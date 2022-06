Želite vrt pun mirisa? Ovo su biljke koje biste trebali imati

Mirisno cvijeće dodaje novu dimenziju svakom vrtu i vanjski prostor može postati gozba za sva osjetila. Usto, mnogi mirisni cvjetovi također su fantastični za rezanje i stavljanje u vazu, što vam omogućuje da mirisom ispunite i svoj dom.

Miris je ono što vas često privuče biljci čak i prije prije nego što je uspijete vidjeti, a boravak uz mirisno cvijeće i bilje ključan je dio doživljaja senzornog vrta. Uz pravi izbor biljaka, vanjski prostor može biti ispunjen prekrasnim, slatkim mirisnim cvjetovima tijekom cijele godine, piše HomesAndGardens.

Razmislite o tome da ih posadite oko mjesta za sjedenje, staza i vrata gdje možete u potpunosti uživati u njihovom mirisu. Prilikom odabira mirisnog cvijeća za sadnju, vrijedi razmisliti i o tome u koje vrijeme najviše boravite u vrtu. Neki cvjetovi, primjerice ako uzgajate jasmin i nikotianu, u večernjim satima pojačavaju miris, pa su posebno dobri za terasu ili na drugim mjestima gdje biste mogli sjediti u ljetnoj noći. Ako pak volite uživati u doručku na sunčanoj terasi ili u dvorištu, tada bi mirisne ruže ili aromatično bilje mogli biti sjajan odabir. Uključite u svoj vrt cvjetne grmove, penjačice, lukovice i jednogodišnje bilje kako biste uživali tijekom cijele godine.

1. Lažna naranča – Philadelphus

Zbog raskošnog mirisa cvjetova citrusa, ovaj visoki listopadni grm zakrivljene stabljike guši se u grozdovima čistih bijelih cvjetova od kasnog proljeća do početka ljeta. Cvjetovi ovog brzorastućeg zimzelenog grma često su s četiri latice s kontrastnim žutim prašnicima, iako su dostupne i dvostruke sorte.

Philadelphus coronarius 'Aureus' kombinira elegantne pojedinačne cvjetove s privlačnim zlatno zelenim lišćem i odličan je izbor.

- Posjetitelji se često raspituju o mirisu, a Philadelphus coronarius 'Aureus' i sve druge lažne naranče intenzivno su mirisne kada se njihovi cvjetovi pojave u kasno proljeće - kaže Eric Hsu, koordinator informacija o biljkama u Chanticleer Gardenu u Pennsylvaniji.

Cvjetovi: svibanj-lipanj

Sadnja: na punom suncu ili polusjeni, u vlažnom, ali slobodno drenirajućem tlu

Orezivanje: odmah nakon cvatnje orezati sve cvjetne stabljike na jednu trećinu njihove duljine kako biste spriječili da grm postane neuredan.

2. Ruže

Niti jedan mirisni vrt nije potpun bez ruže. Neki od najmirisnijih cvjetova za sadnju su poznate engleske ruže Davida Austina, koje su uzgojene kako bi kombinirale najbolje osobine modernih sorti ruža s prekrasnim mirisima starih sorti, uključujući raspon boja i ponavljano cvjetanje.

- Sve su ruže Davida Austina mirisne, ali postoji pet različitih profila mirisa: smirna, čaj, voćni, mošus i stara ruža - objašnjava Rebecca Koraytem iz David Austin Roses. Jedna od vrhunskih sorti za miris, kaže Rebecca, je The Generous Gardener čiji je miris kombinacija mošusa, stare ruže i smirne. Također preporučuje ružu penjaču Bathsheba za smirnu, i Desdemona za staru ružu, Vanessa Bell za čaj ili The Poet's Wife za voćne mirise.

Ruže Davida Austina mogu se uzgajati u širokom rasponu klimatskih zona.

- U uistinu vrućim zonama sadite ruže na mjestu gdje dobivaju jutarnje sunce i zaštitu od poslijepodnevnog sunca. Kako biste produžili zimsku otpornost, odaberite ružu uzgojenu iz reznice, a ne cijepljenu na podlogu. Uvijek sadite duboko tako da je kruna najmanje pet centimetara ispod površine tla - kaže Rebecca.

