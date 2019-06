Čudesna lavanda: Recepti za ubode, glavobolju, protiv stresa

Lavanda (Lavandula Officinalis) najpoznatija je kao prirodno sredstvo za tjeranje moljaca iz ormara. No riječ je i o vrlo ljekovitoj biljci koja se osobito ističe umirujućim učincima. Prema japanskom istraživanju, već i miris lavande smanjuje stres. Stoga je ova biljka učinkovita u liječenju potištenosti, tjeskobe i glavobolja izazvanih napetošću.

Lavanda ima i druga korisna svojstva – olakšava grčeve, potiče probavu, smanjuje nadutost i poboljšava protok žuči. Smatra se da pomaže i kod nekih tipova astme.

Lavanda djeluje antiseptički i antibakterijski, a u vanjskoj primjeni smiruje manje kožne infekcije, liječi ugrize kukaca i opekline. Sastavni je dio mnogih ljekovitih kupki, osobito onih za liječenje problema s cirkulacijom i reumatskih bolova, a uspješno smiruje i različite tipove groznica. Preporučljiva je i kod psihičkih tegoba u menopauzi, a kod niskog tlaka kupka poboljšava opće stanje i osvježava.

Kupelji s lavandom imaju dugu tradiciju – u njima su uživali još stari Rimljani. Neki autori čak smatraju da joj naziv potječe od latinske riječi za pranje (lavare). U srednjem vijeku lavanda se rabila za prikrivanje neugodnih mirisa. Eterično ulje lavande korisno je u vanjskoj uporabi, a dobro ga je razblažiti tako da stavite tri kapi na svakih deset litara temeljnog ulja (primjerice, maslinova).

Masaža protiv bolova

Tom mješavinom možete masirati čelo i sljepoočnice kod glavobolje i stresa, a masiranje donjeg dijela trbuha i donjeg dijela leđa olakšava bolne mjesečnice. Masaže pomažu i protiv bolova u mišićima.

U kozmetici vodica od lavande upotrebljava se za njegu nježne i osjetljive kože te kao antiseptičko sredstvo protiv prištića, a eterično ulje lavande, razrijeđeno u temeljnom ulju, potiče razgradnju celulita. Protiv moljaca u ormare se stavljaju vrećice lavande.

Jestivi cvjetovi

Cvjetovi su jestivi i dobro se slažu sa sladoledom, kolačima, džemovima i želeima. Lavanda je rasprostranjena na cijelom području Sredozemlja, a uspijeva i u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Isplati se posaditi je u vrt zbog ljekovita djelovanja, ugodna mirisa i dekorativna izgleda.

Svi dijelovi biljke su aromatični i ljekoviti, a osobito cvjetovi. Beru se od svibnja do lipnja, prije nego što se rascvjetaju. Tada je količina eteričnog ulja najveća. Potom se suše za pripremanje čajeva i drugih ljekovitih preparata ili prerađuju u ekstrakt eteričnog ulja, koje je osnova za pripremanje masti, krema i gelova.

Foto: 123RF

Najkvalitetnije ulje dobiva se iz sorti Lavandula angustifolia i Lavandula stoechas. U vrtu, lavanda će najbolje uspijevati na sunčanim mjestima, pa i kamenjarima.

Masažno ulje

Šaku cvjetova lavande stavite u staklenku, prelijte s 250 ml maslinova ulja i ostavite da stoji dva mjeseca na suncu ili toplome mjestu. Redovito masirajte bolna mjesta.

Glavobolja i migrena

Pripremite 25 g lavande, 25 g majčice dušice, 10 g matičnjaka, 10 g vrbove kore i 10 g anisa. Za pripremu čaja uzmite jednu do dvije žličice mješavine i stavite u 250 ml vruće vode. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Pijte dvije do tri šalice ne prevrućeg čaja na dan.

Foto: 123RF

Nesanica

Stavite žličicu cvjetova lavande u šalicu kipuće vode. Ostavite da odstoji pet do deset minuta i popijte prije odlaska na spavanje.

Ubodi kukaca

Pomiješajte 20 g suhih cvjetova lavande i 100 ml 70-postotnog alkohola te ostavite da stoji dva tjedna. Procijedite. Masirajte kod reumatičnih bolova u mišićima i zglobovima te svrbeža kože. Nanesite na mjesto uboda kukaca.

Antistresni čaj

Pomiješajte 25 cvjetova lavande, 20 g odoljenova korijena, 20 g matičnjakova lista, 20 g češera hmelja i 20 g cvjetova kamilice. Uzmite jednu do dvije žličice mješavine i stavite u 250 ml vruće vode. Procijedite nakon 10 min. Pijte dvije do tri šalice na dan.

