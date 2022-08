Odbio doći na sestrino vjenčanje zbog uvjeta kojeg je postavila

Nakon što je muškarac rekao sestri da neće doći na njezino vjenčanje ona se jako uzrujala, a on se zapitao je li ispravno odlučio te je podijelio svoje problem na Redditu.

POGLEDAJTE VIDEO: Ovisnica o braku

ČNapisao je kako sestra nije htjela da njegova djevojka prisustvuje njezinom vjenčanju. U svojoj objavi muškarac je objasnio da se njegova sestra uskoro udaje za svog zaručnika za kojeg je zaručena već 3 godine.

Planirao je doći na vjenčanje sa svojom djevojkom s kojom je nešto manje od 11 godina, ali njegova sestra mu je to zabranila.

- Sestra mi je jasno dala do znanja da želi malo vjenčanje (60 gostiju), a budući da moja djevojka nije moja žena, nije ju uzela u obzir - napisao je.

Kako je to bilo vjenčanje njegove sestre, poštovao je njezinu odluku i nije potvrdio svoj dolazak, no sestra ga je nazvala i pitala zašto još nije odgovorio.

U tom trenutku je saznao da njegova sestra želi njega na svadbi, ali ne i njegovu djevojku. Muškarac nije htio prisustvovati vjenčanju bez svoje djevojke pa je poziv - odbio.

Nakon što je čula bratovu odluku, mlada se strašno uzrujala.

- Plakala je i vikala jer sam joj jedini brat, a budući da već dugo nema tate, ja sam je trebao dovesti do oltara i predati budućem mužu - napisao je.

Kako je imao važnu ulogu na njezinom vjenčanju, sestra nije odustajala od njegovog dolaska, a čak mu je i djevojka rekla da ide.

Ubrzo nakon burne rasprave, muškarca je nazvala njegova sestra kako bi pozvala i njega i njegovu djevojku na vjenčanje.

- Jučer je poslala poruku meni i mojoj djevojci da je u redu da oboje dođemo. Moja djevojka je bila jako tužna zbog cijele te situacije i rekla mi je da sve ovisi o meni. Pa sam joj odgovorio da ne dolazimo - napisao je.

Kako je odlučio da neće doći, pitao je ujaka može li otpratiti njegovu sestru do oltara i on je to rado učinio.

Međutim, sestra je i dalje bila jako uznemirena zbog njegove odluke.

Nakon što je ostatak obitelji saznao što se dogodilo, stali su na sestrinu stranu te je u više navrata čuo od njih da je pogriješio i da je svojim postupkom povrijedio svoju sestru.

Korisnici Reddita nisu se složili s njegovom obitelji te su mu mnogi od njih napisali da je dobro odlučio. Ljudi su umjesto njega za situaciju krivili mladenku jer bratovu djevojku nije smatrala dijelom obitelji.

Puno komentatora je napisalo da se njegova djevojka slobodno može smatrati dijelom obitelji budući da su zajedno 11 godina piše Your Tango.

- Što nije u redu s tvojom sestrom? Jeste li bili bliski prije ovoga? Ona stvarno nije pomislila da nepozivanje tvoje djevojke neće utjecati na tebe i da ćeš ti samo doći - sam? I da te to ne bi uznemirilo? - napisao je jedan komentator.

- 11 godina znači da je tvoja djevojka dio obitelji, čak i ako se radi o intimnom vjenčanju, gostima treba dopustiti da dovedu pratnju - napisao je drugi komentator.

Najčitaniji članci