Cvjetovi: svibanj-studeni, ovisno o sorti

Sadnja: na punom suncu za najbolje cvjetanje, ali minimalno 4-6 sati izravnog sunca dnevno, u plodno, humusno, ali dobro drenirano tlo

Orezivanje: Neke sorte treba orezati zimi, a druge odmah nakon cvatnje

3. Slatki grašak – Lathyrus odoratus

Slatki grašak omiljen je među vrtnim biljkama koje će prekriti prolaze i lukove, obilježava ljeto i odličan je kao klasično rezano cvijeće. Lako je naučiti kako ga uzgajati, a dostupan je ogroman broj sorti ove popularne jednogodišnje penjačice, u bezbroj boja. Većina je jako mirisna, ali možda najmirisnije cvijeće od svih pripada Matucani, staroj sorti koja se može pohvaliti dvobojnim cvjetovima u raskošnim nijansama bogate ljubičaste i baršunasto kestenjaste boje. Tajna obilnog cvjetanja je u stalnom branju slatkog graška.

Cvjetovi: lipanj-kolovoz

Sadnja: na suncu u vlažnom, plodnom, humusnom tlu ili u posudama

Orezivanje: neprestano berite cvjetove kako biste potaknuli stvaranje više cvjetanja i uklonite sve sjemenke koje se razviju.

4. Cvijet duhana – Nicotiana

Ova biljka savršena je za sadnju oko terasa ili u dvorišnom vrtu za one koji se vole opustiti nakon povratka s posla. To je biljka noćnog mirisa. Cvjeta od ranog ljeta pa sve do prvih mrazeva, a savršena je za popunjavanje praznina u bordurama i posudama. Lako se uzgajaju kao poluotporne jednogodišnje biljke i ne zahtijevaju puno održavanja. Iako lijepo izgledaju cijeli dan, cvjetovi duhana najljepši su u večernjim satima, kada ispuštaju opojan miris kako bi privukli noćne oprašivače.

Nicotiana alata je izvrstan izbor jer njezina relativno mala veličina dopušta sadnju na malim i skučenim prostorima. Sorte Nicotiana alata dolaze u nizu boja, od čiste bijele i žarko ružičaste do živo zelene. Za nešto više, probajte jednako mirisnu Nicotiana sylvestris, koja je idealna za šumske vrtove.

Cvjetovi: lipanj-listopad

Sadnja: na suncu ili u polusjeni, u plodnom, vlažnom, ali dobro dreniranom tlu

Orezivanje: odumrli izblijedjeli cvjetovi za produljenje cvatnje.

5. Jorgovani – Syringa vulgaris

- Kad je riječ o mirisnom cvijeću, uvijek mi padaju na pamet jorgovani, vrsta Syringa. U Longwoodu imamo lijepu kolekciju i naši gosti jako uživaju u njihovom prepoznatljivom mirisu kada cvjetaju. To je kultni grm zbog svog mirisa i vrlo ga je lako uzgajati - kaže Jim Sutton, dizajner izložbe u Longwood Gardensu u Pennsylvaniji.

Podrijetlom sa stjenovitih brežuljaka Balkana, ovaj listopadni grm vrlo je otporan i zapravo zahtijeva hladnu zimu da bi uspješno procvjetao. Srcoliki listovi izbijaju u proljeće, a zatim gusti oblaci sitnih, ali snažno mirisnih cvjetova u nijansama lila, ljubičaste ili bijele, ovisno o sorti. Jorgovani su također izvrsni kao rezano cvijeće te u vazi možete u potpunosti uživati u njihovom mirisu.

Cvjetovi: travanj-svibanj

Sadnja: na punom suncu, u vlažnom, ali slobodno drenirajućem, nekom kiselom tlu

Orezivanje: Orezivanje je nakon cvatnje za uklanjanje ocvalih cvjetova. Uklonite sve mrtve, oštećene ili oboljele materijale i uredite oblik prema potrebi.