Za probavu

Pripremite 25 g cvjetova lavande, 25 g mažurana, 25 g listova kadulje i 25 g paprene metvice. Za čaj uzmite dvije žličice mješavine i stavite u 250 ml vruće vode. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite.

Limunada od lavande

Potrebno vam je 1 l vode, 1 šaka cvijeta prave lavande i 1/2 kg limuna U hladnu vodu stavite lavandu i zagrijavajte do vrenja. Kad zakuha, maknite s vatre i ohladite s cvjetovima lavande. Ohlađenu smjesu ocijedite, pomiješajte s iscijeđenim sokom limuna te zasladite po želji.

Prirodna pomoć kod uganuća

Kod iščašenja i uganuća svježe listove stavite na bolna mjesta i ovijte zavojem da ne sklizne. Smanjit će bolove, a ubrzo nestati i otekline.

Protiv akni

Kod problema s aknama lavandino ulje treba razrijediti ružinom vodicom u omjeru 1:10 i nanijeti na problematična područja nekoliko puta na dan.

Ulje protiv strija

Strije se najčešće pojavljuju na rukama, nogama, stražnjici i trbuhu. Čak su i grudi sklone dobivanju strija. Pomiješajte pet kapi eteričnog ulja s dvije kapi maslinova ulja. Nanesite na strije i masirajte 20 minuta.

Mjesečnica

Kod grčeva tijekom mjesečnice može vam pomoći nježna masaža donjeg dijela trbuha uljem ili tinkturom od lavande. Ponavljajte kad god osjetite nelagodu.

Sprej za osvježavanje

Za ovaj fantastični mirisni sprej trebat će vam jedna bočica s raspršivačem, decilitar destilirane vode, 30 ml alkohola iz ljekarne, sok četvrtine naranče, sok četvrtine limuna i 20 kapi eteričnog ulja lavande. Sve sastojke stavite u bočicu i dobro promućkajte. Pazite da sok naranče i limuna procijedite kako u bočicu ne bi došli krupniji dijelovi agruma. Svaki put prije korištenja spreja dobro promućkajte tekućinu, a možete ga špricati na odjeću dok glačate, zastore u sobi, jastuke, prekrivače, namještaj...

Jastučići za bolji san

Foto: Dreamstime

Pripremite tkaninu od čistog pamuka. Slobodno možete reciklirati i staru majicu koju više ne nosite. Za jedan jastučić izrežite dva kvadrata dimenzija 12x12 cm. Spojite ova dva komada tkanine s tri strane, a četvrti ostavite otvoren. Pazite na to da ćete nakon šivanja vrećicu koju ste dobili izokrenuti prije punjenja biljkama. Pomiješajte u posudi četiri žlice cvjetova kamilice i četiri žlice cvjetova lavande. Na tu mješavinu ukapajte nekoliko kapi eteričnog ulja lavande. Napunite svoju vrećicu ovom mješavinom te zašijte i četvrtu stranu. Ovu vrećicu možete staviti u jastučnicu zajedno s vašim jastukom, a pomoći će vam da spavate mirno i opušteno.

Višenamjenski melem

Za pravljenje ovog melema pripremite šalicu cvjetova lavande, dvije šalice domaćeg maslinova ulja, četvrtinu šalice pčelinjeg voska i eterično ulje lavande. Ako već imate gotov macerat lavande, cvjetovi vam neće trebati. Ako nemate, najbrži način da dobijete infuz je da cvjetove i ulje stavite u posudu za kuhanje s debelim dnom te zagrijavate mješavinu barem dva do tri sata. Morate pritom jako paziti da ulje ne postane pretoplo i ne zakuha jer će to uništiti cvjetove. Nakon dva do tri sata procijedite ulje kroz gazu.Sljedeća faza je da otopite pčelinji vosak u dvostrukoj posudi (u veću ide voda i u nju se stavi manja da bude donjim dijelom ili do pola u vodi veće posude) te ga otopljenog (prethodno ga maknite s izvora topline) pomiješate sa šalicom infuza, odnosno macerata, ovisno što imate, i 50 kapi eteričnog ulja lavande. Vaš gotovi melem spremite u male staklenke i pustite da se stisne na sobnoj temperaturi. Možete ga koristiti kod opeklina od sunca, uboda insekata, suhe kože... Možete ga i mazati prije spavanja na sljepoočnice kako bi vam osigurao miran i opušten san.

Opuštajuća kupka

U dovoljno veliku staklenu posudu stavite pet žlica gorke soli i četiri žlice krupne morske soli. U ovo dodajte dvije žlice suhih cvjetova lavande, žlicu maslinova ulja i 15 kapi eteričnog ulja lavande. Zatvorite posudu poklopcem i sve dobro protresite da se sastojci izmiješaju. Sol za kupanje čuvajte u zatvorenoj staklenci u suhom prostoru i stavljajte malo svaki put u kupku u kadi.

