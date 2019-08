Odbila donirati bubreg djedu, a bila mu je jedini mogući donor

- Moj djed je umro kad sam imala 16 godina, jer sam mu odbila donirati bubreg. Bila sam jedini donor. Odbila sam to jer je bio član Ku Klux Klana i zlostavljač djece. Ne uzgajam bubrege za takve. Na dan kad je umro, upisala sam se u registar donora i umjesto djedu, donirat ću bubreg potpunom strancu - napisala je Amerikanka, koja danas radi kao medicinska sestra, u grupi na Facebooku pod nazivom I Deam of being this pretty.

Foto: Screenshot/Facebook/I Dream Of Being This Pretty

Objava je izazvala na desetine komentara ljudi koji su se složili s njenom odlukom i ubrzo je imala više od 1800 lajkova i više od 450 komentara.

- Ni ja mu ne bih dao svoj bubreg - piše u jednome od komentara.

- Čak i da tvoj djed nije bio potpuni gad, tvoja odluka ne znači da ti jesi. Doniranje bubrega je ozbiljna stvar i to ne činimo za ljude koji to nisu zaslužili' - piše u drugom komentaru.

- Hvala ti što si kao živi donor sačuvala organ za nekoga tko će ga zaslužiti. Nema nikakvog razloga da ugrožavaš svoj život za osobu koja toga nije vrijedna, kazala je još jedna korisnica Facebooka. Tvoje tijelo, tvoj izbor i - točka - zaključio je jedan od komentatora, a prenosi Daily Mail.