6. Wisteria – Wisteria sinensis

Cvat glicinije svaki će vrt učinit spektakularnim mjestom. U proljeće, ova popularna penjačica postaje ukrašena dugim grozdovima blijedoljubičastog cvijeća. Atraktivno lišće s režnjevima, kada izbije, prelijepe je svježe brončane boje prije nego što sazrije u zeleno.

Vrijedno je naučiti kako uzgajati glicinije jer mogu poprimiti veličanstvene strukture, razvijajući godinama prekrasna upletena drvenasta debla. Imaju i prekrasno mirisno cvijeće. Da biste u potpunosti cijenili njihov miris, stavite gliciniju uz zid blizu vrata ili preko sjenice iznad prostora za sjedenje.

Cvjetovi: travanj-svibanj

Sadnja: na punom suncu u plodnom, slobodno drenirajućem tlu, uz zid okrenut prema jugu ili zapadu, ogradu ili sjenicu uz koju se može penjati.

Orezivanje: Orezujte prema pravilu 2/7: uspostavite glavni okvir i orezujte bočne izboje unatrag na dva pupa u veljači i unatrag na sedam pupova u srpnju.

7. Nizozemski zumbul – Hyacinthus orientalis

Ovo je mirisni cvijet koji možete uzgajati i u tegli. Svatko u svom domu ima mjesta za nizozemske zumbule, bilo da ih sadite u gredicama, prozorskim kutijama ili teglama u zatvorenom prostoru. Njihovi veliki cvjetovi intenzivnog mirisa dolaze u svim nijansama plave, ružičaste, ljubičaste i bijele.

- Kada se sadi u velikoj količini, miris je izniman. Također je proljetna lukovica za sadnju u gotovo svakom vrtu i lako ju je uzgojiti - kaže Jim Sutton iz Longwood Gardensa.

Iako zumbuli prirodno cvjetaju u ožujku i travnju, možete kupiti i pripremljene lukovice koje su termički obrađene kako bi ranije cvjetale. Idealne su za uzgoj u zatvorenom prostoru, a kada se posade u ukrasni lonac, lukovice koje klijaju predstavljaju lijep božićni dar.

Cvjetovi: ožujak-travanj

Sadnja: na punom suncu i slobodno drenirajućem tlu u jesen ili posadite pripremljene lukovice u posude u rujnu za božićnu cvatnju

Orezivanje: uklonite izblijedjele cvjetne glavice u podnožju, ali ostavite da lišće ostane nekoliko tjedana kako bi se energija vratila u lukovicu za hranjenje cvijeća sljedeće godine. Nakon što počne odumirati, može se ukloniti. Lukovice u tegli se zatim mogu staviti na hladno i tamno mjesto.

8. Mirisnica – Osmanthus heterophyllus

Jesen može biti izazovnija sezona za pronalaženje mirisnog cvijeća koje ćete posaditi u svom vrtu. Međutim, biljka koju morate imati za mirisni vrt u jesen je mirisnica ili Osmanthus heterophyllus.

- Osmanthus fragrans i Osmanthus heterophyllus možda nemaju upadljive cvjetove, ali njihovi prekrasni citrusi, koštičavo voće i cvjetna aroma više nego kompenziraju. Oni su također prekrasni zimzeleni grmovi - kaže Eric Hsu iz Chanticleera.

Jim Sutton iz Longwood Gardensa se slaže.

- Osmanthus heterophyllus Gulftide čini lijepu živicu, iako ima bodljikave rubove listova. Divno miriše u jesen kad procvjeta - ističe Sutton.

Cvjetovi: rujan-studeni

Sadnja: na suncu ili u polusjeni, u plodnom, vlažnom, ali slobodno drenirajućem tlu

Orezivanje: malo ili nimalo potrebno. Ako želite, odrežite duge grančice na par mjesta kako biste potaknuli kompaktnu, grmoliku formu.

9. Sarkokoka – Sarcococca confusa

U vrijeme kada ništa drugo nije u cvatu, sarkokoka je neophodna u svakom vrtu. Vrlo svestran, mali zimzelen idealan je za sjenu ili u posudama, kao neformalna ograda ili kao istaknuti dio vrta.