Mirisni sapun

Lagano zagrijavajte 150 g naribanog dječjeg sapuna, 3 žlice limunova soka i 2 dl ohlađenog čaja lavande miješajući kuhačom dok se sapun ne otopi. Ostavite da se hladi 10-15 minuta, umiješajte 2 žlice suhih cvjetića lavande usitnjenih u prah i 10 kapi maslinova ulja. Oblikujte 2-3 sapuna, umotajte u foliju i ostavite nekoliko sati da odstoje.

Foto: Dreamstime

Opekline od sunca

Prvo što trebate učiniti je izvući toplinu iz tijela, pa se ili istuširajte ili okupajte u kadi hladnom vodom. Nakon toga nanesite eterično ulje lavande na opekline, imajući pritom na umu da će kap lavande dostajati za veliku površinu kože. Do sljedećeg jutra koža će izgledati zdrava. No izbjegavajte sunce još sljedeća dva dana.

Sladoled od lavande

Za pripremu ove egzotične slastice potrebno vam je 3/4 šalice meda, velika žlica suhe lavande, pola šalice mlijeka, pola šalice vrhnja, 2 šalice slatkog vrhnja, 2 šalice masnog slatkog vrhnja i 7 žumanjaka. Dobro promiješajte vrhnje i mlijeko te ulijte u posudu za kuhanje zajedno sa slatkim vrhnjem. Lavandin cvijet stavite u ‘jaje’ za čaj ili začine (ako ga nemate, zavežite ih u gazu) i sve zajedno zagrijavajte oko pet minuta. Zatim izvadite lavandu. U posebnoj zdjeli zamutite žumanjke dok ne postanu pjenasti. U zdjelu sa žumanjcima polako, stalno miješajući pjenjačom, ulijte otprilike polovinu toplog vrhnja. Takvu smjesu, polako miješajući, vratite u posudu s ostatkom vrhnja i nastavite zagrijavati na vrlo niskoj temperaturi. Miješajte pjenjačom, otprilike 5 minuta. Ulijte toplu smjesu u zdjelu i u nju umiješajte med. Ohladite i zamrznite u aparatu za sladoled.

Sirup od lavande

Potrebne su vam 2 šalice šećera, 3 dl vode, žlica pupoljaka lavande i vrećica vanilin šećera. Cvjetove lavande prokuhajte u vodi svega par minuta. Voda će odmah poprimiti boju i intenzivan miris. Ukoliko predugo kuhate, miris bi mogao biti prejak. Procijedite i uklonite lavandu. Vratite vodu na vatru i dodajte šećer, a ako želite možete dodati i vanilin šećer ili mahunu vanilije. Kuhajte dok se šećer sav ne rastopi, a tekućina postane lagano ljepljiva. Sirup ostavite da se ohladi, pa prelijte u bocu i zatvorite. Čuvajte u hladnjaku. Sirup možete razrijediti s vodom ili koristiti kao dodatak sladoledima i drugim slatkim jelima.

Domaća tinktura

Pomiješajte 20 g suhih cvjetova lavande i 100 ml 70-postotnog alkohola te ostavite da stoji dva tjedna. Procijedite. Masirajte kod reumatičnih bolova u mišićima i zglobovima te svrbeža kože. Možete popiti i od 15 do 20 kapi kod loše probave.

Vodica za usta

Stavite veliku žlicu cvjetova lavande u šalicu kipuće vode. Ostavite da odstoji od 10 do 15 minuta pa procijedite. Ohlađenim čajem možete ispirati usnu šupljinu kod neugodnog zadaha ili tegoba sa zubnim mesom.

Opadanje kose

Foto: Dreamstime

Lavandino ulje treba nanijeti na tjeme kose, lagano masirati i ostaviti da djeluje 30 minuta. Nakon toga kosu treba isprati blagim šamponom. Lavandino ulje potiče cirkulaciju na području vlasišta, a to sprečava gubitak kose.

Potištenost

Kod potištenosti, stavite nekoliko kapi ulja u posudu vruće vode i udišite ljekovite pare. Inhaliranje djeluje kao tonik za cijeli organizam, osvježava i smanjuje iscrpljenost. Pomoći će vam i kupka od lavande. Potrebno je napuniti kadu toplom vodom i staviti dvije šake cvjetova. Ili napravite čaj - suhe cvjetove lavande prelijte kipućom vodom i ostavite da odstoji 2-3 minute. Procijedite i zasladite medom.

Odbijanje kukaca

Kao i drugo začinsko bilje, lavanda se sadi u blizini kuće kako bi odbila komarce, muhe i druge kukce. Da vas komarci ne bi boli, namažite se uljem u koje ste dodali koju kap eteričnog ulja lavande, a za jači učinak dodajte i citronelu.