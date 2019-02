'Od šoka ne sjećam se ničega, Doris se uplašila više od mene'

Sad sam dobro. Na zadnjoj kontroli, liječnici nisu mogli vjerovati da sam već u tako dobroj kondiciji – otkrio nam je proslavljeni vaterpolist splitskoga Jadrana Mario Budimir, koji je 26. prosinca preživio srčani udar.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1204042 / Kardiolog Nikša Drinković o zaštiti kardioivaskularnog zdravlja.]

Podsjetimo, Budimiru je pozlilo nakon turnira Četiri kafića, srušio se na stepenicama obližnjeg restorana Duje, gdje ga je pola sata do dolaska Hitne pomoći oživljavao njegov prijatelj, dugogodišnji fizioterapeut Hajduka Domeniko Sisgoreo, uz pomoć liječnika koji se slučajno zatekao u restoranu na večeri.

Oživljavali ga tri puta

Foto: 123rf

Tri puta su mu vraćali izgubljeni puls i oživljavali ga, situacija je bila krajnje kritična, no na kraju je sve ispalo dobro.

- Od cijele te strke i panike ja se, naravno, ni danas ne sjećam ničega. Sjećam se samo da sam s Markom Livajom pješke došao na Gripe, nakon turnira Četiri kafića krenuo sam prema restoranu, a nakon toga probudio sam se u bolnici. Supruga i liječnici su mi kazali da sam nakon operacije otvorio oči, da su imali dojam kako sam ih prepoznao, ali ja se toga ničega ne sjećam. Vjerojatno je to posljedica šoka – kaže Budimir.

Supruga Doris Dragović, poznata pjevačica, bila je uz njega svakodnevno.

- Ona se prepala više od mene, non stop je bila u bolnici, brinula se za mene.... Liječnici su zadovoljni kako teče oporavak. Odmah nakon izlaska iz bolnice, dobro sam se osjećao. S ta dva stenta srce je normalno funkcioniralo, a svakodnevnim šetnjama malo po malo vraćao sam kondiciju. Nažalost, imao sam virozu tjedan dana, malo me temperatura iscrpila, ali sad je sve opet dobro i vraćam se u formu. Liječnik je oduševljen koliko se brzo oporavljam – kaže Budimir, koji je osim dvojici spasitelja, koji su odmah počeli reanimaciju, želio zahvaliti liječnicima i osoblju u bolnici.

Do ljeta opet u formi

- Doktor Zanki i njegovi asistenti su me odmah operirali, sestre su uvijek bile pri ruci, i oni su najzaslužniji što sam živ i što oporavak ide dobro. A Sisgo, tko će dati mog prijatelja i spasitelja Sisgu. Malo je takvih - iskren je legendarni vaterpolist.

Nešto ima, kaže, i u sportskom srcu i dobroj tjelesnoj kondiciji, za koju je zaslužna dugogodišnja vaterpolska karijera.

- Živim normalno, rekreiram se, pušenje sam sveo u neke normalne okvire, tako da mi ni liječnici nisu preporučili ništa posebno. Kazali su da ću do ljeta biti u staroj formi, ali ja sam ih malo preduhitrio, svakodnevne šetnje uz more su dale rezultata. Tako je to kod nas sportaša – nasmijao se Budimir, kojeg je malo rastužilo ono što se dogodilo na splitskoj Rivi, kad su napadnuta tri vaterpolista Crvene zvezde. Smeta mu što se od Splita radi grad slučaj.

Foto: Dreamstime

- Takve stvari bi čovjek očekivao kad je u pitanju nogomet, jer ovo je očito bila nogometna publika. Općenito, za napad na sportaše nema opravdanja i nadam se da ćemo svi skupa biti pametniji, da će sport i sportaši ostati pošteđeni takvih incidenata. Mislim da bi bilo dobro da se strasti smire jer u vaterpolu je jedino kvalitetno natjecanje ta regionalna liga, i svima je u interesu da se ona i dalje igra - zaključio je.

Simptomi srčanog udara koje ne smijete ignorirati

• bol u prsima koji je karakteriziran češće kao nelagoda

• bolesnici ga opisuju kao: stiskanje, stezanje, pritisak, pečenje, žgaravicu, osjećaj ‘pojasa’ oko prsa, punoću u psima, čvor u sredini prsa, težinu na prsima

• može se javiti i osjećaj da imate knedlu u grlu te zubobolja ako se bol širi u donju vilicu

• netipični simptomi su nedostatak zraka, podrigivanje, mučnina, povraćanje, hladan znoj, omaglica i vrtoglavica

• može se javiti i oštra glavobolja

Bol traje dulje od 30 minuta

Bol ili nelagoda u prsima koja se širi i traje dulje od 20 minuta, glavni znak za sumnju da je riječ o infarktu, kaže prim. Nikša Drinković.

Pravila prve pomoći u slučaju infarkta

• ako sumnjate da čovjek ima srčani udar, odmah pozovite Hitnu pomoć ili ga prevezite u najbližu medicinsku ustanovu

• ako je pri svijesti i ne povraća, postavite ga u sjedeći položaj i pokušajte ga smiriti

• ne dopustiti da hoda ni da išta radi

• imate li pri ruci andol ili aspirin od 300 mg, usitnite tabletu i dajte čovjeku na jezik tako da komadiće požvače i proguta

Kako se pomičete, bol je isti

Kod infarkta bol nije oštar kao ubod nožem ili iglom nego traje. Prisutna je i u mirovanju i ne mijenja se s promjenom položaja tijela.