Ovo su njihova djeca:

<p>Na dane kad vam se čini da ništa drugo ne radite već cijelo vrijeme samo perete, sušite i slažete rublje, pronađite inspiraciju u Tiffany Nelson. </p><p>Ta Amerikanka sa suprugom Benjijem ima čak 16-ero djece, u dobi od 23 godine do 11 mjeseci.</p><p>Ovo su njihova djeca:</p><p>Iako kažu kako ih sve vole jednako, sedmero djece je biološki njihovo, a devetero ih je usvojeno te je bračni par oduvijek želio imati veliku obitelj.</p><p>Sa toliko djece o kojoj se brinu, Tiffany je otkrila kako uspijeva održati red u pranju rublja te je pokazala koliko ga se nagomila nakon samo jednog dana, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12481994/mum-16-kids-laundry-washing-tips-colour-code-write-names-clothes/">The Sun.</a></p><p>U videu kojeg je objavila na Youtube kanalu, uz pomoć svoje 14-godišnje kćeri Lilee pokazala je taktike koje joj to olakšavaju.</p><p>Inače, u njihovoj obitelji stvari funkcioniraju tako da svako dijete dobiva jedan kućanski zadatak za koji je zadužen godinu dana, a Tiffany kaže da im to pomaže da postanu 'profesionalci' i ne mora stalno učiti različitu djecu kako da odrade pojedini posao.</p><p>- Ako moja djeca svaki dan nose jednu do dvije odjevne kombinacije te ih zaprljaju, pa dodajte na to pidžame i ručnike, onda možete zamisliti koliko rublja imamo svakog dana - objasnila je.</p><p>Zbog ogromne količine odjeće, ako ne opere rublje tjedan dana, kaže da bi zavladao takav kaos u kojem se više ne bi mogla snaći.</p><p>Tiffany objašnjava kako je najvažnija stvar u njenom pristupu pranju rublja kodiranje po boji, kako ga naziva. Tako odjeću razvrstava u 4 grupe - tamne boje, ručnici, crvene i ružičaste i potom bijele.</p><p>Obično svaki dan peru jednu punu mašinu odjeće crvene i ružičaste boje, a svaki put kad se jedna hrpa napuni do vrha - ide na pranje.</p><p>To je proces koji nema kraja, a obitelji posao olakšava posebna prostorija za pranje, sušenje i vješanje odjeće.</p><h2>Ne razvrstava odjeću po imenima</h2><p>Kako bi se snašla u ogromnoj količini rublja, Tiffany je osmislila svoj sistem razlikovanja odjeće po veličini. Tako za svaku veličinu stavlja na unutrašnjost točku određene boje.</p><p>- Budući da se kod nas odjeća očigledno nasljeđuje, glupo bi bilo da Beckham nosi majicu na kojoj piše Luke - kaže ova domišljata mama.</p>