Od najnižih do najviših ljudi: Zašto su Nizozemci tako visoki?

Nizozemci su među najvišim ljudima na svijetu. Prosječna visina nizozemskog muškarca je 182,5 cm, a žene 168,7cm. Za usporedbu, Amerikanci dosežu 177,1 cm i 163,5 cm

<p>Međutim, nije bilo uvijek tako. Nizozemski vojni zapisi u jednom istraživanju su otkrili da su sredinom 1800-ih muškarci u Nizozemskoj zapravo bili među najnižima u Europi.</p><p>- Godine 1860. nizozemski vojnici su bili visoki oko 165 cm - rekla je profesorica Louise Barrett sa Sveučilišta u Lethbridgeu u Kanadi koja je bila dio istraživanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>- U to vrijeme muškarci u SAD-u su bili oko 5 cm viši. To je Amerikance učinilo najvišim ljudima na svijetu - dodala je Barrett.</p><p>Međutim, od tada je došlo do preokreta uloga. U samo 160 godina, Nizozemci su narasli za 20 cm, dok Amerikanci samo šest.</p><p>- To je prebrzo da bi bilo genetski - rekla je Barrett, koja vjeruje da je prirodna selekcija imala važnu ulogu. Zapravo, njezino istraživanje je otkrilo da su najplodniji parovi u Nizozemskoj - oni koji imaju najviše djece - visoki muškarci i žene prosječne visine, a najplodniji američki parovi - niske žene i muškarci prosječne visine.</p><p>Okolišni čimbenici, smatra Barret, su također imali veliku ulogu. Nizozemski vodeći zdravstveni sustav u svijetu, niska nejednakost dohotka i odličan sustav socijalne skrbi ona navodi kao još jedno objašnjenje zašto su Nizozemci prestigli Amerikance.</p><p>Zatim tu je nizozemska prehrana. Ljudi u Nizozemskoj imaju jak apetit za mliječnim proizvodima, a istraživanja pokazuju da je to pridonijelo njihovoj većoj visini.</p><p>- Kalcij gradi kosti i rast ovisi o tome koliko ga unosimo - objasnila je Barrett.</p><p>Nizozemci su i dalje među najvećim potrošačima mlijeka na svijetu, prenosi <a href="http://www.bbc.com/travel/story/20200823-why-are-the-dutch-so-tall" target="_blank">BBC</a></p><p> </p><p> </p><p> </p>