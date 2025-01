'Od Covid cjepiva grudi su mi se učetverostručile, pogledajte ih!'

Grudi 19-godišnje Kanađanke značajno su narasle nakon što je primila dvije doze Pfizerovog cjepiva protiv Covid-19, što predstavlja prvi zabilježeni slučaj ove vrste.

Mlada žena, čija je veličina grudnjaka bila B košarica, doživjela je povećanje na veličinu trostruke G košarice u roku od šest mjeseci nakon cijepljenja.

Prvu dozu primila je u rujnu 2022. godine, nakon čega je osjetila trnce i blagi rast grudi. Simptomi su se pogoršali nakon druge doze, koju je primila tri tjedna kasnije. Nakon šest mjeseci, kada su grudi dosegle ekstremnu veličinu, odlučila je potražiti liječničku pomoć.

Za usporedbu, prosječna veličina košarice američkih žena je DD.

Rijetko medicinsko stanje povezano s cjepivom?

Liječnici su utvrdili da bi cjepivo moglo biti povezano s pojavom pseudoangiomatozne stromalne hiperplazije (PASH), stanja u kojem dolazi do prekomjernog rasta stanica u dojkama. Ovo stanje obično uzrokuje benigne kvržice u dojkama i zabilježeno je kod samo oko 200 pacijenata širom svijeta.

Međutim, ovo je prvi zabilježeni slučaj u kojem je PASH povezan s cjepivom. Stručnjaci iz Toronta objavili su slučaj u medicinskom časopisu, napominjući da postoji privremena povezanost između cjepiva i gigantomastije izazvane PASH-om, ali da nije moguće sa sigurnošću utvrditi uzročnu vezu.

Još uvijek nije jasno kako bi cjepivo moglo izazvati rast grudi. Neka istraživanja sugeriraju da cjepiva protiv Covida mogu potaknuti imunološku reakciju koja dovodi do privremeno natečenih limfnih čvorova, što može učiniti grudi većima.

Rijetke nuspojave cjepiva

Stručnjaci ističu da su ozbiljne nuspojave cjepiva protiv Covida izuzetno rijetke. Prema službenim podacima iz SAD-a, ozbiljne nuspojave javljaju se kod otprilike jednog od 200.000 ljudi. Dosad su samo dva ozbiljna stanja povezana s Covid cjepivima - anafilaksija i miokarditis/perikarditis (oštećenja srca).

Kod ove pacijentice nisu pronađeni nikakvi zdravstveni problemi koji bi mogli biti uzrok stanja. Ultrazvuk i CT snimke pokazali su blago natečene limfne čvorove ispod pazuha i gusto vaskularno tkivo u povećanom tkivu dojki.

PASH i gigantomastija

PASH je benigno stanje dojki koje uzrokuje kvržice sačinjene od stanica mišićnih fibroblasta. Do danas je zabilježeno manje od 200 slučajeva ovog stanja u svijetu, od čega samo 20 slučajeva povezanih s ekstremnim povećanjem grudi. Nijedan od tih slučajeva nije ranije povezan s cjepivima.

Istraživači s University of Pennsylvania otkrili su 2021. godine da Covid cjepiva mogu izazvati otečene limfne čvorove, što dovodi do abnormalnih nalaza na mamogramima i ultrazvucima dojki. Međutim, to su opisali kao normalnu reakciju na cjepivo.

Stručnjaci iz Toronta naglašavaju da je potrebno daljnje istraživanje kako bi se utvrdila moguća veza između gigantomastije i Covid cjepiva.

Liječenje i oporavak

Jedanaest mjeseci nakon prve doze cjepiva, pacijentica je podvrgnuta operaciji smanjenja grudi, čime je veličina smanjena na DD košaricu. Tijekom zahvata uklonjeno je oko 3,6 kilograma tkiva.

Iako nakon operacije nije zabilježen daljnji rast, grudi su sada asimetrične, pa pacijentica razmatra dodatne kirurške zahvate kako bi vratila grudi na prijašnju veličinu.

Ovaj slučaj ukazuje na potrebu za dodatnim istraživanjem rijetkih nuspojava Covid cjepiva, iako stručnjaci naglašavaju da su koristi cijepljenja znatno veće od rizika, piše Daily mail.