Sjajni, tamnozeleni listovi u obliku koplja lijepo kompenziraju nježne viseće grozdove sitnih bijelih mirisnih cvjetova. Iako mali, cvjetovi su prepuni iznimno snažnog slatkastog mirisa, koji će se osjetiti daleko čak i na najslabijem povjetarcu. Nakon cvatnje slijede sjajne crne bobice. Kompaktan i relativno sporo rastući grm, Sarcococca confusa savršen je za male vrtove.

Cvjetovi: prosinac-ožujak

Sadnja: u sjeni ili polusjeni, u humusnom, vlažnom, ali slobodno drenirajućem tlu

Orezivanje: nije potrebno, ali se biljka može lagano podrezati nakon cvatnje kako bi zadržala željeni oblik.

10. Daphne - Daphne bholua 'Jaqueline Postill'

Tijekom najmračnijih mjeseci zime, božanski miris Daphne bholua 'Jaqueline Postil' prodire kroz zrak, podižući raspoloženje čak i u najhladnijim, najtmurnijim danima i privlačeći sve koji ga pomirišu.

Među najboljim zimskim cvijećem, voštani cvjetovi s četiri latice u blijedoj ružičastoj boji nalaze se u uskim grozdovima, svaki s vitkim poluzimzelenim listovima. Masu intenzivno mirisnih cvjetova prate okrugle ljubičaste bobice. Ovaj grm najbolje je posaditi u blizini staze ili vrata gdje se može u potpunosti uživati u njegovom mirisu.

Cvjetovi: siječanj-veljača

Sadnja: na suncu ili u polusjeni, u plodnom, humusnom, ali slobodno drenirajućem tlu

Orezivanje: nije potrebno - osim ako se ne uklanja mrtvo, oštećeno ili bolesno drvo.

Koji cvijet ima najintenzivniji miris?

- Mnoge od gore navedenih biljaka imaju vrlo snažan miris. Međutim, miris cvijeća može se pojačati toplinom ili vlagom, osobito u zatvorenom prostoru. U zimskim mjesecima tjeramo orijentalne ljiljane da cvjetaju - objašnjava Jim iz Longwood Gardensa.

- Kada stavite nekoliko stotina ljiljana u zatvoreni prostor, miris je intenzivan, nepogrešiv i vrlo cvjetan. Tijekom ljeta, vlažan, topao zrak pojačava miris nalik gardeniji Hosta plantaginea 'Afrodita' - dodaje Eric iz Chanticleera.

Što je vrlo mirisan cvijet?

Postoji mnogo cvjetova koji su vrlo mirisni, ali važno je znati da ono što netko smatra ugodnim mirisom, za drugoga možda nije baš ugodan miris.

- Miris je vrlo osobna preferencija. Ne samo da je subjektivna, već različiti ljudi percipiraju mirise drugačije. Neki možda uopće neće moći osjetiti određene mirise. Iz tog razloga, pri odabiru mirisnog cvijeća za sadnju u vrtu, važno je iskušati cvijet prije kupnje te otići u botanički vrt ili vrtni centar i dobro ga ponjušiti - savjetuje Jim.

Koja biljka jasmina je najmirisnija?

- Većina jako mirisnih jasmina su zatvorene vrste koje uzgajamo kao sobne biljke - objašnjava Jane Lindsay, vlasnica specijaliziranog rasadnika Tynings Climbers u kojem je i britanska Nacionalna zbirka jasmina.

- Najmirisniji su Jasminum angulare, Jasminum grandiflorum 'De Grasse' koji ima prekrasan miris i koristi se u industriji parfema, kao i Jasminum sambac, koji je vjerojatno najmirisniji od svih vrsta u zatvorenom prostoru. Za uzgoj na otvorenom najjače miriše zvjezdasti jasmin Trachelospermum jasminoides, osobito navečer - kaže Lindsay.

Ova brzorastuća cvjetna loza popularan je izbor. Još jedan jako mirisni otporni jasmin je listopadni Jasminum officinale koji se može saditi i u velikim teglama.

