sirupom od jorgovana. Ostavite da se dobro ohladi pa ga izvadite iz kalupa.

U međuvremenu procijedite hladnu kremu kako biste odvojili cvjetove jorgovana i dobro izradite pjenjačom. U to stavite tri žlice svježih cvjetova jorgovana i šećer u prahu pa izmiksajte tako da dobijete čvrstu kremu.

Nakon toga kremu stavite na biskvit i ukrasite sa cvjetovima jorgovana.

