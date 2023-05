Od otrova mojih pčela radim kreme protiv bora i bolova

Suživot pčela i čovjeka nužan je kako bi priroda ostala u balansu, pa Svjetski dan pčela 20. svibnja obilježavamo zanimljivim podacima o pčelama koje smo doznali od mladog inovatora i pčelara Tvrtka Matijevića.

- Bez pčela bi čovječanstvo izumrlo kroz četiri godine, a oprašivanje biljaka bi bilo do 70 posto manje ovisi o biljnoj vrsti, što ujedno znači i nedostatak hrane. Unutar košnice poštuje se hijerarhija dok svaka pčelica ima svoju ulogu. Matica živi do šest godina, a ljetne pčele radilice do 40 dana, iako zimske, koje griju košnicu prežive i do pet mjeseci - priča Tvrtko.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokazao nam je kako nastaje jedna od najdragocjenijih sirovina košnice - pčelinji otrov, te kako ga inovativnom metodom prikuplja ispod plastičnih kupola. Otvorio je košnicu, opisao životni ciklus, ali i pokazao kako živi matica, a onda aktivirao svoj jedinstveni izum, kojeg danas koriste svuda u svijetu. Iz nekoliko košnica od kojih svaka ima 65 tisuća pčela, iziritirane ispuštenim feromonima i titrajućim uređajem do kojeg dolaze, ostave svoje blago na staklu. Inače, kazao je kako se otrov prikuplja oko 25 minuta i to rano ujutro ili navečer. Kad se dovoljno 'bijelog traga' skupilo na staklu, Tvrtko je otrov skupio žiletom i objasnio koja je njegova jačina.

Pčelinji otrov, prema znanstvenim istraživanjima, ubija stanice raka dojke, a koristi se za pomoć kod bolova. Povećava mikrocirkulaciju krvi 200 puta, te ima protuupalna svojstva, u svijetu je još poznat kao prirodni botoks. Stimulira proizvodnju kolagena i elastina u koži, čime vidljivo smanjuje bore, poboljšava čvrstoću i elastičnost kože te joj pruža zdrav i blistav izgled. Melitin, glavni peptid pčelinjeg otrova, primjenom na koži stvara efekt uboda pčele, ali bez boli.

- Pčelinji otrov služi pčeli kako bi se zaštitila, a nama svojim djelom koji sakupimo pomaže kod raznih tegoba. Pčeli u niti jednom trenutku ekstrekcije pčelinjeg otrova nije nauđeno, te pčela nakon sakupljanja otrova ima dovoljnu zalihu da svoju zajednicu i dalje uspije obraniti, te nastavlja bezbrižan život u sakupljanju nektara i peludi. Pokušavam razumjeti pčele, njihov životni ciklus i važnost, znajući dobro koliko i kako koristiti sirovine koje one proizvode - kaže Tvrtko koji proizvodi kreme BeeVenom touch - za lice, protiv celulita i za masažu, te serum s pčelinjim otrovom u jednoj tvornici u Bistri.

Foto: Nikola Zoko

- Počeo sam svoju priču, sad već mogu reći davno, izumom kupole za sakupljanje pčelinjeg otrova. Otrov kojeg ostavljaju u ovom procesu pažljivo skupljam, skladištim u posebnim uvjetima i kao sirovinu stavljamo u sva četiri svoja proizvoda - objašnjava nam Tvrtko. Kad je o proizvodnji proizvoda za njegu lica i tijela riječ, priču je započeo prirodnom kremom s pčelinjim otrovom koja sadrži čak 70 posto melitina, dok druge kreme na trištu sadre tk oko 50 posto, što ju čini jednom od najpotentnijih ljekovitih krema protiv boova. Potpuno prirodno ubrzava mikrocirkulaciju, prirodno utječe na imunitet i na ublažavanje bolova, a sadrži i mentol koji dodatno hladi.

- Prvu seriju krema sam prodao prijateljima, znajući da će kupljeno i probati, a oni su o 'čudu od kreme' pričali dalje što je rezultiralo njezinoj popularizaciji. U drugoj fazi proizvodnje upravo nju sam dao na brojna istraživanja koja su otkrila sve njezine blagodati - kaže Tvrtko.

Foto: Nikola Zoko

Serumu za lice lansiran ovog proljeća s ciljem revitalizacije kože kojoj snaga prirode vraća sjaj, ljepotu i mladenački izgled! Serum sadrži i druge aktivnice koje dodatno pojačavaju djelovanje pčelinjeg otrova, kao što su hijaluronska kiselina, kolagen i ceramidi. Hijaluronska kiselina poznata je po svojoj sposobnosti zadržavanja vlage u koži, čime ju hidratizira i zaglađuje, dok je kolagen protein koji pomaže koži da zadrži strukturu te je odgovoran za čvrstoću i elastičnost. Ceramidi, odnosno lipidi, čine zaštitni sloj kože i sprječavaju gubitak vlage te prodor štetnih tvari u kožu. Formulacija je efikasna i zbog jedinstvene sinergije vegetabilnih ulja makadamije, badema, koštica grožđa u kombinaciji s biljnim ekstraktima zelenog čaja, nevena, zobi, kurkume, aloe vere, gaveza i smilja. Ovaj je serum pogodan za sve tipove kože, a posebno za zrelu, suhu i osjetljivu kožu. Nanosi se kao i većina seruma na očišćeno lice i vrat ujutro i navečer, lagano utapkavajući prstima. Za još bolje rezultate, serum se preporučuje koristiti u kombinaciji s BeeVenom touch kremom za lice.

Foto: Nikola Zoko

- Svi su proizvodi iz BeeVenom linije proizvedeni u Hrvatskoj, pod strogim dermatološkim nadzorom i u skladu s europskim standardima. Također je cruelty-free, što znači da nije testiran na životinjama, a ne sadrži ni parabene, sulfate, silikone niti umjetne boje i mirise - kaže Tvrtko te dodaje da se sinergijom svih pčelinjih produkata, poboljšava stanje ljudskog organizma za 75 posto. Primjerice, med za poboljšanje općeg stanja organizma, matična mliječ kao najveća imuno bomba, pelud kao čisti protein, a propolis ima antibakterijsko djelovanje...

